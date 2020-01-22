Ù tai là cảm giác tai nặng nề, không nghe rõ các âm thanh và luôn luôn cảm giác như tiếng muỗi, tiếng ong vo ve hay tiếng quạt gió thổi ù ù bên tai. Ù tai có 2 loại là do cơ năng và do bệnh lý:

Khi bị ù tai, bạn luôn cảm thấy có những âm thanh lạ trong tai, tai rất nặng và cực kỳ khó chịu. Có rất nhiều cách chữa bệnh ù tai khác nhau tùy vào nguyên nhân gốc rễ của bệnh. Ù tai không nguy hiểm nhưng vẫn nên chữa trị để tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày hoặc những biến chứng về lâu về dài.

Chữa ù tai bằng muối là một mẹo dân gian đã được lưu truyền từ xưa đến nay và có hiệu quả rất khả quan. Khi bị ù tai, bạn nên rang một ít muối hột, cho vào túi vải và chườm quanh tai. Hơi nóng nhẹ từ túi muối sẽ nhanh chóng làm bạn giảm hiện tượng nặng nề ở phần tai. Chú ý nhiệt độ tránh nóng quá bỏng tai.

Ù tai do bệnh lý: ngoài những vấn đề tác động bên ngoài thì ù tai có thể do một số bệnh lý như do bệnh nhân bị thận, khớp thái dương hàm, xơ cứng tai, rối loạn thính lực. Nếu nguyên nhân là do bệnh lý này thì người bệnh nên chữa trị sớm. Nếu áp dụng các mẹo hoặc các bài thuốc dân gian mà không đỡ thì nên đi gặp bác sĩ để nhận được một phác đồ điều trị hiệu quả nhất tránh những biến chứng về sau.

Ù tai cơ năng là có thể do tai tiếp xúc với nhiều âm thanh quá to; lạm dụng bia rượu và các chất kích thích; vệ sinh tai mạnh tay quá; thói quen đeo tai nghe thường xuyên, để âm lượng lớn hoặc do chấn động vùng đầu. Với những nguyên nhân này, chúng ta có thể tự mình khắc phục bằng cách điều khiển thói quen hoặc chữa trị bằng các mẹo.

Chữa ù tai bằng cách chườm muối - Ảnh minh họa: Internet

Đẩy hơi tai

Nếu bị ù tai do nguyên nhân là thay đổi độ cao đột ngột hoặc đeo tai nghe quá nhiều và bật âm lượng quá to thì hãy áp dụng ngay mẹo đẩy hơi tai. Chỉ mất vài giây, hiện tượng ù tai sẽ biến mất:

Đầu tiên hãy bịt chặt mũi và hít không khí vào bằng đường miệng.

Sau đó ngậm môi lại, bịt chặt mũi và thở ra bằng mũi để đẩy không khí ra theo đường tai. Lúc này tai sẽ căng ra nhưng chỉ sau vài giây hiện tượng ù tai sẽ biến mất.

Đẩy hơi tai giảm ù tai - Ảnh minh họa: Internet

Gõ trống tai

Đây là một cách chữa ù tai tại nhà hiệu quả, khi cảm thấy ù tai, hãy úp lòng bàn tay vào hai bên tai và bắt đầu nhấn theo nhịp. Nhấn liên tục khoảng 30 nhịp, nếu không thấy đỡ thì dùng 2 ngón tay gõ vào phần tai thêm 30 lần. Gõ trống tai là một phương pháp vật lý trị liệu rất hiệu quả và nhanh chóng.

Nhai kẹo cao su

Thêm một cách chữa ù tai phải đó chính là nhai kẹo cao su. Khi thay đổi áp suất hoặc nghe âm thanh lớn khiến bạn ù tai, có cảm giác rung tai và nặng tai thì hãy nhai ngay một chiếc kẹo cao su để kích thích cơ vòi tai cân bằng áp lực trong màng nhĩ. Điều này sẽ giảm triệu chứng ù tai nhanh chóng. Tuy nhiên tùy từng trường hợp, nếu thấy không đỡ thì hãy thử áp dụng các mẹo khác hiệu quả hơn.

Nhai kẹo cao su cũng đỡ ù tai - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi bị ù tai

Ngoài những cách chữa bệnh ù tai trên thì các bạn nên ghi nhớ những lưu ý sau để giảm triệu chứng ù tai và duy trì trạng thái cân bằng ở màng nhĩ, tránh ù tai lâu dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Đầu tiên hãy chú ý không nên để âm lượng quá to, không những ảnh hưởng đến tai mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh

Không nên sử dụng tai nghe quá nhiều, lâu và liên tục trong nhiều giờ. Khi nghe tai nghe cũng nên điều chỉnh mức âm lượng vừa phải, không để quá to.

Không sử dụng nhiều các chất kích thích để điều trị dứt điểm các bệnh lý về tai ( đây là lưu ý cho những bệnh nhân ù tai do bệnh lý gây nên).

Điều chỉnh thói quen đeo tai nghe - Ảnh minh họa: Internet

Thư giãn không nên tạo áp lực và căng thẳng tâm lý cho mình tránh dẫn đến ù tai

Nên vệ sinh tai nghe thường xuyên, lấy ráy tai theo định kỳ, khi lấy nhẹ tay, tránh chọc quá sâu vào màng nhĩ.

Nếu áp dụng các mẹo chữa ù tai không đỡ thì hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ để có được một phác đồ điều trị hiệu quả, được sử dụng các loại thuốc đặc trị.

Trên đây là một số cách chữa bệnh ù tai phổ biến, nhanh chóng và hiệu quả. Hãy ghi lại trong sổ tay phần kiến thức này để chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của chính bạn và gia đình.