Cách chữa bệnh đau dạ dày bằng thuốc nam hiệu quả

Sức khỏe 24/02/2020 11:52

Cách chữa bệnh đau dạ dày bằng thuốc nam dưới đây sẽ giúp bạn tránh khỏi những tác dụng phụ của thuốc tây.

Đau dạ dày là một căn bệnh rất phổ biến trong xã hội ngày nay, khi nhiều người có thói quen ăn uống không tốt, chế độ sinh hoạt không điều độ, nhiều áp lực. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc cách chữa bệnh đau dạ dày bằng thuốc nam hiệu quả tại nhà.

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Cách chữa bệnh đau dạ dày bằng thuốc nam hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây nên bệnh đau dạ dày

Đau dạ dày có rất nhiều nguyên nhân, cụ thể như:

  • Uống nhiều bia rượu, hút thuốc, không ăn đúng giờ, ăn quá no hay quá đói...
  • Nhiễm vi khuẩn hoặc nấm như vi khuẩn HP. Nghiên cứu chỉ ra rằng 80% người viêm loét dạ dày hay đau dạ dày là do nhiễm khuẩn HP, nấm hoặc ký sinh trùng.
  • Lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh khiến dạ dày bị viêm loét hoặc bào mòn.
  • Thường xuyên căng thẳng dẫn đến áp lực lên dạ dày.
  • Dạ dày bị tổn thương, trào ngược dịch mật... khiến dạ dày viêm loét và đau.

Cách chữa đau dạ dày dân gian

  • Rửa sạch 3-4 quả đu đủ tươi rồi ép lấy nước uống, mỗi ngày 3 lần. Bạn sẽ hết đau dạ dày sau khi dùng khoảng vài chục quả.
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Chữa đau dạ dày bằng đu đủ tươi - Ảnh minh họa: Internet
  • Đun khoảng ½ lít mật ong trên lửa nhỏ rồi khuấy đều cho đến khi thấy có bọt màu vàng sậm thì thêm khoảng 150g bột mì, tiếp tục khuấy đều. Tiếp đến, thêm khoảng 200g bột soda, khuấy cho đến khi bọt tan. Cuối cùng, bắc nồi ra khỏi bếp, chờ nguội rồi bảo quản hỗn hợp trong bình thủy tinh. Mỗi ngày, sử dụng 2-3 lần, trước khi ăn khoảng 20 phút, 1 thìa/lần. 
  • Thái mỏng 1 quả tim lợn rồi ướp với một ít bột tiêu trắng. Tiếp theo, hấp chín tim rồi dùng làm bữa sáng khi bụng đang đói. Mỗi ngày ăn 1 quả, sau 7 ngày bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.
  • Rửa sạch 3-4 quả táo đỏ rồi rang lên, cho đến khi thấy vỏ táo có màu đen thì pha với nước sôi để uống.
  • Thường xuyên sử dụng giấm ăn sẽ tốt cho người bị đau dạ dày nhẹ đồng thời kích thích thèm ăn.
  • Khoai tây gọt vỏ đun sôi rồi uống nước đó 3 lần/ngày, 1 thìa nhỏ/lần. Sau 2-3 tuần, bạn sẽ thấy tình trạng tốt lên nhiều.

Cách chữa đau dạ dày bằng thuốc nam

Dưới đây là các vị thuốc nam chữa đau dạ dày cực kỳ hiệu quả mà bạn nên sử dụng tại nhà, rất an toàn và hiệu quả.

Lá khôi tía chữa viêm dạ dày

Lá khôi tía là một cây thuốc nam trị vi khuẩn HP - một trong những nguyên nhân gây viêm nhiễm và đau dạ dày. Loại lá này có tác dụng làm chậm quá trình sản xuất axit dịch vị, se vết viêm loét dạ dày. 

Cách dùng như sau: sử dụng khoảng 30g lá khôi tía khô hãm với nước sôi (khoảng 1 lít). Sau 20 phút là có thể dùng được. Nên dùng 15 phút trước bữa ăn để có hiệu quả, nhất là sáng sớm.

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Lá khôi tía trị vi khuẩn HP và chữa đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Cây lược vàng 

Cây lược vàng chứa nhiều hợp chất flavonoid, steroid và nhiều vi lượng tốt cho sức khỏe, có tác dụng kháng viêm, giảm đau và làm lành vết thương. Do đó, người ta thường sử dụng cây lược vàng để chữa bệnh dạ dày. Hiện tại, tác dụng của cây lược vàng chưa được khoa học chứng minh nhưng lại được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày khá hiệu quả.

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Cây lược vàng chữa đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô 

Lá tía tô được xem là một loại cây thuốc nam trị đau bao tử (dạ dày) quen thuộc và dễ tìm trong đời sống hàng ngày. Lá tía tô có chứa một hàm lượng lớn chất glycosid và tanin giúp se vết loét, làm liền sẹo và chậm quá trình tiết axit trong dạ dày. Loại lá này mọc tự nhiên và có rất nhiều xung quanh chúng ta. Lá tía tô còn được dùng làm gia vị trong các bữa ăn, tương tự như rau thơm. 

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Lá tía tô chữa đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, tía tô có tính ấm nhưng không nóng, vị cay, không có độc nên được dùng nhiều, thường sử dụng để chữa bệnh đau dạ dày và bệnh tiểu đường. Cách làm đơn giản như sau:

  • Rửa sạch khoảng 30g lá tía tô khô rồi đem sắc với khoảng 1 lít nước. 
  • Đến khi thấy nước cạn chỉ còn khoảng 200ml nước thì dừng lại.
  • Dùng nước vừa sắc để uống, ngày uống 2 lần trước khi ăn.

Nghệ 

Nghệ là vị thuốc nam được nhiều người sử dụng phổ biến để chữa đau dạ dày. Nghệ có chứa thành phần curcumin khoảng 4% cùng với nhiều hoạt chất tốt khác giúp kháng khuẩn, mau làm lành vết thương, chống oxy hóa và kháng viêm. Cách dùng như sau:

  • Dùng 2 muỗng bột nghệ với 250ml nước ấm, hoặc pha với sữa tươi hoặc sữa chua để dễ uống và ngon miệng. 
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Nghệ là vị thuốc được dùng phổ biến trong việc điều trị bệnh dạ dày - Ảnh minh họa: Internet
  • Dùng uống ngày 3 lần sau khi ăn khoảng 15 phút để có kết quả tốt.

Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đây về cách chữa bệnh đau dạ dày bằng thuốc nam sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức bổ ích trong việc điều trị bệnh cũng như sống khỏe hơn mỗi ngày.

Cách chữa bệnh đau dạ dày hiệu quả

Cách chữa bệnh đau dạ dày hiệu quả

Số lượng người mắc bệnh đau dạ dày ngày nay đã tăng lên rất nhiều. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách chữa bệnh đau dạ dày từ những thực phẩm thường ngày.

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