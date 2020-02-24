Khi bị đau dạ dày nên làm gì để giảm các triệu chứng của bệnh, không gây khó chịu, mệt mỏi cho người bệnh. Cùng tìm hiểu trong bài viết này!

Đau dạ dày là căn bệnh phổ biến mà rất nhiều người mắc phải do nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi bị đau người bệnh có nhiều dấu hiệu khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt. Vậy đau dạ dày nên làm gì, chúng ta hãy tìm câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây. Đau dạ dày nên làm gì để giảm đau hiệu quả? - Ảnh minh họa: Internet Tìm hiểu về bệnh đau dạ dày Đau dạ dày là tình trạng dạ dày bị tổn thương, chủ yếu là do bị viêm loét dạ dày. Khi bị đau dạ dày, người bệnh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, đau âm ỉ ở vùng bụng, buồn nôn hoặc nôn. Dấu hiệu này có thể xuất hiện rõ ràng khi ăn quá no hoặc quá đói đều cảm thấy đau.

Khi bạn suy nghĩ, làm việc căng thẳng hay làm việc quá sức thì các cơn đau sẽ xuất hiện. Ngoài ra, những người thường xuyên bị stress sẽ làm cho tình trạng đau dạ dày tăng lên và tần suất xuất hiện nhiều hơn. Một số dấu hiệu điển hình của bệnh đau dạ dày Có rất nhiều dấu hiệu biểu hiện bệnh khác nhau tùy thuộc từng người. Tuy nhiên, dưới đây là những dấu hiệu điển hình mà hầu như người bệnh nào cũng gặp phải:

Đau thượng vị: Người bệnh sẽ cảm thấy đau âm ỉ và tức vùng bụng, nóng rát và khó chịu. Vị trí đau có thể từ vùng bụng lên đến ngực hoặc lan ra sau lưng.

Ợ hơi, ợ chua, ợ nóng: Hoạt động của dạ dày bị rối loạn dẫn đến thức ăn khó tiêu hóa dẫn đến tình trạng lên men làm cho người bệnh ợ hơi, ợ chua.

Buồn nôn, nôn: Những người bị bệnh viêm dạ dày, loét dạ dày, chảy máu dạ dày hay ung thư dạ dày đều có biểu hiện buồn nôn hoặc nôn. Khi bị nôn nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến niêm mạc thực quản, cổ họng.

Ăn uống kém: Người bệnh đau dạ dày thường không muốn ăn bởi sau khi ăn có cảm giác đầy bụng, chướng bụng, khó chịu kèm theo các cơn đau. Dẫn đến người bệnh không muốn ăn hoặc ăn ít, làm sụt cân. Người bệnh đau dạ dày cảm thấy đau thượng vị, ợ hơi, ợ chua - Ảnh minh họa: Internet Phải làm gì khi bị đau dạ dày? Khi bị đau dạ dày nên làm gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Nếu có triệu chứng của bệnh thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ sẽ chỉ định nội soi dạ dày để tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nếu nguyên nhân đau dạ dày do ngộ độc thực phẩm thì cần phải rửa dạ dày ngay lập tức.

Nếu nguyên nhân đau dạ dày do các bệnh lý như viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày,… bác sĩ sẽ kê các loại thuốc giảm đau, thuốc ức chế axit dạ dày, thuốc chống nôn. Nếu trường hợp dạ dày bị đau do vi khuẩn HP thì cần phải uống kháng sinh đủ liều. Nội soi dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Nếu như bạn bị đau dạ dày vào buổi tối tại nhà hoặc chưa có điều kiện đi soi dạ dày thì có thể áp dụng một số cách chữa đau dạ dày nhanh nhất tại nhà dưới đây: Mật ong: Bạn lấy 2 thìa mật ong hòa vào nước ấm rồi uống trực tiếp. Mật ong có tác dụng làm giảm tiết dịch vị có trong dạ dày, chống viêm nhiễm dạ dày. Bạn có thể uống mật ong đều đặn 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Mật ong giảm đau dạ dày – Ảnh minh họa: Internet Gừng tươi: Nếu bạn muốn chữa đau dạ dày cấp tốc tại nhà thì gừng là một gợi ý hữu ích cho bạn. Gừng có tác dụng kháng viêm, giảm đau hiệu quả, giúp lưu thông máu. Bạn nên lấy gừng tươi thái thành từng lát mỏng sau đó đem ngâm với giấm và dùng dần. Khi cơn đau dạ dày xuất hiện, bạn lấy từ 3 -4 lát gừng ra sử dụng để làm dịu cơn đau. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống trà gừng để làm giảm cơn đau dạ dày cấp tính.

Nghệ: Đây cũng là một gợi ý nếu như bạn muốn chữa đau dạ dày không dùng thuốc, nghệ giúp giảm tiết dịch axit, chống lại các vết loét dạ dày. Trong thành phần của nghệ có tinh chất curcumin có khả năng chống viêm, giúp bảo vệ dạ dày. Bạn có thể hòa bột nghệ với mật ong và uống đều đặn vào các buổi sáng trước khi ăn sáng để cho hiệu quả tốt nhất. Nghệ hiệu quả trong giảm đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Chườm nóng: Đây là biện pháp để giảm cơn đau dạ dày nhanh, hiệu quả ngay tại nhà. Nó có tác dụng làm giảm cơn đau nhanh chóng, máu được lưu thông tốt hơn. Bạn lấy 1 chai thủy tinh rót nước nóng hoặc sử dụng túi chườm đắp lên vùng bị đau, thực hiện nhiều lần trong ngày để giảm thiểu các triệu chứng của bệnh. Qua đây bạn đã biết đau dạ dày nên làm gì để giảm đau rồi chứ. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đến các cơ sở y tế để được kiểm tra, tìm rõ nguyên nhân gây bệnh để từ đó có phương pháp điều trị phù hợp. Chườm nóng giảm đau dạ dày cấp tốc - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc bị đau dạ dày nên làm gì để giảm cơn đau, khó chịu. Mong rằng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để những người bị đau dạ dày có thể áp dụng các phương pháp giảm đau hiệu quả ngay tại nhà.

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