Đau dạ dày có rất nhiều nguyên nhân, cụ thể như:

Đau dạ dày là một căn bệnh rất phổ biến trong xã hội ngày nay, khi nhiều người có thói quen ăn uống không tốt, chế độ sinh hoạt không điều độ, nhiều áp lực. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc cách chữa bệnh đau dạ dày bằng thuốc nam hiệu quả tại nhà.

Lá khôi tía là một cây thuốc nam trị vi khuẩn HP - một trong những nguyên nhân gây viêm nhiễm và đau dạ dày. Loại lá này có tác dụng làm chậm quá trình sản xuất axit dịch vị, se vết viêm loét dạ dày.

Dưới đây là các vị thuốc nam chữa đau dạ dày cực kỳ hiệu quả mà bạn nên sử dụng tại nhà, rất an toàn và hiệu quả.

Khoai tây gọt vỏ đun sôi rồi uống nước đó 3 lần/ngày, 1 thìa nhỏ/lần. Sau 2-3 tuần, bạn sẽ thấy tình trạng tốt lên nhiều.

Thường xuyên sử dụng giấm ăn sẽ tốt cho người bị đau dạ dày nhẹ đồng thời kích thích thèm ăn.

Rửa sạch 3-4 quả táo đỏ rồi rang lên, cho đến khi thấy vỏ táo có màu đen thì pha với nước sôi để uống.

Thái mỏng 1 quả tim lợn rồi ướp với một ít bột tiêu trắng. Tiếp theo, hấp chín tim rồi dùng làm bữa sáng khi bụng đang đói. Mỗi ngày ăn 1 quả, sau 7 ngày bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Đun khoảng ½ lít mật ong trên lửa nhỏ rồi khuấy đều cho đến khi thấy có bọt màu vàng sậm thì thêm khoảng 150g bột mì, tiếp tục khuấy đều. Tiếp đến, thêm khoảng 200g bột soda, khuấy cho đến khi bọt tan. Cuối cùng, bắc nồi ra khỏi bếp, chờ nguội rồi bảo quản hỗn hợp trong bình thủy tinh. Mỗi ngày, sử dụng 2-3 lần, trước khi ăn khoảng 20 phút, 1 thìa/lần.

Rửa sạch 3-4 quả đu đủ tươi rồi ép lấy nước uống, mỗi ngày 3 lần. Bạn sẽ hết đau dạ dày sau khi dùng khoảng vài chục quả.

Nhiễm vi khuẩn hoặc nấm như vi khuẩn HP. Nghiên cứu chỉ ra rằng 80% người viêm loét dạ dày hay đau dạ dày là do nhiễm khuẩn HP, nấm hoặc ký sinh trùng.

Uống nhiều bia rượu, hút thuốc, không ăn đúng giờ, ăn quá no hay quá đói...

Cách dùng như sau: sử dụng khoảng 30g lá khôi tía khô hãm với nước sôi (khoảng 1 lít). Sau 20 phút là có thể dùng được. Nên dùng 15 phút trước bữa ăn để có hiệu quả, nhất là sáng sớm.

Lá khôi tía trị vi khuẩn HP và chữa đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Cây lược vàng

Cây lược vàng chứa nhiều hợp chất flavonoid, steroid và nhiều vi lượng tốt cho sức khỏe, có tác dụng kháng viêm, giảm đau và làm lành vết thương. Do đó, người ta thường sử dụng cây lược vàng để chữa bệnh dạ dày. Hiện tại, tác dụng của cây lược vàng chưa được khoa học chứng minh nhưng lại được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày khá hiệu quả.

Cây lược vàng chữa đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô

Lá tía tô được xem là một loại cây thuốc nam trị đau bao tử (dạ dày) quen thuộc và dễ tìm trong đời sống hàng ngày. Lá tía tô có chứa một hàm lượng lớn chất glycosid và tanin giúp se vết loét, làm liền sẹo và chậm quá trình tiết axit trong dạ dày. Loại lá này mọc tự nhiên và có rất nhiều xung quanh chúng ta. Lá tía tô còn được dùng làm gia vị trong các bữa ăn, tương tự như rau thơm.

Lá tía tô chữa đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, tía tô có tính ấm nhưng không nóng, vị cay, không có độc nên được dùng nhiều, thường sử dụng để chữa bệnh đau dạ dày và bệnh tiểu đường. Cách làm đơn giản như sau:

Rửa sạch khoảng 30g lá tía tô khô rồi đem sắc với khoảng 1 lít nước.

Đến khi thấy nước cạn chỉ còn khoảng 200ml nước thì dừng lại.

Dùng nước vừa sắc để uống, ngày uống 2 lần trước khi ăn.

Nghệ

Nghệ là vị thuốc nam được nhiều người sử dụng phổ biến để chữa đau dạ dày. Nghệ có chứa thành phần curcumin khoảng 4% cùng với nhiều hoạt chất tốt khác giúp kháng khuẩn, mau làm lành vết thương, chống oxy hóa và kháng viêm. Cách dùng như sau:

Dùng 2 muỗng bột nghệ với 250ml nước ấm, hoặc pha với sữa tươi hoặc sữa chua để dễ uống và ngon miệng.

Nghệ là vị thuốc được dùng phổ biến trong việc điều trị bệnh dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Dùng uống ngày 3 lần sau khi ăn khoảng 15 phút để có kết quả tốt.

Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đây về cách chữa bệnh đau dạ dày bằng thuốc nam sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức bổ ích trong việc điều trị bệnh cũng như sống khỏe hơn mỗi ngày.