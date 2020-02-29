Hướng dẫn cách chữa dị ứng da mặt hết ngứa hết sưng

Sức khỏe 29/02/2020 06:47

Dị ứng da mặt nổi mẩn đỏ khiến bạn cảm thấy phiền toái và khó chịu? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách chữa dị ứng da mặt hết ngứa hết sưng ngay tức khắc.

Da mặt là vùng da mỏng, rất nhạy cảm. Hằng ngày, da phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời và khói bụi, ... đều là những nhân tố ngoại cảnh tác động đến khiến cho da mặt dễ bị kích ngứa và dị ứng mẩn đỏ. Nếu không tìm được cách chữa dị ứng da mặt phù hợp thì những nốt mẩn đỏ sẽ sưng tấy lên, thậm chí là mưng mủ và khiến cơ thể mệt mỏi, sốt cao,....

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Cách chữa dị ứng da mặt giúp da hết sưng, hết mẩn ngứa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dị ứng da mặt

Thứ nhất: Môi trường ô nhiễm

Bụi bẩn, khói độc, hóa chất, ...đều là những yếu tố có tác động lớn đến vùng da mặt là nơi thường tiếp xúc với ngoại cảnh. Những yếu tố này vô cùng có hại cho da và khiến da rất dễ bị dị ứng.

Thứ hai: Ánh nắng mặt trời

Ánh nắng mặt trời gay gắt quá mà da mặt bạn lại không được che kỹ và chăm sóc tốt thì rất dễ bị ứng, bị ngứa và bị bỏng da ngay lập tức.

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Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân  khiến da bạn bị kích ngứa và gây ra dị ứng da - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Mỹ phẩm

Mỹ phẩm với nhiều hóa chất độc hại và những dược liệu không an toàn cho da thì cũng là nguyên nhân vô cùng to lớn khiến cho da mặt bạn bị dị ứng

Thứ 4: Ăn uống

Các thức ăn, nước uống có chứa nhiều gia vị và chất phụ gia, hoặc đồ ăn cay nóng, có chứa chất kích thích cũng khiến cho da mặt bạn dễ tổn thương và dễ gây ra dị ứng.

Thứ 5: Sức đề kháng yếu

Sức khỏe không tốt, trong cơ thể chứa nhiều độc tố cũng là tác nhân gây ra dị ứng trên da mặt

Thứ 6: Thói quen xấu

Những thói quen xấu hằng ngày của bạn như không đeo khẩu trang khi trời nắng hay môi trường ô nhiễm có khói bụi, không tẩy trang sạch, không rửa mặt sạch, ... không những sẽ khiến cho da xuống cấp mà đôi khi còn khiến cho da mặt bị dị ứng.

Vậy làm thế nào để trị dứt điểm dị ứng trên da mặt để da mặt được khỏe và đẹp hơn? Dưới đây là các cách chữa dị ứng da  mặt.

Cách trị dị ứng da mặt bằng nước muối

Muối có tính năng kháng khuẩn và diệt khuẩn rất cao, giúp loại bỏ chất bẩn trên da, giảm sưng, giảm viêm và cải thiện tình trạng ngứa ngáy, khó chịu rất tốt.  Người bị dị ứng da mặt nên chọn loại muối được tinh luyện không chứa nhiều tạp chất có hại cho da để rửa mặt. Đây là cách chữa dị ứng da mặt nhanh nhất tại nhà cho các bạn dễ làm.

Cách thực hiện:

- Hòa 2 thìa muối và 3 lít nước ấm vào thau rửa mặt

- Rửa mặt bằng nước muối ấm, kết hợp với mát xa nhẹ da mặt khoảng 30 giây rồi rửa mặt lại sạch bằng nước ấm.

Lưu ý: Có thể dùng nước muối sinh lý thay thế.

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Rửa mặt bằng nước muối giúp sát khuẩn chống sưng, chống viêm giúp trị dị ứng da mặt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị dị ứng da mặt bằng mật ong

Mật ong rất giàu dinh dưỡng và là nguyên liệu tự nhiên chăm sóc da rất tốt. Không những vậy, mật ong còn có tính kháng khuẩn cao và giúp làm giảm sưng tấy, mẩn ngứa đối với da mặt bị dị ứng.

Cách thực hiện:

- Trộn đều 1 thìa mật ong và 1 nửa thìa nước cốt chanh tươi.

- Làm sạch da mặt, sau đó lấy hỗn hợp mật ong và chanh thoa đều lên da mặt. Kết hợp mát xa nhẹ trong khoảng 1 phút rồi để im trong vòng 10 phút tiếp theo. Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước ấm. 

Đây là cách trị mặt bị dị ứng đỏ ngứa vô cùng hiệu quả mà đơn giản dễ thực hiện. Lưu ý: Trong chanh có chứa hàm lượng axit cao, có tác dụng tẩy da rất mạnh. Vì vậy, không nên lạm dụng cách này quá nhiều. Chỉ nên áp dụng 2 lần/ tuần.

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Điều trị dị ứng da mặt bằng mật ong hiệu quả vô cùng đáng ngạc nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị dị ứng da mặt bằng sữa chua

Trong sữa chua cũng chứa rất nhiều dưỡng chất và vitamin có tác dụng làm dịu tổn thương do dị ứng trên da gây ra. Axit lactic trong sữa chua có khả năng loại bỏ tế bào chết và các vi khuẩn có hại cho da. Sữa chua là nguyên liệu để trị dị ứng da mặt rất tuyệt vời mà không phải ai cũng biết.

Cách thực hiện:

- Vệ sinh da mặt.

- Thoa đều trực tiếp sữa chua không đường lên da mặt kết hợp mát xa nhẹ để cho dưỡng chất thẩm thấu vào da giúp cho da khỏe và đỡ ngứa hơn.

- Thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa lại sạch sẽ bằng nước ấm cho da.

Lưu ý: Nên thực hiện từ 2-3 lần/tuần.

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Cách chữa  dị ứng da mặt bằng sữa chua, hiệu quả ngay tức khắc, cho da mặt mềm mịn - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý để tránh dị ứng da mặt

- Ngưng sử dụng mỹ phẩm khiến dị ứng

- Hạn chế ăn đồ ăn nhiều đường, đồ cay nóng và có chứa chất kích thích

- Không sờ vào nốt mẩn đỏ, tránh gây viêm nhiễm

- Tẩy trang sạch sẽ

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Tẩy trang sạch sẽ giúp ngăn ngừa dị ứng cho da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các cách chữa dị ứng da mặt hiệu quả và đơn giản. Nếu bị dị ứng da mặt do mỹ phẩm gây ra thì bạn có thể áp dụng các cách này, rất hiệu quả mà cực kỳ dễ thực hiện. Chúc các bạn có làn da mặt khỏe mạnh và cuốn hút!

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