Buồn nôn đầy bụng là bệnh gì? Nguyên nhân và cách chữa trị hiệu quả

Sức khỏe 23/02/2020 16:17

Buồn nôn đầy bụng là những triệu chứng thường gặp, vậy đây là bệnh gì có nguy hiểm không và cách chữa trị ra sao?

Buồn nôn đầy bụng là những biểu hiện thường gặp ở tất cả mọi độ tuổi và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến triệu chứng này. Ngoài việc gây nên cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, về lâu về dài còn có thể ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người bệnh.

Buồn nôn đầy bụng là bệnh gì? Nguyên nhân và cách chữa trị hiệu quả ảnh 1
Đầy bụng buồn nôn là hiện tượng thường gặp - Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn đầy bụng là biểu hiện của những bệnh lý nào?

Chướng bụng buồn nôn chóng mặt là biểu hiện của rất nhiều bệnh lý khác nhau và nó còn tùy vào nhiều triệu chứng đi kèm khác nữa. Chính vì thế bạn phải thật chú ý để ý xem cơ thể mình đang nói gì và nó đang thật sự cần điều gì?

Đại tràng co thắt

Nhiều người thường không hiểu các triệu chứng đầy bụng khó tiêu buồn nôn là bệnh gì mà vẫn không hề hay biết có thể là đại tràng co thắt. Khi bị bệnh này, các triệu chứng kể trên kéo dài cộng với việc bạn luôn cảm giác mình đi ngoài chưa hết phân. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đi ngoài nhiều lần trong một ngày và rất dễ dẫn đến nguy cơ bị bệnh trĩ. Chưa hết bạn còn cảm thấy bụng dạ của mình reo liên tục và mức độ đau tăng lên sau khi ăn.

 

Buồn nôn đầy bụng là bệnh gì? Nguyên nhân và cách chữa trị hiệu quả ảnh 2
Có thể đây là triệu chứng đại tràng co thắt - Ảnh minh họa: Internet

Trào ngược dạ dày

Khi cơ thể bạn xuất hiện những biểu hiện như chướng bụng buồn nôn chóng mặt thì có lẽ bạn đang đối mặt với nguy cơ bị trào ngược dạ dày thực quản. Bệnh lý này khiến cho người bệnh cảm thấy vô cùng khó chịu khi bụng luôn luôn trong tình trạng căng phồng, chưa kể đến việc buồn nôn, nôn khan, đặc biệt là buổi sáng sau khi ngủ dậy. Chưa hết nếu cơn đau mạnh, hoặc xuất huyết dạ dày bạn còn bị chóng mặt, mệt mỏi và nhợt nhạt đi nhiều.

Buồn nôn đầy bụng là bệnh gì? Nguyên nhân và cách chữa trị hiệu quả ảnh 3
Trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Viêm loét dạ dày tá tràng

Khi cảm thấy buồn nôn và khó chịu trong bụng thì chắc chắn cơ thể bạn đang báo động. Nếu các bạn cảm nhận được nguyên tất cả những triệu chứng đầy hơi chướng bụng buồn nôn thì có lẽ bạn đang thật sự bị viêm loét dạ dày tá tràng. Những ổ viêm loét bên trong chính là nguyên nhân trực tiếp mang đến những biểu hiện kể trên.

Rối loạn tiêu hóa

Buồn nôn đầy bụng có khi là hồi chuông báo động rằng đường tiêu hóa của bạn đang có vấn đề. Có thể cơ thể bạn suy nhược vì căng thẳng mệt mỏi và mất ngủ dẫn đến việc giảm tiết men gan và hạn chế hoạt động của nhu động ruột. Chính điều này khiến cho bạn luôn buồn nôn và cảm thấy đầy bụng.

Buồn nôn đầy bụng là bệnh gì? Nguyên nhân và cách chữa trị hiệu quả ảnh 4
Rối loạn tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ và thói quen ăn uống không hợp lý

Nếu như bạn không cố gắng xây dựng cho chính bản thân mình một thực đơn ăn uống khoa học, đầy đủ các chất thì buồn nôn đầy bụng là điều hiển nhiên. Ví dụ như việc bạn ăn quá nhiều thực phẩm khó tiêu; thực phẩm có hàm lượng đường fructose cao hay thực phẩm giàu tinh bột có chứa men nở và sử dụng các loại chất kích thích. Tất cả sẽ phá hủy hệ thống tiêu hóa của bạn.

Cách chữa đầy bụng buồn nôn

Đau bụng buồn nôn không phải là một bệnh lý chỉ định nào hết mà chúng chỉ là những biểu hiện của nhiều căn bệnh khác nhau. Chính vì thế, để chữa khỏi các biểu hiện này, mọi người cần phải đi tìm nguyên nhân và điều trị bắt đầu từ gốc rễ sâu xa.

  • Đầu tiên, hãy tự điều chỉnh chế độ ăn uống của mình làm sao cho đảm bảo các chất dinh dưỡng, cân bằng hàm lượng các dưỡng chất nạp vào cơ thể để hệ tiêu hóa hoạt động bình thường.
Buồn nôn đầy bụng là bệnh gì? Nguyên nhân và cách chữa trị hiệu quả ảnh 5
Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý - Ảnh minh họa: Internet
  • Tiếp theo là xây dựng một chế độ nghỉ ngơi tập luyện khoa học để tránh khỏi những căn bệnh như viêm loét dạ dày
  • Thường xuyên bổ sung men tiêu hóa hoặc sữa chua để tăng cường sản sinh các lợi khuẩn trong đường ruột cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.
  • Khi ăn uống nên nhai thật kỹ rồi mới nuốt, tránh những đồ ăn khó tiêu và quá giàu chất đạm.
  • Nếu đã điều chỉnh tất cả mọi hoạt động như trên nhưng biểu hiện buồn nôn đầy bụng vẫn không thuyên giảm thì có lẽ bạn phải ngay lập tức đi gặp bác sĩ để nhận được những lời khuyên, phác đồ điều trị cũng như các loại thuốc đặc trị.
Buồn nôn đầy bụng là bệnh gì? Nguyên nhân và cách chữa trị hiệu quả ảnh 6
Tập luyện khoa học đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số kiến thức về triệu chứng buồn nôn đầy bụng. Sức khỏe của mình là do mình gìn giữ. Chính vì thế, một khi đã nghe được cơ thể lên tiếng thì hãy ngay lập tức điều chỉnh các thói quen, đồng thời tìm kiếm xem nguyên nhân sâu xa là gì để giải quyết luôn từ gốc rễ, như thế nó mới không bị tái đi tái lại nhiều lần.

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Buồn nôn khi đánh răng khiến người bệnh khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về căn bệnh này.

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