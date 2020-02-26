Đang đau dạ dày nên ăn gì để giảm cơn đau

Không chỉ là một loại gia vị không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình mà gừng còn có tác dụng trong y học. Gừng có tính cay, vị ấm với công dụng long đờm, kháng viêm, chống oxy hóa nên nó là một phương thuốc giảm đau dạ dày hiệu quả.

Đau dạ dày là một căn bệnh phổ biến mà mọi lứa tuổi đều có thể bị. Với nhịp sống nhanh như hiện nay, việc sử dụng những thực phẩm ăn nhanh hay ăn liền dẫn đến nguy cơ bị đau dạ dày ngày càng cao. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu đang đau dạ dày nên ăn gì và những thực phẩm nào tốt cho dạ dày.

Sữa chua lên men có tác dụng rất tốt đối với hệ tiêu hóa, bởi trong sữa chua có thành phần giúp tăng lượng vi sinh tốt bên trong thành ruột làm cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, giảm cảm giác khó chịu và đầy bụng.

Để dùng gừng trị đau dạ dày bạn chỉ cần dùng vài lát gừng mỏng thêm vào tách trà uống vào buổi sáng hoặc buổi tối. Nếu bạn dùng kết hợp với trà xanh thì hiệu quả giảm đau sẽ cao hơn. Một ly trà gừng sẽ giúp giữ ấm vùng bụng và làm giảm cơn đau. Khi sử dụng phương pháp này bạn có thể vừa chữa bệnh vừa phòng bệnh.

Một lưu ý khi ăn sữa chua là bạn nên sử dụng nó sau bữa ăn 30 phút, đây là thời điểm men vi sinh hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Bệnh nhân đau dạ dày không nên dùng sữa chua đông đá, bạn nên thay thế bằng sữa chua ít đường hoặc không đường sẽ tốt cho dạ dày hơn.

Bánh quy

Bánh quy làm giảm cơn đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Bánh quy là một loại bánh làm giảm cơn đau dạ dày tức thời và có công dụng hấp thụ axit. Hiện nay vẫn chưa có những kết luận rõ ràng về điều này nhưng bánh quy được coi là phương thuốc giảm đau tự nhiên và thần kỳ với người bị bệnh dạ dày.

Cơm trắng

Cơm trắng là một món ăn thường trực trong thực đơn của mỗi gia đình. Khi dạ dày trở nên khó chịu bạn nên dùng một số thực phẩm như cơm trắng, bánh mì nướng, khoai tây luộc... những thực phẩm này có công dụng hấp thụ chất lỏng bên trong dạ dày từ đó làm giảm nguy cơ tiêu chảy.

Ngoài ra, bệnh nhân đau dạ dày cũng nên kiêng những thực phẩm gây hại đến niêm mạc dạ dày như: đồ ăn cay, đồ ăn nhiều dầu mỡ, các món ăn có tẩm nhiều gia vị hay những đồ ăn chế biến sẵn có chứa chất bảo quản.

Đau dạ dày nên ăn hoa quả gì?

Đu đủ

Ăn đu đủ trị đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ là một loại hoa quả thân thiện với dạ dày, nó có công dụng kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm các triệu chứng táo bón, khó tiêu và giảm đau dạ dày hiệu quả.

Mỗi ngày bạn có thể dùng từ 2 đến 3 quả đu đủ mang đi ép lấy nước uống, chia ra làm 3 lần uống mỗi ngày. Nếu không muốn sử dụng nước ép bạn có thể lấy 30g đu đủ kèm với 30g táo tây sắc lấy nước uống. Bài thuốc này có tác dụng giảm đau nhưng bạn cũng không nên sử dụng quá nhiều sẽ gây nên tác dụng ngược ảnh hưởng đến dạ dày.

Chuối

Ăn chuối chín sau bữa ăn cải thiện bệnh đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Một số người nghĩ chuối không tốt cho bệnh dạ dày nhưng theo các chuyên gia y tế, chuối là thực phẩm rất tốt cho dạ dày nếu sử dụng đúng cách. Chuối không những giúp người bệnh trung hòa lượng axit dư thừa bên trong dạ dày mà còn làm giảm nguy cơ viêm và sưng tế đường ruột.

Trong chuối giàu hàm lượng kali, một khoáng chất giúp bình ổn dạ dày, giảm chứng ợ chua và trung hòa lượng nước cho cơ thể. Người bệnh ăn chuối chín có thể tăng cường năng lượng, thúc đẩy quá trình tiêu hóa nên rất tốt cho người bị bệnh đau dạ dày.

Bệnh nhân đau dạ dày nên ăn chuối chín và ăn khi no vì lúc này chuối có thể giúp bệnh nhân bảo vệ dạ dày và trung hòa lượng axit dư thừa.

Viêm loét dạ dày nên ăn uống gì?

Nước ép rau củ quả

Người bị bệnh dạ dày có thể sử dụng một số loại nước ép như: nước ép cà rốt, cải bắp, dưa hấu, nước lô hội, dưa chuột hay dưa lê. Bạn cũng có thể làm nước ép cà rốt kết hợp với bạc hà để làm trung hòa lượng axit trong dạ dày và giảm thiểu các triệu chứng của người bị bệnh.

Cách thực hiện thức uống này như sau:

Đầu tiên bạn rửa sạch cà rốt để nguyên vỏ rồi cắt thành khoanh vừa phải

Sau đó bạn đun cà rốt với 200ml nước và cho thêm vài lá bạc hà tươi

Khi cà rốt đã chín bạn vớt ra, đem nghiền để chắt lấy nước rồi thêm một lát gừng và chanh để tăng thêm hiệu quả.

Nước dừa

Nước dừa làm giảm cơn đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Dừa không chỉ là một loại thức uống mát và bổ dưỡng mà nó còn là đồ uống tốt cho bệnh nhân đau dạ dày. Trong nước dừa có chứa lượng lớn các chất điện giải bao gồm kali, chất này giúp cân bằng độ PH trong cơ thể từ đó giảm việc tiết acid khi không cần thiết. Bạn nên sử dụng kiên trì 1 quả dừa trong thời gian 20 ngày để thấy được những thuyên giảm của bệnh.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc là một loại trà được sử dụng để điều trị bệnh dạ dày nhờ công dụng giảm đau. Trong trà hoa cúc có chứa hoạt chất chống viêm với tên gọi chamazulene làm ngăn ngừa các phản ứng dị ứng với thực phẩm. Bên cạnh đó trà hoa cúc còn là bài thuốc làm giảm căng thẳng và ổn định dạ dày. Bạn có thể pha trà hoa cúc uống mỗi ngày để cải thiện tình trạng bệnh.

Đang đau dạ dày nên ăn gì là vấn đề người đau dạ dày quan tâm và cũng nên được chú ý nhiều hơn để tình trạng bệnh được cải thiện. Bạn nên kết hợp giữa chế độ ăn uống và nghỉ ngơi để không phải chịu những cơn đau từ bệnh dạ dày hay làm cho nó trầm trọng hơn.