Bệnh Parkinson là bệnh lý rối loạn thoái hóa hệ thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng, kiểm soát cơ ở người bệnh.

Bệnh Parkinson là một bệnh lý mãn tính và thường gặp ở người già, theo thời gian bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn. Vậy bệnh Parkinson giai đoạn cuối có những triệu chứng gì và cách chăm sóc người bệnh trong giai đoạn này như thế nào chúng ta cùng đi tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Bệnh Parkinson thường thường xuất hiện ở độ tuổi trung niên hoặc khi đã về già, nguy cơ mắc bệnh Parkinson giai đoạn cuối cũng tăng lên theo độ tuổi. Thông thường những người trên 60 tuổi thì hay gặp các triệu chứng của bệnh. Tỷ lệ mắc bệnh Parkinson ở đàn ông thường cao hơn phụ nữ.

Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Đặc điểm của bệnh là cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp. Với những trường hợp bệnh nặng có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.

Triệu chứng của bệnh Parkinson giai đoạn cuối

Có rất nhiều triệu chứng bệnh Parkinson giai đoạn cuối, nhưng phổ biến thường gặp những dấu hiệu sau:

Các triệu chứng liên quan đến vận động: Người bị Parkinson giai đoạn cuối sẽ gặp phải các vấn đề như: run, co cứng cơ, vận động chậm, gặp khó khăn trong giữ thăng bằng.

Các biểu hiện này sẽ dần trở nên trầm trọng, người bệnh sẽ thường xuyên phải đối mặt với những triệu chứng này. Thường ở giai đoạn này người bệnh sẽ phải ngồi trên xe lăn, không thể chủ động trong các hoạt động của bản thân.

Co cứng cơ, run là những biểu hiện của bệnh Parkinson giai đoạn cuối - Ảnh minh họa: Internet

Gặp vấn đề về nhận thức: Trong giai đoạn này, người bệnh sẽ gặp các vấn đề về rối loạn nhận thức, mất trí nhớ, ảo giác, trầm cảm…Điều này khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Người mắc Parkinson giai đoạn cuối thường mất trí nhớ, rối loạn nhận thức - Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn tiêu hóa: Hệ thống thần kinh thực vật chi phối các cơ quan tiêu hóa khiến chức năng co bóp của cơ quan này giảm đi đáng kể khiến cho người bệnh thường xuyên gặp các vấn đề rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra người bệnh còn hiện tượng khó nuốt, nuốt không trôi ảnh hưởng rất lớn đến việc ăn uống hàng ngày.

Bệnh Parkinson giai đoạn cuối có nguy hiểm không?

Mặc dù bệnh Parkinson giai đoạn cuối không đe dọa tính mạng người bệnh nhưng nó gây ra rất nhiều phiền toái cho người bệnh. Khi bệnh đã tiến triển nặng, người bệnh không thể tự thực hiện các sinh hoạt hàng ngày như: ăn uống, tắm rửa hay mặc quần áo. Người bệnh nếu không ngồi xe lăn thì chỉ có ngồi nguyên một chỗ và phải có người chăm sóc.

Do khó giữ thăng bằng cơ thể, thường xuyên run lẩy bẩy nên người bị bệnh Parkinson rất dễ bị té ngã. Hậu quả có thể dẫn đến chấn thương hay gãy xương càng làm giảm khả năng vận động, thậm chí nếu nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Việc người bệnh sử dụng thuốc tây trong điều trị bệnh sẽ có những tác dụng phụ như: khô mắt, khô miệng, mệt mỏi, sút cân, chức năng gan suy giảm…

Cách chăm sóc người bệnh Parkinson giai đoạn cuối

Cần kết hợp nhiều phương pháp trong cách chăm sóc người bệnh parkinson giai đoạn cuối mới giúp gạt bỏ nỗi sợ hãi trong mỗi người:

Bạn nên thiết kế nhiều điểm tựa, tay vịn xung quanh nhà để người bệnh Parkin có thể bám vào di chuyển quanh nhà. Ngoài ra nên khuyên người bệnh tập các bài vật lý trị liệu để dễ dàng di chuyển hơn.

Áp dụng vật lý trị liệu cho người bệnh Parkinson giai đoạn cuối - Ảnh minh họa: Internet

Người thân nên cố gắng để người bệnh Parkinson tự lập, cố gắng làm mọi việc hàng ngày như vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, ăn uống…để cho các cơ được vận động. Ngoài ra bạn nên có những lời động viên giúp người bệnh cảm thấy tự tin, thoải mái hơn khi thực hiện các công việc này.

Do người bệnh Parkinson giai đoạn cuối thường gặp hiện tượng khó nuốt nên cần chuẩn bị các món ăn mềm như cháo, canh… để người bệnh dễ nhai và dễ nuốt hơn. Hãy động viên người bệnh ăn chậm, nhai kỹ và khi ăn phải ngồi dậy.

Người bị Parkinson giai đoạn cuối thường sẽ hay quên, mất trí nhớ nên bạn cần thường xuyên ở bên trò chuyện, quan tâm đến người bệnh, để người bệnh giải tỏa được những lo lắng, bi quan về bệnh tật.

Một điều rất quan trọng là bạn phải nhớ cho người bệnh uống thuốc đúng liệu lượng, theo giờ mỗi ngày. Nếu như người bệnh tự uống thuốc thì bạn cần phải dặn kỹ để tránh quên uống thuốc. Ngoài ra cần thường xuyên đi khám bác sĩ định kỳ để kiểm tra tiến triển của bệnh cũng như có những phương pháp điều trị thích hợp.

Hỗ trợ người bệnh Parkinson giai đoạn cuối trong các hoạt động - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về bệnh Parkinson giai đoạn cuối, tuy là căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng song nó ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người bệnh cũng như tiềm ẩn những nguy cơ nếu không được chữa trị và chăm sóc cẩn thận. Hy vọng bài viết của phunuvagiadinh.vn đã mang đến những thông tin hữu ích để người bệnh cũng như người chăm sóc bệnh nhân Parkinson nắm được và có thể thực hiện thành thạo ngay tại nhà.