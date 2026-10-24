Sự thật đằng sau vụ chia tay dở khóc dở cười của chàng trai lương 100 triệu sau ngày về ra mắt

Tâm sự gia đình 24/10/2026 14:00

Tôi không biết mọi người như thế nào, bản thân tôi thì thấy yêu phụ nữ thông minh rất mệt mỏi. Mỗi lần nảy sinh mâu thuẫn, tôi luôn phải là người giảng hòa. Nếu không, tôi cần tìm được những luận cứ để phản biện. 

Mới đây trong một hội nhóm anh chàng chia sẻ hành trình tìm vợ éo le của mình khiến dân mạng chia thành nhiều ý kiến trái chiều.

Lời chia sẻ như sau:

Chào mọi người. Tôi năm nay 32 tuổi. Hiện tại, tôi đang làm Giám đốc kinh doanh của một công ty thực phẩm. Về công việc, tôi là người may mắn khi được nhìn nhận đúng năng lực của mình. Chỉ là trong tình cảm, tôi luôn gặp khó khăn trắc trở, thành ra đến bây giờ vẫn chưa kết hôn.

Tôi đã từng trải qua vài mối tình. Những người yêu cũ của tôi đều tài giỏi trong lĩnh vực của họ. Có cô mới 28 đã làm Giám đốc một quỹ đầu tư, có cô thì đi du học từ nước ngoài về, tương lai tươi sáng. 

Tôi không biết mọi người như thế nào, bản thân tôi thì thấy yêu phụ nữ thông minh rất mệt mỏi. Mỗi lần nảy sinh mâu thuẫn, tôi luôn phải là người giảng hòa. Nếu không, tôi cần tìm được những luận cứ để phản biện. 

Thú thật, tôi chỉ muốn yêu đơn giản thay vì tranh luận với nhau suốt ngày. Gia đình tôi có hơi phức tạp một chút. Bố mẹ tôi đều là những người sống theo nếp truyền thống. Đối với con dâu, ông bà không yêu cầu phải kiếm tiền giỏi, chỉ cần ngoan ngoãn và chịu khó là được.

Sự thật đằng sau vụ chia tay dở khóc dở cười của chàng trai lương 100 triệu sau ngày về ra mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn hy vọng sau này khi kết hôn, vợ của mình sẽ ở nhà nội trợ, chăm lo và quán xuyến việc gia đình. Bố mẹ tôi đều đã già, ông bà cũng cần có người chăm sóc khi sức khỏe kém hơn. Nhà chỉ có mình tôi là con trai, căn nhà bây giờ sau này cũng sẽ do tôi sở hữu. Chưa kể mỗi tháng, thu nhập của tôi trên dưới trăm triệu, mình tôi đi làm cũng đủ nuôi vợ và mấy đứa con.

Sau nhiều cuộc tình thất bại, tôi bắt đầu giảm tiêu chuẩn của mình xuống, đó là quen những cô gái không có trình độ cao, hoặc bằng cấp trung bình. Thế nhưng đến giai đoạn về nhà ra mắt và nghe những nguyện vọng của tôi, họ đều chủ động chia tay. Tôi thật không hiểu phụ nữ thời bây giờ. Thà rằng tôi không kiếm được tiền, đằng này tôi có thu nhập cao, lại không bắt vợ phải ra ngoài lăn lộn kiếm tiền. Các bạn có thể góp ý cho tôi được không?

Hiện chia sẻ của anh chàng vẫn nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng.

Sự thật chấn động đằng sau thân phận "trai nghèo" và món quà bất ngờ dưới gầm giường đêm tân hôn

Sự thật chấn động đằng sau thân phận "trai nghèo" và món quà bất ngờ dưới gầm giường đêm tân hôn

Em đếm kỹ, thấy trong đó là 20 cây vàng. Khoảnh khắc ấy em quá bất ngờ, thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Thấy vợ ngạc nhiên, chồng em mới phân trần. Trước đây bố mẹ anh khá giàu có, sau này khi qua đời, ông bà đã để lại một khối tài sản không nhỏ

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đằng sau lời từ chối nối lại tình xưa với vợ cũ là bản án bẽ bàng khiến người đàn ông ngã ngửa

Đằng sau lời từ chối nối lại tình xưa với vợ cũ là bản án bẽ bàng khiến người đàn ông ngã ngửa

Tâm sự 31 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Hùng hổ kéo hội đi dằn mặt nhân tình, người vợ sụp đổ ngậm ngùi trao tay chồng cho kẻ thứ ba

Hùng hổ kéo hội đi dằn mặt nhân tình, người vợ sụp đổ ngậm ngùi trao tay chồng cho kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Bạch Lộc thông báo hủy fan meeting tại Bangkok, cam kết bồi thường chi phí cho người hâm mộ

Bạch Lộc thông báo hủy fan meeting tại Bangkok, cam kết bồi thường chi phí cho người hâm mộ

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau đòi hỏi của mẹ chồng và bước ngoặt dở khóc dở cười sau vỏn vẹn 3 ngày trải nghiệm

Sự thật đằng sau đòi hỏi của mẹ chồng và bước ngoặt dở khóc dở cười sau vỏn vẹn 3 ngày trải nghiệm

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Chồng đòi bỏ vì không đẻ được, mẹ chồng giả vờ cười hùa rồi lén đút con dâu 1 tỷ kèm bí mật chấn động

Chồng đòi bỏ vì không đẻ được, mẹ chồng giả vờ cười hùa rồi lén đút con dâu 1 tỷ kèm bí mật chấn động

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau bi kịch hai người vợ chung chồng suốt 7 năm mà không hề hay biết

Sự thật chấn động đằng sau bi kịch hai người vợ chung chồng suốt 7 năm mà không hề hay biết

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Nỗi đau của cô tiểu thư kết hôn tuổi 19 và cú sốc vỡ mộng khi phát hiện sự thật về người chồng

Nỗi đau của cô tiểu thư kết hôn tuổi 19 và cú sốc vỡ mộng khi phát hiện sự thật về người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị làm đạo diễn phim hành động, thử sức với đề tài quyền Anh

Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị làm đạo diễn phim hành động, thử sức với đề tài quyền Anh

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau hành động chở bạn gái đến bệnh viện ngay sau khi biết tin mang thai

Sự thật đằng sau hành động chở bạn gái đến bệnh viện ngay sau khi biết tin mang thai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 11h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 11h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hùng hổ kéo hội đi dằn mặt nhân tình, người vợ sụp đổ ngậm ngùi trao tay chồng cho kẻ thứ ba

Hùng hổ kéo hội đi dằn mặt nhân tình, người vợ sụp đổ ngậm ngùi trao tay chồng cho kẻ thứ ba

Nỗi đau của cô tiểu thư kết hôn tuổi 19 và cú sốc vỡ mộng khi phát hiện sự thật về người chồng

Nỗi đau của cô tiểu thư kết hôn tuổi 19 và cú sốc vỡ mộng khi phát hiện sự thật về người chồng

Sự thật chấn động đằng sau cuộc nói chuyện lén lút nửa đêm khiến cô vợ sụp đổ trước bí mật của chồng

Sự thật chấn động đằng sau cuộc nói chuyện lén lút nửa đêm khiến cô vợ sụp đổ trước bí mật của chồng

Không phải nhan sắc, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là thứ vũ khí khiến người cũ sụp đổ

Không phải nhan sắc, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là thứ vũ khí khiến người cũ sụp đổ

Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, chị chồng nhẫn nhịn tung "bảo bối" làm cô nàng tái xanh mặt

Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, chị chồng nhẫn nhịn tung "bảo bối" làm cô nàng tái xanh mặt

4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn

4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn