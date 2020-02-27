Tìm hiểu cách chữa mồ hôi chân đơn giản, hiệu quả tại nhà

Sức khỏe 27/02/2020 06:46

Dưới đây là những cách chữa mồ hôi chân hiệu quả giúp cho đôi chân của bạn không bị ẩm ướt, khó chịu, bạn không cảm thấy e ngại, tự ti mỗi khi cởi giày. 

Đổ mồ hôi là hiện tượng rất bình thường nếu như bạn vận động quá mức, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, nếu như bạn ra mồ hôi quá nhiều đặc biệt là ở chân sẽ gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và những người xung quanh. Bài viết sau đây xin chỉ ra cách chữa mồ hôi chân hiệu quả có thể thực hiện ngay tại nhà.

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Cách chữa mồ hôi chân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là bệnh mồ hôi chân?

Đổ mồ hôi chân hay còn gọi là tăng tiết mồ hôi chân là tình trạng mồ hôi xuất hiện nhiều bất thường, nó có thể không liên quan đến vận động cường độ cao hay nhiệt độ. Bệnh ra mồ hôi chân tuy không nguy hiểm đến tính mạng song nó khiến cho người bệnh gặp rất nhiều phiền toái. Mồ hôi ra nhiều có thể gây ra những mùi hôi khó chịu làm bạn mất tự tin, cảm thấy e ngại khi tiếp xúc gần với những người xung quanh. Đôi khi hiện tượng này còn khiến bạn ức chế tâm lý, tâm trạng nóng nảy cáu gắt. 

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Mồ hôi chân khiến bạn cảm thấy e ngại, tự ti - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến đổ mồ hôi chân 

Người bình thường ai cũng có tuyến mồ hôi chân và khi có những yếu tố tác động từ bên trong hoặc bên ngoài sẽ khiến cho đôi chân tiết ra mồ hôi. 

Hiện tượng ra mồ hôi chân nhiều có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau tác động như: do cảm xúc, vị giác, bệnh về thần kinh giao cảm, mang thai, mãn kinh, khối u di căn chèn ép thần kinh tủy sống, hạ đường huyết, uống thuốc hạ nhiệt,… hoặc khi bạn đi giày trong thời gian dài liên tục cũng dẫn đến ra mồ hôi chân. Yếu tố môi trường, khí hậu, thời tiết cũng là nguyên nhân làm tăng các triệu chứng tiết mồ hôi chân.

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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ra mồ hôi chân - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa mồ hôi chân hiệu quả tại nhà 

Để khắc phục hiệu quả chứng ra mồ hôi tại chân bạn có thể áp dụng một số cách chữa mồ hôi chân dưới đây:

Lá Lốt

Cách chữa mồ hôi chân bằng lá lốt là phương pháp dân gian được rất nhiều người sử dụng và cho hiệu quả rất tốt. Có 2 cách thực hiện bài thuốc trị mồ hôi chân tại nhà với lá lốt. 

- Cách 1: Lấy thân, lá và rễ cây đem rửa sạch, sau đó sao vàng, hạ thổ. Sắc lấy nước uống liên tục trong 7 ngày. Nghỉ từ 3 - 5 ngày rồi tiếp tục sắc lấy nước uống thêm 7 ngày nữa để cho hiệu quả tốt nhất.

- Cách 2: Lấy lá lốt rửa sạch, cho vào nồi nước đun sôi. Sau đó đổ nước ra thau và cho thêm một chút muối. Ngâm chân trong thau nước từ 15 – 20 phút. Thực hiện đều đặn mỗi ngày 1 lần sẽ giảm bớt triệu chứng đổ mồ hôi ở chân.

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Lá lốt chữa mồ hôi chân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Phèn chua

Đây là cách trị mồ hôi chân tại nhà đơn giản, dễ làm mà vẫn mang đến hiệu quả cao.

Cách làm: Bạn tán nhỏ phèn chua thành dạng bột, tiến hành rửa sạch chân, lau khô rồi bôi bột phèn chua lên lòng bàn chân và các kẽ ngón chân. Thực hiện cách làm này đều đặn và thường xuyên, chân của bạn sẽ luôn khô ráo và không còn mùi hôi khó chịu.

Kem đánh răng

Bạn có thể sử dụng kem đánh răng làm cách trị mồ hôi chân khi đi giày, bằng việc thoa kem đánh răng lên lòng bàn chân và giữ nguyên từ 10 – 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn mỗi ngày bạn sẽ cảm thấy các triệu chứng mồ hôi chân giảm đi rõ rệt.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp kem đánh răng với baking soda rồi cho thêm một ít nước cốt chanh và massage lên khắp xung quanh bàn chân. Sử dụng 1 tuần, bạn sẽ nhận thấy chân hết mùi khó chịu, không bị ra mồ hôi.

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Kem đánh răng khử mùi hôi của chân - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Trong thành phần của tỏi có chứa chất allicin được coi là kháng sinh tự nhiên có thể ức chế nhiều loại vi trùng, khử mùi hôi hiệu quả. Cách làm: Bạn lấy khoảng 3 – 4 củ tỏi rửa sạch, giã nát, rồi hòa với nước ấm và ngâm chân. Thực hiện đều đặn khoảng 3 lần/tuần, bạn sẽ nhận thấy triệu chứng ra mồ hôi chân giảm hẳn. 

Những lưu ý để không bị ra mồ hôi chân gây mùi 

Cách hết chảy mồ chân hiệu quả là bạn cần lưu ý trong việc vệ sinh bàn chân cũng như vệ sinh giày.

Vệ sinh bàn chân

  • Luôn rửa sạch bàn chân mỗi ngày, đặc biệt là lúc tắm và trước khi đi ngủ. Đối với những người lao động chân tay, cần rửa chân tay sạch sẽ sau khi kết thúc công việc.
  • Lau khô chân sau khi rửa
  • Cắt móng chân định kỳ
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Vệ sinh bàn chân sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh giày

  • Bạn nên lựa chọn các loại giày dép bằng các vật liệu thông thoáng 
  • Không nên sử dụng một đôi giày quá nhiều ngày
  • Thường xuyên vệ sinh giày, nên phơi khô giày dưới ánh nắng để diệt khuẩn
  • Sử dụng tất khi đi giày
  • Không đi giày khi nó còn ướt

Trên đây là những cách chữa mồ hôi chân hiệu quả, đơn giản ngay tại nhà. Hy vọng bạn áp dụng thành công thông tin của bài viết để mồ hôi chân không còn là nỗi lo cũng như làm mất đi sự tự tin của bạn khi đứng trước người khác.

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