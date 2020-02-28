Nguyên nhân và cách chữa giãn dây chằng lưng hiệu quả 

Dây chằng là tổng hợp của các mô liên kết, chủ yếu là các phân tử collagen dài vai dai. Dây chằng có khả năng hạn chế di chuyển của khớp hoặc ngăn chặn các cử động nhất định. Khi bị giãn dây chằng lưng có thể làm cho bạn cảm thấy đau đớn, việc sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn.

Giãn dây chằng lưng là căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải hiện nay, đặc biệt là từ độ tuổi trung niên trở đi. Bệnh gây ra những cơn đau nhức, khó vận động ở vùng lưng. Bài viết dưới đây xin đưa ra nguyên nhân cũng như cách chữa giãn dây chằng lưng an toàn, hiệu quả. Mời bạn cùng theo dõi!

Triệu chứng phổ biến thường gặp ở những người bị giãn dây chằng lưng là đau nhức ở vùng lưng, người bệnh khó vận động, làm các sinh hoạt hàng ngày như: cúi, quay người, thậm chí nằm cũng vẫn đau. Những cơn đau này có thể âm ỉ hoặc dữ dội khiến cho người bệnh luôn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Ngoài ra, còn có những triệu chứng khác như:

Tuổi tác: khi bắt đầu bước vào giai đoạn trung niên trở đi, các bộ phận trên cơ thể dần bị lão hóa dẫn đến nguy cơ bị giãn dây chằng lưng càng nhiều.

Các vận động sai tư thế, chơi thể thao quá sức, mang vác các vật nặng trong thời gian dài liên tục khiến cho dây chằng lưng bị ảnh hưởng.

Do tai nạn: Tai nạn giao thông, tai nạn lao động,… ảnh hưởng đến vùng lưng làm cho dây chằng bị kéo giãn, tổn thương.

Có một số nguyên nhân làm cho dây chằng ở lưng bị giãn mà bạn cần phải lưu ý:

Đau nhức xương khớp, các khớp tại vùng lưng, các khớp có thể bị viêm, nóng và sưng.

Khi ngủ dậy cảm thấy căng cứng khớp, phải xoa bóp vài phút mới cử động được như bình thường.

Những cơn đau nhức, tê buốt sẽ tăng lên vào những hôm thời tiết lạnh.

Người bị giãn dây chằng lưng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, ngại đi lại vận động

Đau nhức ở vùng lưng là dấu hiệu điển hình của giãn dây chằng lưng - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp điều trị giãn dây chằng lưng hiệu quả

Cách chữa giãn dây chằng lưng như thế nào còn phụ thuộc vào mức độ chấn thương của dây chằng cũng như tình trạng sức khỏe của người bệnh? Dưới đây là một số cách phổ biến được áp dụng trong điều trị tổn thương dây chằng ở lưng.

Chườm lạnh

Có rất nhiều người thắc mắc khi bị giãn dây chằng lưng chườm nóng hay lạnh. Câu trả lời chính là chườm lạnh. Việc hườm nóng sẽ khiến cho phần cơ và dây chằng ở lưng căng thêm, khó đưa lưng trở lại vị trí ban đầu.

Bạn nên lấy đá cho vào túi chườm hoặc túi vải bọc lại, chườm lên vị trí dây chằng bị giãn trong khoảng thời gian 30 phút. Việc chườm lạnh còn giúp cho bạn giảm đau nhanh chóng. Bạn nên kết hợp chườm lạnh với xoa bóp nhẹ nhàng ở vùng lưng tổn thương giúp giảm sưng đau, tuần hoàn lưu thông máu.

Xoa bóp, massage

Bạn có thể sử dụng cách xoa bóp, massage để làm giảm các triệu chứng của giãn dây chằng ở lưng. Cách làm này sẽ giúp điều hòa khí huyết, tăng cường lưu thông máu, giảm tắc nghẽn. Bạn nên thực hiện massage vùng lưng khoảng 30 phút và thực hiện đều đặn mỗi ngày để nhanh chóng giảm bớt các triệu chứng của bệnh.

Xoa bóp giảm các cơn đau giãn dây chằng lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tập Yoga

Yoga làm tăng sự dẻo dai, chắc khỏe cho xương khớp, dây chằng và cơ bắp. Việc luyện tập yoga thường xuyên cũng giúp bạn giảm các cơn đau nhức ở dây chằng, ngăn ngừa những dấu hiệu nặng của bệnh.

Điều trị giãn dây chằng lưng bằng bài thuốc nam

Đối với những trường hợp bị giãn dây chằng nặng, đau đớn cần được đến kiểm tra tại các cơ sở y tế. Tại đây, bác sĩ sẽ tìm hiểu về nguyên nhân, mức độ của bệnh từ đó đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Thông thường bác sĩ sẽ kê các thuốc giảm đau, kháng viêm để làm giảm các triệu chứng của bệnh. Ngoài ra, bạn có thể chữa giãn dây chằng bằng thuốc nam như sau:

Mướp

Mướp là bài thuốc hữu hiệu để làm giảm các triệu chứng đau, tê cứng, nhức mỏi khớp, hỗ trợ điều trị giãn dây chằng lưng rất tốt.

Cách làm: Bạn chuẩn bị 50g xơ quả mướp, 50g rễ mướp, 10g khố rách, 8g khoai mài. Trộn đều các nguyên liệu trên rồi nghiền nhuyễn, sau đó sắc lấy nước uống. Mỗi ngày uống 3 lần, sử dụng liên tục từ 2 tuần đến 1 tháng để cho hiệu quả tốt.

Mướp hiệu quả tốt trong điều trị giãn dây chằng lưng - Ảnh minh họa: Internet

Ớt chỉ thiên

Bạn chuẩn bị 80g rễ ớt chỉ thiên, 5 miếng đu đủ xanh, 10 - 15 quả ớt tươi. Rửa sạch các nguyên liệu rồi giã ra thật nhuyễn. Sau đó, ngâm hỗn hợp trên vào trong cồn, dùng để bôi vào vùng thắt lưng bị đau giúp làm giảm các triệu chứng của giãn dây chằng lưng.

Điều trị giãn dây chằng lưng bằng ớt chỉ thiên - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung tìm hiểu cách chữa giãn dây chằng lưng bằng những phương pháp đơn giản hoặc sử dụng các bài thuốc nam. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích để bạn đọc có thể áp dụng khi không may mắc căn bệnh liên quan đến dây chằng của lưng này.