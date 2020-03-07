Cách chữa huyết áp thấp bằng phương pháp dân gian

Huyết áp thấp là căn bệnh khá phổ biến ở Việt Nam. Tình trạng hạ huyết áp hay huyết áp thấp gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe , sinh hoạt và cuộc sống của rất nhiều người. Vậy cách chữa huyết áp thấp dân gian đơn giản, an toàn như thế nào? Trước khi sử dụng các loại thuốc, bạn hãy thử tham khảo các phương pháp dân gian dưới đây.

Đường có chứa nhiều glucose giúp tăng huyết áp của bạn trở lại mức bình thường. Vì vậy, bạn cũng nên mang theo một chút đường glucose. Cách làm tăng huyết áp khi bị tụt là hòa nước đường để uống nếu muốn tăng huyết áp lên nhanh chóng.

Nếu như người bị huyết áp cao cần hạn chế tối đa ăn nhiều muối thì ngược lại, người huyết áp thấp lại vô cùng cần thêm muối trong chế độ ăn. Vì vậy, bạn nên mang theo một chút muối bên người để khi nào huyết áp bị hạ xuống thì có thể hòa một ly nước muối để uống ngay lập tức. Nước muối có natri nên có thể làm tăng huyết áp của bạn.

Luôn chuẩn bị theo đường nếu có tiền sử tụt huyết áp - Ảnh minh họa: Internet.

Nho khô

Nho khô được biết đến là một trong những thực phẩm tốt nhất để ngăn ngừa huyết áp thấp bởi có chứa hàm lượng đường cao. Mỗi khi bạn cảm thấy huyết áp bị tụt thì có thể ăn khoảng 10-15 miếng để huyết áp tăng trở lại.

Nho khô là thực phẩm được khuyên dùng khi bị huyết áp thấp - Ảnh minh họa: Internet.

Nho khô còn là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe bởi cung cấp nhiều chất khoáng và giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng nho khô với lượng hạn chế để tránh bị nóng trong.

Mật ong

Tụt huyết áp uống gì cho lên? Cách chữa huyết áp thấp đơn giản nhất là bạn hãy uống ngay một ly nước ấm pha mật ong. Mật ong vừa giúp đường huyết trong cơ thể của bạn tăng lên, vừa làm ấm cơ thể, tránh các triệu chứng bị choáng do tụt huyết áp.

Tác dụng tuyệt vời của mật ong với sức khỏe người huyết áp thấp - Ảnh minh họa: Internet.

Mật ong còn là loại thần dược rất tốt cho sức khỏe và đường tiêu hóa nên bạn đừng quên chuẩn bị một lọ mật ong nhỏ nếu có tiền sử huyết áp thấp. Bạn có thể thêm một chút muối vào cốc nước nếu muốn phát huy tác dụng nhanh chóng hơn.

Chữa huyết áp thấp bằng gừng

Cách chữa huyết áp thấp bằng gừng là cách chữa tụt huyết áp dân gian được nhiều người áp dụng vì đơn giản, hiệu quả cao và rất tốt cho sức khỏe. Trà gừng là nước uống có tính ấm, vị cay nên được ưa chuộng để làm ấm cơ thể khi bị cảm lạnh và đặc biệt là chữa huyết áp thấp hiệu quả.

Trà gừng - “vị cứu tinh” của bệnh nhân huyết áp thấp - Ảnh minh họa: Internet.

Sử dụng trà gừng để uống sẽ hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn và giảm những triệu chứng tiêu cực của cơ thể khi huyết áp bị hạ đột ngột. Nhờ sử dụng trà gừng mà nhiều bệnh nhân huyết áp thấp tránh được nhiều tai biến không đáng có xảy ra.

Cách làm trà gừng để chữa huyết áp thấp rất đơn giản, bạn chỉ cần thái mỏng vài lát gừng sau đó đun sôi với nước. Khi nước sôi, bạn cho thêm vài thìa mật ong, để 5 phút thì tắt bếp rồi để nguội.

Nước trà gừng và mật ong bạn có thể bảo quản trong lọ thủy tinh để sử dụng mỗi khi thấy huyết áp bị tụt nhưng không nên để quá lâu. Gừng kết hợp với mật ong sẽ là phương thuốc hữu hiệu và tốt cho người huyết áp thấp.

Trà xanh

Trong trà xanh có chứa hàm lượng caffeine cao nên có thể cải thiện tình trạng huyết áp thấp hiệu quả. Cách chữa huyết áp thấp rất đơn giản, bạn chỉ cần hòa một muỗng trà xanh với nước sau đó đun nhỏ lửa. Sau khi nước sôi, bạn lọc lấy nước và uống trong ngày. Ngoài tác dụng hỗ trợ điều trị huyết áp thấp, trà xanh còn rất nhiều công dụng khác với sức khỏe và làm đẹp nên đây được coi là loại nước uống nên sử dụng.

Nước ép hoa quả

Trong nước ép hoa quả có chứa lượng lớn đường từ trái cây. Đường trong hoa quả rất tốt cho sức khỏe nên bệnh nhân huyết áp thấp nên uống nước ép hoa quả mỗi ngày để cải thiện tình hình. Bạn có thể sử dụng một số loại quả có lợi cho sức khỏe như: cà rốt, cam, dứa, táo, cà chua,...

Uống nước ép hoa quả để tăng lượng đường trong máu, cải thiện tụt huyết áp - Ảnh minh họa: Internet.

Lá húng quế

Trong lá húng quế có chứa nhiều kali, magie và vitamin C, B5. Đây là những thành phần vô cùng cần thiết để kiểm soát huyết áp cho những bệnh nhân huyết áp thấp. Cách chữa huyết áp thấp là bạn có thể ăn kèm lá húng quế trong các bữa ăn hoặc uống một tách trà pha cho thêm lá húng quế với một chút mật ong, rất tốt cho sức khỏe.

Trên đây là một số cách chữa huyết áp thấp bằng phương pháp dân gian đơn giản, hiệu quả, áp dụng được ngay tại nhà. Bạn nên chuẩn bị sẵn một số thực phẩm cần thiết mang theo bên người để sử dụng khi bị tụt huyết áp, tránh những biến chứng tiêu cực cho cơ thể.