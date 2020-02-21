Đau dạ dày kiêng gì để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn?

Nếu được hỏi thì có rất nhiều người cho biết mình bị đau dạ dày hoặc có những biểu hiện của căn bệnh này. Đa phần là bởi thói quen sinh hoạt, ăn uống không điều độ, hợp lý. Và nguyên nhân khiến cho căn bệnh này càng ngày càng nặng chính là do chế độ ăn uống. Vì thế, bạn cần phải biết được đau dạ dày kiêng gì từ đó có được một chế độ ăn hợp lý nhất.

Nếu chẳng may bị mắc phải căn bệnh này thì bạn cần phải biết đau dạ dày nên ăn gì và kiêng gì để có được chế độ ăn hợp lý. Đặc biệt là những loại thực phẩm mà người đau dạ dày nên kiêng. Cụ thể gồm:

Thói quen xấu trong sinh hoạt, ăn uống: Đây là nguyên nhân khiến cho bệnh đau dạ dày xuất hiện và phát triển nhanh nhất.

Stress: Quá căng thẳng khiến cho hiện tượng co bóp dạ dày ngày càng nhanh, mạnh, từ đó tăng tiết acid dịch vị làm mất cân bằng độ pH.

Quá lạm dụng thuốc tây: Người thường xuyên sử dụng kháng sinh liều cao sẽ có nguy cơ mắc bệnh đau dạ dày cao hơn. Bởi khi uống thuốc, chất nhầy bảo vệ dạ dày sẽ giảm đi.

Do vi khuẩn HP (Helicobacter pylori): Theo nghiên cứu thì có tới 80% những người bị đau dạ dày và phát triển ngày càng nặng hơn là bởi loại vi khuẩn này. Số còn lại đã có vi khuẩn nhưng chưa tới mức độ nghiêm trọng. Chỉ cần bạn có những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu bia là sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển.

Đây là nhóm thực phẩm đầu tiên bạn cần phải tránh xa khi bị đau dạ dày. Khi ăn chúng, lượng axit có trong dạ dày của bạn sẽ tăng lên. Từ đó dẫn đến cảm giác đau và hình thành viêm loét nghiêm trọng. Ngoài ra, thực phẩm cay nóng còn gây kích ứng cũng như hình thành các vết loét mới.

Các loại đậu, sản phẩm từ đậu

Trong hầu hết các loại đậu đều sẽ chứa Fodmaps, là một loại đường thuộc nhóm carbs. Nếu trong điều kiện bình thường thì chất này rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với những người bị đau dạ dày, khi ăn đậu, thành phần chất này khiến bạn bị đầy hơi, khó tiêu. Vì thế nên hạn chế ăn các loại đậu và sản phẩm từ đậu nếu bị đau dạ dày.

Không nên ăn đậu và các sản phẩm chế biến từ đậu - Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn có tính axit

Khi bị đau dạ dày, hãy tránh sử dụng các loại thức ăn có tính axit cao. Nếu muốn sử dụng có thể ăn vào khung giờ thích hợp hoặc chế biến cùng với các loại nguyên liệu khác.

Cụ thể như:

Các loại trái cây có vị chua bạn nên tránh: cam, bưởi, chanh, me…

Các loại trái cây cứng, còn xanh: cóc, ổi, xoài, táo…

Các loại thức ăn: cà muối, giấm, mẻ, gia vị ớt, tỏi, nước sốt thịt cá, các loại nấm…

Chất kích thích

Khi bị đau dạ dày, hãy loại bỏ ngay các chất kích thích ảnh hưởng đến bệnh đau dạ dày bao gồm: rượu bia, cà phê, thuốc lá, nước có ga, soda… Nghiêm trọng hơn, các chất này sẽ gây loét, thủng dạ dày thậm chí là chảy máu dạ dày vô cùng nguy hiểm.

Không sử dụng các chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm và đồ uống lạnh

Khi bị đau dạ dày, hệ tiêu hóa của bạn rất kém. Chính vì thế, bạn không ăn sử dụng các loại thực phẩm và đồ uống lạnh vốn gây kích ứng dạ dày, buộc dạ dày phải hoạt động mạnh.

Tuyệt đối không uống nước lạnh ngay sau khi ăn. Đây là một thói quen rất xấu. Thức ăn chưa kịp tiêu hóa vẫn còn trong dạ dày, nước lạnh khiến dạ dày của bạn phải mở rộng quá mức. Lưu lượng máu di chuyển đến các cơ quan cũng bị ảnh hưởng gây ra tiêu chảy, đau dạ dày.

Không uống sữa và các chế phẩm từ sữa khi đang đói

Sữa là một nguồn cung cấp dinh dưỡng cực kỳ cần thiết. Nhưng nếu uống quá nhiều sữa hoặc đang bị đau dạ dày mà uống sữa cũng sẽ khiến đầy bụng, khó tiêu. Nên uống sữa sau bữa ăn từ khoảng 1 đến 2 tiếng và mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 500ml. Tuyệt đối không uống khi đang đói.

Uống sữa đúng cách để tránh bị đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Đau dạ dày có nên ăn xôi không?

Đây có lẽ là thắc mắc của nhiều người bị đau dạ dày. Xôi là bữa sáng quen thuộc của rất nhiều người từ học sinh, sinh viên cho đến dân công sở. Nguồn tinh bột và protein có trong gạo nếp rất dồi dào. Nhưng cũng không thể không nhắc đến lượng calo rất nhiều sau khi nếp được nấu thành xôi, dễ khiến cho bạn bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu hóa… Từ đó, kích thích dạ dày co bóp, sản sinh axit dung vị khiến bạn bị đau dạ dày.

Thịt đỏ

Tiêu hóa các loại thịt đỏ sẽ khó khăn hơn so với các loại thịt khác khi được đưa vào cơ thể. Bởi protein động vật chứa hàm lượng axit cao và dạ dày phải tăng việc sản xuất axit để tiêu hóa. Điều này chắc chắn là không hề tốt với người bị đau dạ dày.

Hạn chế sử dụng thịt đỏ cho bữa ăn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là việc đau dạ dày kiêng gì đã được liệt kê đầy đủ ở phía trên. Hãy ghi nhớ để bảo vệ cho sức khỏe của chính mình.