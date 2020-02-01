Thực đơn cho người cao huyết áp để luôn khỏe mạnh mỗi ngày 

Sức khỏe 01/02/2020 10:39

Thực đơn cho người cao huyết áp không chỉ cần chứa đầy đủ thành phần dưỡng chất mà phải hạn chế các thực phẩm có thể làm tăng huyết áp, ảnh hưởng đến tim mạch.

Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng đối với những người bị cao huyết áp. Nếu không ăn uống khoa học, huyết áp của người bệnh rất dễ tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động của tim và ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng tìm hiểu thực đơn cho người cao huyết áp qua nội dung bài viết dưới đây. 

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Thực đơn cho người cao huyết áp để luôn khỏe mạnh mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Người bị cao huyết áp nên ăn gì?

Trong thực đơn cho người cao huyết áp nên giảm các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo, hạn chế natri và các đồ uống có cồn như rượu, bia… Đồng thời, chế độ ăn cần ăn nhiều rau, củ, quả để cung cấp nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa. Một số loại rau xanh như rau xà lách, rau cải xoăn, củ cải xanh, cải rổ… có chứa nhiều kali giúp trung hòa lượng natri trong cơ thể, làm hạ huyết áp.

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Rau lá xanh chứa nhiều kali tốt cho người huyết áp cao - Ảnh minh họa: Internet

Một số người áp dụng phương pháp chữa cao huyết áp bằng tỏi vì trong thành phần của nó có chứa chất Allicin có khả năng làm hạ huyết áp. Vì vậy với những người có huyết áp cao có thể sử dụng 2 – 3 tép tỏi hàng ngày trong bữa ăn để cho huyết áp được ổn định.

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Tỏi tốt cho người bị cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, người bị cao huyết áp cần phải được cung cấp đầy đủ các chất đạm có trong thịt, cá, trứng, sữa, các thực phẩm giàu kali, magie, canxi, các loại thực phẩm chứa ít chất béo,... 

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Bổ sung đủ thịt, cá, trứng, sữa trong các bữa ăn hàng ngày của người cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Một số thực phẩm người bị cao huyết áp có thể sử dụng: 

  • Khoai tây: Trong khoai tây có chứa hai loại khoáng chất là kali và magie giúp hạ huyết áp. Ngoài ra, nó còn cung cấp chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa ổn định.
  • Củ cải ngọt: Thành phần nitrat trong nước ép từ củ cải đường có thể giúp hạ huyết áp chỉ sau một thời gian ngắn. Bạn có thể lấy củ cải ép lấy nước uống hoặc chế biến các món ăn với củ cải, rất tốt cho người bị huyết áp cao.
  • Sữa không đường: Các loại sữa không đường có chứa rất ít chất béo nhưng lại là nguồn dinh dưỡng tốt cho phù hợp với người huyết áp cao.
  • Chuối: Trong thành phần của chuối có chứa nhiều kali có tác dụng hạ huyết áp rất tốt. 

Thực đơn cho người cao huyết áp 

Dưới đây là một số thực đơn cho người bị cao huyết áp vừa cung cấp đầy đủ dưỡng chất, lại không có quá nhiều chất béo cũng như natri.

Thực đơn 1:

  •  Sáng ăn phở bò
  •  Trưa ăn cơm với cá kho, rau cải luộc, canh cải nấu thịt băm và 1 quả chuối tiêu
  • Tối ăn ít cơm, thịt rim, su hào luộc, canh rau ngót nấu thịt. Sau đó, tráng miệng bằng 2-3 múi bưởi.
  • Ngoài ra, bạn có thể có sử dụng sữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ từ 1 -2h đồng hồ.

Thực đơn 2: 

  • Sáng ăn bún thịt lợn hoặc bún bò, bún gà.
  • Trưa ăn cơm trắng, thịt sốt cà chua, rau muống luộc, tráng miệng bằng thanh long.
  • Tối ăn ít cơm, cá sốt cà chua, cải luộc, canh ngao nấu chua. Tráng miệng bằng 2-3 múi cam.
  • Sử dụng sữa công thức ăn nhẹ trước khi đi ngủ từ 1 – 2 h đồng hồ.

Hy vọng thực đơn cho người cao huyết áp trên đây có thể giúp bạn giữ được huyết áp ở mức ổn định vừa tốt cho sức khỏe. Với những cách chữa cao huyết áp tại nhà nãy, bạn có thể thực hiện một cách đơn giản, không tốn công sức với những nguyên liệu sẵn có, rất dễ tìm.

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Thực đơn nên sử dụng cho người cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Người cao huyết áp không nên ăn gì?

Để có cách chữa bệnh cao huyết áp phù hợp, người bệnh cần hạn chế một số thực phẩm sau:

  • Không ăn các thực phẩm giàu năng lượng: Những loại thực phẩm chứa nhiều năng lượng, đường glucose, đường mía…rất dễ gây béo phì, ảnh hưởng đến huyết áp của người ăn.
  • Không sử dụng mỡ động vật: mỡ động vật và các thức ăn có nhiều dầu mỡ chứa nhiều cholesterol, làm tăng nguy cơ mắc cao huyết áp và các bệnh tim mạch.
  • Không ăn nội tạng động vật: Trong thành phần nội tạng động vật chứa nhiều chất béo bão hòa, hàm lượng cholesterol cao sẽ làm tăng mỡ máu, có hại cho tim mạch cũng như làm tăng huyết áp. Ngoài ra khi sử dụng nội tạng động vật không có nguồn gốc rõ ràng còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh như: ung thư, giun sán, viêm phổi…
  • Không sử dụng thức ăn nhanh: Các đồ ăn nhanh chứa rất nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, các chất bảo quản hóa học và chứa hàm lượng muối cao làm tăng huyết áp, ảnh hưởng đến tim mạch. Vì vậy, bạn cần tránh xa những món đồ ăn nhanh nếu như không muốn huyết áp luôn ở chỉ số cao.
  • Không sử dụng các chất kích thích: Trong thuốc lá có chất nicotin kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm co mạch và gây tăng huyết áp. Uống nhiều rượu, bia cũng dẫn đến làm cho huyết áp tăng cao. Vì vậy, người bị huyết áp không được sử dụng các chất kích thích này.
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Thực đơn người bị cao huyết áp không nên dùng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về thực đơn cho người cao huyết áp, hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc xây dựng được một chế độ ăn phù hợp, đủ dinh dưỡng mà vẫn giữ được huyết ở trạng thái bình thường.

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