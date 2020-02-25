Có nhiều loại nước ép từ hoa quả và rau củ tốt cho người bị đau dạ dày như: nước ép dưa hấu, nước ép cà rốt, nước ép dưa chuột, cải bắp... Dưới đây là công thức nước ép cà rốt bạc hà giúp trung hòa axit dạ dày và giảm đau hiệu quả.

Đau dạ dày là căn bệnh phổ biến, gây ra những triệu chứng khó chịu cho hệ tiêu hóa như táo bón, đi ngoài, đau bụng... Do đó, nếu bị đau dạ dày , bạn cần phải chú ý đến các loại thực phẩm nạp vào cơ thể. Đặc biệt, cần lưu ý đến các loại đồ uống vì chúng dễ hấp thụ và đi vào dạ dày nhanh nhất. Vậy đau dạ dày uống gì để đỡ đau và cải thiện tình trạng bệnh?

Sữa tươi chứa nhiều vitamin và đạm mà cơ thể dễ hấp thụ, giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết, đặc biệt là với người đau dạ dày. Bên cạnh đó, sữa còn có công dụng trung hòa axit dịch vị, giảm ợ nóng, giảm đau dạ dày. Thành phần hỗ trợ tiêu hóa và ức chế vi khuẩn HP có trong sữa chua sẽ rất tốt cho dạ dày, do đó hãy thêm thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày để nhanh thoát khỏi tình trạng cơn đau dạ dày hành hạ.

Nước dừa không chỉ có công dụng giải khát mà còn tốt cho người bị đau dạ dày. Trong thành phần của nước dừa có chứa một lượng lớn các chất điện giải, đặc biệt là kali. Các chất điện giải này giúp cơ thể cân bằng độ PH, giảm tiết axit không cần thiết. Mỗi ngày sử dụng 1 quả dừa, sau 20 ngày bạn sẽ thấy hiệu quả đáng kể.

Sau đó, đem cà rốt nghiền nát rồi chắt lấy nước, thêm 1 lát gừng và một ít nước cốt chanh vào để đạt kết quả tốt hơn.

Tiếp theo, cho cà rốt vào nồi, đổ thêm 200ml nước vào, thêm chút lá bạc hà tươi và đun chín.

Sữa và các chế phẩm từ sữa tốt cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo

Giấm táo có công dụng giảm ợ nóng, ợ chua và cân bằng lượng axit dịch vị trong dạ dày. Cách làm nước giấm táo như sau: Hòa 1 muỗng giấm táo với nước nóng, thêm 1 thìa mật ong giúp làm giảm chứng đầy hơi, đau bụng, khó tiêu và xót dạ dày.

Đau dạ dày uống lá gì cho nhanh khỏi?

Lá cây lược vàng

Lá cây lược vàng có chứa nhiều nhân tố vi lượng, flavonoid và steroid có tác dụng chữa được nhiều bệnh. Hãy rửa sạch 1 nắm lá cây lược vàng rồi cắt nhỏ, bỏ vào lọ thủy tinh. Đổ nước sôi cho ngập phần lá và đậy kín, ngâm trong vòng 12 tiếng. Dùng nước cây lược vàng uống nhiều lần trong ngày.

Lá vú sữa

Lá vú sữa có khả năng làm lành các vết loét dạ dày hiệu quả, giảm đau, diệt khuẩn, tiêu viêm đồng thời tăng cường quá trình lưu thông máu. Đây là một bài thuốc dân gian vô cùng đơn giản mà lại cực kỳ hiệu quả. Cách làm như sau: Sắc khoảng 10-12g lá vú sữa khô với 1 lít nước, đun sôi trên lửa nhỏ trong khoảng 20 phút là xong. Chia đều mỗi ngày uống 2 lần cho đến khi cơn đau hết hẳn.

Lá cây vú sữa chữa viêm loét và giảm đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Đau dạ dày nên uống trà gì?

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc không chỉ được nhiều người ưa chuộng mà còn là thức uống điều trị đau dạ dày. Nguyên nhân là do hoa cúc chứa hoạt chất chamazulene có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa dị ứng thực phẩm. Bên cạnh đó, trà hoa cúc còn giúp giảm căng thẳng. Mỗi ngày, bạn hãy pha trà hoa cúc với một ít nước nóng, dùng liên tục đến khi tình trạng bệnh được cải thiện.

Trà hoa cúc tốt cho người đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Trà gạo

Trà gạo là một loại thức uống có khả năng giảm đau bụng và chữa tiêu chảy. Cách làm như sau: Cho nửa bát gạo vào khoảng 300ml nước rồi đun trong vòng 20 phút, chờ gạo lắng xuống. Lọc gạo lấy nước, thêm chút mật ong để uống lúc nóng. Kiên trì sử dụng trong một thời gian thì chứng rối loạn tiêu hóa cũng sẽ biến mất dần.

Trà gạo rang giúp chữa tiêu chảy và giảm đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Một số đồ uống cần hạn chế khi bị đau dạ dày

Ngoài việc nắm được đau dạ dày uống gì cho nhanh khỏi thì bạn cũng cần chú ý kiêng một số loại đồ uống dưới đây để quá trình điều trị không bị ảnh hưởng.

Rượu bia: Thức uống có cồn sẽ khiến tình trạng viêm loét dạ dày nghiêm trọng hơn. Đặc biệt nếu bạn uống rượu bia trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ xuất huyết hoặc thủng dạ dày.

Đồ uống cafein: Những loại đồ uống như trà hay cà phê chứa nhiều cafein kích thích quá trình tiết axit dịch vị gây viêm dạ dày và các tổn thương khác.

Không uống nước sau khi vừa ăn xong: Sau khi vừa ăn xong, nếu bạn uống ngay 1 cốc nước sẽ khiến axit dạ dày loãng hơn. Như vậy, dạ dày sẽ phải tiêu hóa thức ăn lâu hơn và dịch vị tiết nhiều hơn bình thường. Tốt nhất là uống nước trước khi ăn hoặc sau khi vừa ngủ dậy.

Như vậy, các bạn đã biết đau dạ dày uống gì để giúp điều trị bệnh. Hãy chú ý đến chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Bên cạnh đó, nếu triệu chứng đau dạ dày vẫn xuất hiện, hãy đến bệnh viện để điều trị kịp thời.