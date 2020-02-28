Nhớ ngay cách chữa đau bao tử an toàn mà hiệu quả

Sử dụng nghệ và mật ong chính là mẹo trị đau bao tử đầu tiên được mọi người nhớ đến khi nhắc về căn bệnh này. Nghệ có chứa Curcumin có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa cũng như chống viêm loét dạ dày, giúp làm lành vết thương và kháng khuẩn cực kỳ hiệu quả.

Đau dạ dày có lẽ là căn bệnh phổ biến nhất mà hầu hết người Việt Nam nào cũng sẽ gặp phải chỉ là ở mức độ nặng hay nhẹ khác nhau. Các cách chữa đau bao tử tại nhà theo cả dân gian và hiện đại được nhiều người lựa chọn để thực hiện tại nhà nhằm chữa dứt điểm căn bệnh này. Dưới đây là 8 cách trị đau dạ dày vừa an toàn lại hiệu quả mà bạn hoàn toàn có thể áp dụng để tự chữa bệnh trong trường hợp nhẹ.

Để làm bài thuốc chữa dạ dày từ mật ong và nghệ bạn chỉ cần sử dụng 15g tinh bột nghệ và 1 thìa mật ong nguyên chất. Sau đó pha cùng với nước ấm để uống trước mỗi bữa ăn ngày 3 lần. Sau 1 tháng bạn sẽ thấy có được sự thay đổi rõ rệt.

Còn đối với mật ong có chứa nhiều vitamin và các khoáng chất thiết yếu từ đó kích thích tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch để bảo vệ dạ dày một cách tốt nhất. Đây cũng là một chất kháng sinh tự nhiên có tác dụng cân bằng và giảm axit dịch vị có trong dạ dày của bạn. Dùng mật ong và nghệ giúp giảm đau một cách nhanh chóng.

Tinh nghệ mật ong có tác dụng rất tốt trong chữa đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Lá trầu không

Lá trầu không có tác dụng rất hiệu quả trong việc trị viêm loét dạ dày. Theo Đông y thì lá trầu không có tính ấm, mùi thơm giúp kháng viêm và kháng khuẩn tốt. Trong lá trầu có chứa nhiều tanin, betel và cả phenol giúp chữa lành các tổn thương do viêm loét dạ dày.

Cách chữa đau bao tử tại nhà bằng lá trầu không như sau:

Hái một nắm lá trầu không rửa sạch và để khô nước.

Vò nát lá và hãm cùng với nước sôi ở trong ấm giống như cách chúng ta pha trà hằng ngày.

Sử dụng nước lá trầu thay cho nước trà để uống hằng ngày.

Lá trầu không cũng là loại thuốc dân gian chữa đau dạ dày rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chơi các môn thể thao nhẹ nhàng

Tập thể dục thể thao hằng ngày một cách nhẹ nhàng cũng vô cùng hiệu quả với bệnh đau dạ dày. Bạn có thể đi bộ nhẹ nhàng hoặc tập yoga, thái cực quyền giúp điều hòa cũng như giảm thiểu các cơn đau dạ dày. Hãy duy trì tập hằng ngày để tăng sức bền và độ dẻo dai cũng như giúp cơ thể tràn đầy sức sống.

Tập hít thở sâu

Cách thở cũng là một điều rất quan trọng. Khi bạn thở đúng thì các cơn đau dạ dày sẽ được kiểm soát một cách hiệu quả. Hít thở sâu kích thích quá trình co bóp của dạ dày. Từ đó giảm đi các loai axit thừa trong dạ dày để người bệnh không còn đầy bụng, buồn nôn, đau dạ dày.

Cách thực hiện đơn giản như sau: Ngồi mở tư thế thật thoải mái. Hai tay đặt ở trước bụng. Sau đó, hít thật sâu bằng mũi, bụng phình to để lấy được tối đa không khí. Giữ khoảng 3 đến 5 giây thì hóp bụng thở ra chậm bằng miệng. Làm động tác này khoảng 13 đến 15 phút mỗi ngày.

Tập hít thở thư thái để giúp dạ dày co bóp hiệu quả hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ăn ruột bánh mì và bánh quy ngọt

Ăn ruột bánh mì và bánh quy ngọt là cách làm giảm đau bao tử tức thời mà bạn có thể áp dụng. Chúng sẽ giúp thấm hút dịch vị trong dạ dày từ đó giảm đau cực kỳ hiệu quả. Tuyệt đối không được sử dụng bánh mặn nếu không tình trạng đau dạ dày của bạn sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.

Sữa nóng

Sữa thực chất không phải là một thức uống dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, sử dụng một ly sữa nóng phù hợp sẽ giúp chữa đau dạ dày rất tốt. Chỉ khi nào bạn cảm thấy quá đau dạ dày mới sử dụng các này còn thì không nên dùng và nếu dùng cũng không được quá nhiều. Chúng sẽ mang đến công dụng ngược lại.

Sữa nóng cũng hỗ trợ giảm các cơn đau dạ dày tức thì - Ảnh minh họa: Internet

Chườm nóng

Khi bị đau dạ dày, hãy thử dụng cách chườm nóng để giảm các cơn đau. Rất đơn giản thôi. Sử dụng 1 chiếc túi chườm và đặt vào bụng khi thấy cơn đau xuất hiện. Nhiệt độ cao sẽ giúp cho máu dễ dàng lưu thông đồng thời giảm sự co bóp của dạ dày để cơn đau có thể dịu đi nhanh chóng. Khi bị đau bao tử, cũng hãy nhớ giữ ấm cho cổ, tay và chân không để bị nhiễm lạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người bệnh.

Uống trà hoa cúc

Nếu bạn bị viêm loét dạ dày thì một giải pháp rất hiệu quả đó là dụng trà hoa cúc. Mỗi lần chỉ cần dùng khoảng 10g trà hoa cúc cùng với 30ml mật ong và hãm với nước nóng trong bình trà khoảng 15 phút là được. Hãy uống khi trà còn ấm để thấy được hiệu quả tốt nhất.

Chú ý đến thực đơn ăn uống hằng ngày

Thực đơn ăn uống hợp lý cũng là một cách giúp bạn chữa đau bao tử, không khiến cho bệnh trở nên trầm trọng hơn. Hãy tích cực ăn các loại thức ăn thô, chuối, táo, canh, soup, nước dừa, thì là, sữa chua, bạc hà, lá húng quế, đậu bắp. Khi ăn hãy nghiền nhỏ hoặc thái nhỏ thức ăn và đun chín kỹ để giảm áp lực hoạt động cho dạ dày.

Bổ sung vào thực đơn những loại thức ăn tốt cho dạ dày của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy các cách chữa đau bao tư đơn giản tại nhà đã được để cập đầy đủ trong bài. Hãy ghi nhớ và áp dụng chính xác cho hiệu quả cao nhất.