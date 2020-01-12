Tác dụng của sữa ong chúa và những người không nên uống sữa ong chúa

Sức khỏe 12/01/2020 14:16

Sữa ong chúa rất tốt cho sức khỏe tuy nhiên không phải ai cũng dùng được. Vậy những người không nên uống sữa ong chúa gồm những đối tượng nào?

Sữa ong chúa từ trước đến nay được ví như một loại thực phẩm chức năng hỗ trợ cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên không phải ai cũng hợp với những dưỡng chất có trong nó và không phải ai cũng có thể sử dụng được sản phẩm này. Dùng đúng thì tốt, dùng không đúng có khi còn phản tác dụng. Những người không nên uống sữa ong chúa nên ghi nhớ một số lưu ý dưới đây.

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Những người không nên uống sữa ong chúa - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm của sữa ong chúa

Sữa ong chúa có màu trắng ngà hoặc màu vàng đậm tùy thuộc vào loại nhụy hoa mà ong thợ hút. Trong sữa ong chúa có chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng điển hình như: chất béo có lợi; các loại vitamin; enzym; phospholipid;... Đây là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe con người. Vừa cung cấp dưỡng chất, lại vừa duy trì củng cố sức khỏe đặc biệt là cải thiện não bộ, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Chưa hết, trong sữa ong chúa còn chứa một lượng insulin vừa đủ để cải thiện sức khỏe của người bị bệnh tiểu đường.

Là một sản phẩm giàu dưỡng chất là thế tuy nhiên cũng có những tác hại khi dùng sữa ong chúa mà mọi người cần lưu ý, cụ thể:

  • Dị ứng sữa ong chúa, nổi mẩn ngứa
  • Gây khó chịu cho hệ tiêu hóa điển hình là dạ dày
  • Tác động xấu đến đường hô hấp và hen suyễn
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Hàm lượng dưỡng chất dồi dào nhưng không phải ai cũng dùng được - Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên uống sữa ong chúa

Có nên uống sữa ong chúa thường xuyên hay không là câu hỏi của rất nhiều người dùng. Dùng đúng người đúng cách thì nên dùng thường xuyên. Còn dùng sai người sai cách thì sẽ dẫn đến những hậu quả không đáng có. Những đối tượng dưới đây tuyệt đối nên tránh xa sữa ong chúa.

Cơ thể bị dị ứng với phấn hoa

Nguồn gốc của mật ong hay là sữa ong chúa đều từ nhụy hoa, phấn hoa mà ra. Có những người cơ thể không dung nạp, dị ứng với phấn hoa thì không nên sử dụng sữa ong chúa. Khi dị ứng với bất cứ một loại phấn hoa nào, cơ thể sẽ xuất hiện những phản ứng như ngứa, mẩn đỏ, phát ban tích nước là những triệu chứng nhẹ, còn nặng hơn có thể dẫn đến tình trạng khó thở, đau đầu, thậm chí là sốc phản vệ. Nếu muốn dùng sữa ong chúa thường xuyên để làm đẹp hoặc cải thiện sức khỏe thì trước hết bạn phải chắc chắn cơ thể mình không dị ứng với bất cứ một loại phấn hoa nào.

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Những người bị dị ứng với phấn hoa không nên dùng sữa ong chúa - Ảnh minh họa: Internet

Những người đang bị đau dạ dày

Đau dạ dày có được uống được sữa ong chúa không? Câu trả lời chắc chắn là không. Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học bóc tách và chỉ ra rằng những thành phần có trong sữa ong chúa rất dễ kích ứng với niêm mạc dạ dày. Người bị viêm loét dạ dày, các ổ viêm giống như những vết thương hở. Vốn dĩ phần niêm mạc đã mỏng và rất dễ dị ứng, lại thêm viêm loét nữa thì tỉ lệ kích ứng sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Người đau dạ dày mà dùng sữa ong chúa sẽ dễ dẫn đến những triệu chứng như buồn nôn và tiêu chảy. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người bị đau dạ dày không nên sử dụng sữa ong chúa.

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Những người bị đau dạ dày không nên dùng sữa ong chúa - Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc bệnh hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp

Theo các nghiên cứu khoa học, trong sữa ong chúa có chứa một hàm lượng nọc ong tương đối. Thành phần này không tốt cho những người đã có tiền sử về hen suyễn hoặc các bệnh về đường hô hấp. Sữa ong chúa sẽ khiến cho phế quản của người sử dụng co thắt mạch đột ngột, dẫn đến tình trạng khó thở, tức ngực và nặng hơn có thể sốc phản vệ. 

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Những người bị hen suyễn không nên dùng sữa ong chúa - Ảnh minh họa: Internet

Những người huyết áp thấp

Trong sữa ong chúa có các thành phần ngăn cản, làm giảm tác động của tế bào máu lên thành mạch. Từ đó làm cho hoạt động của tim chậm lại, huyết quản và động mạch cũng nở ra. Người huyết áp thấp dùng sữa ong chúa sẽ thường xuyên bị tụt huyết áp đột ngột, ảnh hưởng trầm trọng đến tình trạng sức khỏe con người. Vậy huyết áp cao có uống được sữa ong chúa không? Câu trả lời là có, người huyết áp cao rất nên uống sữa ong chúa bởi nó sẽ giúp điều hòa kinh mạch, điều hòa huyết áp về trạng thái bình thường. Để phát huy tốt hiệu quả, mọi người nên tuân thủ đúng cách dùng sữa ong chúa.

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Người huyết áp thấp không nên dùng sữa ong chúa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số kiến thức cũng như lưu ý những người không nên uống sữa ong chúa. Hy vọng đây sẽ là một bí kíp cho các bà nội trợ chăm sóc thật tốt cho sức khỏe gia đình mình.

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