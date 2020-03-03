Cách chữa hắc lào dứt điểm bạn có thể áp dụng tại nhà

Sức khỏe 03/03/2020 19:23

Hắc lào gây ra những ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ và cuộc sống của mọi người. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng cũng như cách chữa hắc lào dứt điểm.

Ở nước ta, với đặc điểm khí hậu nhiệt đới nóng ẩm cộng thêm việc vệ sinh môi trường chưa hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh hắc lào phát triển. Bệnh tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu tình trạng bệnh kéo dài sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Vậy cách chữa hắc lào dứt điểm là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này!

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Cách chữa hắc lào dứt điểm bạn có thể áp dụng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hắc lào là gì?

Hắc lào hay còn gọi là bệnh nấm da, bệnh lác đồng tiền, do các loại vi nấm gây nên. Bệnh thường xảy ra ở bẹn, chân tay, mặt, bụng, ngực,…

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Hắc lào còn gọi là bệnh nấm da - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân bị hắc lào

Hắc lào do một số loại nấm nhỏ có tên gọi chung là Dermatophytes gây ra. Chúng phát triển mạnh trong môi trường nóng ẩm và ẩm ướt. Nguyên nhân của hắc lào đến từ ý thức kém trong việc vệ sinh thân thể và bảo vệ bản thân của mỗi người. Những yếu tố sau đây làm tăng nguy cơ bệnh hắc lào như:

  • Vệ sinh thân thể: Khi bạn vệ sinh thân thể kém như việc ít tắm rửa, thường xuyên mặc quần áo bẩn, đổ mồ hôi nhiều sẽ có nguy cơ mắc bệnh rất cao.
  • Ý thức bảo vệ thân thể: Nhiều người còn thờ ơ và thiếu cảnh giác khi tiếp xúc với người khác. Đặc biệt là việc dùng chung đồ dùng cá nhân như khăn lau mặt, khăn tắm, quần áo người bệnh và các đồ dùng tiếp xúc với người bệnh hắc lào nói chung, việc tiếp xúc da kề da khi tham gia các hoạt động hằng ngày. Bệnh hoàn toàn có thể lây từ động vật sang người, đặc biệt là thú nuôi trong nhà không được vệ sinh sạch sẽ hằng ngày, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn ký sinh vào cơ thể người. 
  • Trong quá trình tham gia các hoạt động vui chơi liên quan tới nước như công viên nước, hồ hoặc biển nhân tạo, bơi lội,…cần chọn nơi uy tín để đảm bảo nguồn nước sạch sẽ và an toàn. Hắc lào cũng có khả năng lây lan từ nền đất bẩn, nơi có các động vật mắc bệnh sinh sống, là nơi thuận lợi cho vi khuẩn ký sinh lên trẻ nhỏ. 
  • Bên cạnh đó, những yếu tố chủ quan như những người có da dầu, thay đổi hoocmon cơ thể làm cho hệ miễn dịch yếu đi cũng có khả năng nhiễm hắc lào cao hơn.
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Nguyên nhân lớn nhất của hắc lào đến từ ý thức mỗi người - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng bệnh hắc lào

Ngứa là một triệu chứng điển hình của hắc lào, trong một số trường hợp có xuất hiện tróc vảy, bong tróc da. Ban đầu, cơ thể xuất hiện các mảng nổi nhẹ, hình vòng hoặc bầu dục, màu đỏ hoặc nâu, gây ngứa ngáy và khó chịu. Vùng da nhiễm bệnh xuất hiện thành từng mảng, bề mặt có các cạnh sắc cứng hoặc các mụn nước nhỏ phồng rộp.

Về lâu về dài, gây ra những hậu quả nghiêm trọng như sưng, chảy nước, tạo điều kiện nhiễm trùng do gãi ngứa. Lúc này, người bệnh trở thành nguồn lây lan, ảnh hưởng tới cộng đồng.

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Bề mặt da bị hắc lào có những mụn nước nhỏ phồng rộp - Ảnh minh họa: Internet

Hắc lào có lây không?

Câu hỏi “Hắc lào có lây không?” được rất nhiều người quan tâm và thắc mắc. Câu trả lời hiển nhiên là có và còn rất dễ lây lan, điển hình là việc dùng chung vật dụng cá nhân và tiếp xúc da trực tiếp với người bệnh. Vì vậy, mỗi người cần có ý thức bảo vệ mình cũng là việc bảo vệ cộng đồng.

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Hắc lào rất dễ lây lan - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị bệnh hắc lào

Nếu bạn mắc bệnh hắc lào, trước khi thực hiện những cách dưới đây cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiến hành. Cách chữa bệnh hắc lào dứt điểm và hiệu quả nhất chính là phòng bệnh. 

  • Bạn cần giữ thân thể sạch sẽ, thường xuyên tắm gội, mặc quần áo thoải mái và thông thoáng, giữ mát và khô. 
  • Không mặc quần áo ẩm ướt, không để cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều. 
  • Không sử dụng chung vật dụng cá nhân với người khác, thận trọng khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng. 
  • Hạn chế việc tiếp xúc với các chất bẩn và động vật. Nếu đã nhiễm bệnh thì tuân thủ những việc trên sẽ giúp bệnh tình không chuyển biến xấu hơn.
  • Với những trường hợp mới nhiễm bệnh, bệnh còn nhẹ, bạn có thể dùng các loại thuốc như kem, mỡ bôi da hoặc bột trị nấm theo chỉ định của bác sĩ.
  • Khi bệnh diễn biến nặng nên đến gặp bác sĩ để họ kê đơn thuốc điều trị. Trong quá trình điều trị phải tuân thủ theo liệu trình, giờ giấc và liều lượng uống thuốc theo chỉ dẫn bác sĩ. Nếu có dị ứng với các thành phần của thuốc nên báo cho bác sĩ để có hướng giải quyết kịp thời. Có thể thấy cách chữa hắc lào dứt điểm không khó.
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Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện những lời khuyên - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu thẩm mỹ của mọi người càng tăng cao. Trong bối cảnh đó, hắc lào trở thành kẻ thù với cái đẹp vì nó ảnh hưởng trực tiếp lên da của mọi người. Vì vậy, chúng ta phải ý thức trong việc vệ sinh thân thể và bảo vệ bản thân để chung tay loại bỏ hắc lào. Nếu bạn đã mắc bệnh hắc lào hoặc chưa mắc bệnh nhưng muốn tìm các phòng tránh thì có thể tham khảo cách chữa hắc lào dứt điểm ở trên. 

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