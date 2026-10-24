Chồng mất 4 tháng mà tháng nào tài khoản cũng reo 7 triệu, âm thầm điều tra xong tôi hận anh thấu xương

Tâm sự gia đình 24/10/2026 17:45

Sau khi chồng qua đời, tôi được nhận tiền bảo hiểm và đã gửi hết vào tài khoản tiết kiệm để cho con cái sau này. Tôi rất nhiều năm chỉ ở nhà nuôi con nên giờ khó khăn tìm việc kiếm tiền. Mấy tháng gần đây tôi thấy một chuyện rất lạ.

Tôi và chồng lấy nhau 7 năm, có hai con xinh xắn. Chồng tôi là lãnh đạo trong công ty nên bận rộn và không có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi chưa từng thở than hay trách móc chồng. Tôi còn tình nguyện ở nhà làm nội trợ để anh yên tâm lo cho sự nghiệp.

Dù tôi nghe nhiều người nói phụ nữ lấy chồng thì nên có công việc riêng, đừng suốt ngày ở nhà sẽ khiến chồng thấy chán. Nhưng tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó, để rồi phải chịu cảnh hối hận khôn cùng.

 

Chuyện không may xảy ra với gia đình tôi, chồng tôi bị tan nạn và qua đời. Tôi không đến kịp giây phút anh trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Biến cố quá bất ngờ khiến tôi không trụ vững.

Sau khi chồng qua đời, tôi được nhận tiền bảo hiểm và đã gửi hết vào tài khoản tiết kiệm để cho con cái sau này. Tôi rất nhiều năm chỉ ở nhà nuôi con nên giờ khó khăn tìm việc kiếm tiền. Mấy tháng gần đây tôi thấy một chuyện rất lạ. Từ ngày chồng qua đời, những gì chồng để lại tôi đều giữ. Vậy mà mấy tháng nay tôi luôn nhận được khoảng tiền 7 triệu hàng tháng. Tiền được để trong phong bì với tên người gửi là chồng tôi.

Chồng mất 4 tháng mà tháng nào tài khoản cũng reo 7 triệu, âm thầm điều tra xong tôi hận anh thấu xương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi nghĩ chắc có gì nhầm lẫn vì chồng tôi đã mất. Nhưng khi hỏi bên giao hàng thì họ cam đoan thông tin hoàn toàn chính xác. Tôi bèn xin tên người gửi nhưng cũng không liên lạc được. Tôi thắc mắc không biết ai là người giúp mẹ con tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. Tôi xin bên giao hàng địa chỉ người gửi rồi đến tìm. Đó là một căn nhà sang trọng xa xỉ.

Quyết tâm biết được sự thật, tôi lấy một số lạ gọi vào số của người ấy. Tôi nói dối mình là người đến gửi hàng. Một người phụ nữ bước ra mở cửa cho tôi, và khi thấy tôi thì cô ấy sửng sốt lùi bước.

Cuối cùng, người phụ nữ ấy đành để tôi vào nhà nói chuyện. Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng đã quen chồng tôi suốt mấy năm. Chồng tôi giúp cô ấy mua nhà, chu cấp tiền hàng tháng, mở cửa hàng kinh doanh. Đến khi chồng qua đời thì cô ấy biết tình trạng mẹ con tôi nên cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho chúng tôi.

Tôi đã để chồng nuôi suốt thời gian qua, chắc có lẽ đó là lý do chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và khéo léo hơn tôi. Họ đã qua lại một thời gian dài mà tôi không hề hay biết. Tôi đau đớn vô cùng vì bị phản bội suốt nhiều năm. Đến khi chồng không còn tôi mới phát hiện, tôi thấy hận chồng thấu xương.

Nhân tình của chồng hứa sẽ chu cấp cho con của tôi hết khả năng. Liệu tôi có nên nhận lời giúp đỡ này không?

Hùng hổ kéo hội đi dằn mặt nhân tình, người vợ sụp đổ ngậm ngùi trao tay chồng cho kẻ thứ ba

Hùng hổ kéo hội đi dằn mặt nhân tình, người vợ sụp đổ ngậm ngùi trao tay chồng cho kẻ thứ ba

Tôi không muốn bỏ đi đứa con của tôi và anh. Cùng lúc đó, vợ của anh biết được mối quan hệ của chúng tôi. Anh nói chị ấy rất tức giận và muốn ly hôn. Sau đó không lâu thì anh lấy tôi, vì bị gia đình tôi thúc giục.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lặng người biết lý do chồng vội vã bỏ bồ, vợ phũ phàng nộp đơn ly hôn không chút tiếc nuối

Lặng người biết lý do chồng vội vã bỏ bồ, vợ phũ phàng nộp đơn ly hôn không chút tiếc nuối

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Mẹ chồng từng ép tôi ly hôn vì không thể sinh con, 3 năm sau bà bật khóc khi gặp lại

Mẹ chồng từng ép tôi ly hôn vì không thể sinh con, 3 năm sau bà bật khóc khi gặp lại

Tâm sự 51 phút trước
Con riêng làm vỡ kính chục triệu, vừa buông lời trách mắng thì một nhân vật lao tới phơi bày bí mật

Con riêng làm vỡ kính chục triệu, vừa buông lời trách mắng thì một nhân vật lao tới phơi bày bí mật

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ khiến cô gái sống trong hoảng loạn

Sự thật chấn động đằng sau cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ khiến cô gái sống trong hoảng loạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Công ty bất động sản tìm đến sau đám tang chồng để bàn giao nhà, sự thật phía sau khiến tôi vừa đau đớn vừa oán hận

Công ty bất động sản tìm đến sau đám tang chồng để bàn giao nhà, sự thật phía sau khiến tôi vừa đau đớn vừa oán hận

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Tôi tưởng 3 tình cũ của chồng chỉ tò mò sau đám cưới, cho đến khi họ lần lượt làm một việc kỳ lạ trên mạng xã hội

Tôi tưởng 3 tình cũ của chồng chỉ tò mò sau đám cưới, cho đến khi họ lần lượt làm một việc kỳ lạ trên mạng xã hội

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Mẹ chồng bắt chẹt đòi ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu lập tức gật đầu kèm điều kiện khiến bà tái mét mặt mày

Mẹ chồng bắt chẹt đòi ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu lập tức gật đầu kèm điều kiện khiến bà tái mét mặt mày

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi

Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đụng mặt anh rể và nhân tình ở bệnh viện, em vợ nói một câu sắc lạnh khiến anh ta không thốt nên lời

Đụng mặt anh rể và nhân tình ở bệnh viện, em vợ nói một câu sắc lạnh khiến anh ta không thốt nên lời

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Chồng nổi tiếng keo kiệt bỗng dưng mua cả chục con gấu bông cho con, tôi rùng mình khi phát hiện bí mật đằng sau

Chồng nổi tiếng keo kiệt bỗng dưng mua cả chục con gấu bông cho con, tôi rùng mình khi phát hiện bí mật đằng sau

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang hân hoan đưa vợ bầu đi khám, gã chồng "đứng hình" khi bác sĩ tung chiêu phơi bày sự thật

Đang hân hoan đưa vợ bầu đi khám, gã chồng "đứng hình" khi bác sĩ tung chiêu phơi bày sự thật

Lặng người biết lý do chồng vội vã bỏ bồ, vợ phũ phàng nộp đơn ly hôn không chút tiếc nuối

Lặng người biết lý do chồng vội vã bỏ bồ, vợ phũ phàng nộp đơn ly hôn không chút tiếc nuối

Con riêng làm vỡ kính chục triệu, vừa buông lời trách mắng thì một nhân vật lao tới phơi bày bí mật

Con riêng làm vỡ kính chục triệu, vừa buông lời trách mắng thì một nhân vật lao tới phơi bày bí mật

Sự thật chấn động đằng sau cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ khiến cô gái sống trong hoảng loạn

Sự thật chấn động đằng sau cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ khiến cô gái sống trong hoảng loạn

Đi công tác xa trở về, khoảnh khắc cởi áo vợ ra tôi xót xa bật khóc nức nở

Đi công tác xa trở về, khoảnh khắc cởi áo vợ ra tôi xót xa bật khóc nức nở

Con gái đi học về nói nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi âm thầm điều tra thì gục ngã trước bí mật của chồng

Con gái đi học về nói nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi âm thầm điều tra thì gục ngã trước bí mật của chồng