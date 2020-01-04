Cây trinh nữ hoàng cung có tác dụng gì đáng để lưu tâm?

Trinh nữ hoàng cung là một loài thuộc nhóm cây thân mềm, có củ to và trông giống củ hành tây với đường kính khoảng 8-12cm. Những củ to này thường có khả năng đẻ ra những củ con và tách được ra để đem đi trông riêng, nên sau khi trồng một thời gian thường loài cây này sẽ tự nhân lên và trở nên dày đặc hơn.

Trước khi đi tìm hiểu cây trinh nữ hoàng cung có tác dụng gì , chúng ta hãy cùng nghiên cứu các đặc điểm và đặc tính dược học của loại thảo dược tự nhiên này nhé.

Từ thân của cây trinh nữ hoàng cung, cuống hoa dài sẽ mọc lên và kết thành những nụ màu trắng. Cuống hoa này trơn mềm và hơi xốp, chúng dài khoảng 30-50cm, đường kính 1-2cm. Những nụ hoa sẽ mọc ra từ những cuống hoa đó, thường là mọc thành chùm nhiều hoa lẻ màu trắng. Hoa khi nở sẽ có màu trắng hơi tím hồng và một phần nhụy vàng đỏ nâu, cánh hoa dài chừng 5cm. Mỗi chùm hoa trên một cuống thường sẽ có khoảng 7-10 hoa đơn. Hoa có khả năng kết thành quả, thường ra vào khoảng tháng 8 tới tháng 9 hàng năm và không ăn được.

Từ thân cây trinh nữ hoàng cung sẽ mọc ra những lá có bản to và thon dài như lá rẻ quạt bọc lấy thân, những lá này có màu xanh đậm, thuộc loại lá mềm nhiều nước, có một đường sống là chính ở giữa và các sơ khéo dọc song song theo từ cuống lá tới đuôi lá, đuôi lá vát nhọn và hơi cứng. Kích thước của lá khá lớn, có thể đạt tới độ dài 100cm và rộng khoảng 10cm. Màu sắc của hai mặt lá không khác nhau nhiều, nhưng những đường gân song song ở mặt dưới lá thường sẽ nổi lên rõ hơn, có thể sờ thấy bằng tay được. Phần cuống lá già ở sát đất thường sẽ có một chút ánh tím và độ cứng hơn so với những lá phía trên.

Loài cây này không quá kén chọn khí hậu hay đất trồng, và với đặc tính tự đẻ nhánh con rồi sinh sôi của mình, loài cây này thường rất dễ nhân giống và phát tán nhanh. Tuy nhiên với những loại đất quá kém chất lượng thì hoa và lá sẽ không được nhiều hay to đẹp như với những nơi đất màu mỡ, khả năng tự sinh nhánh con của chúng cũng sẽ kém đi ít nhiều.

Hoa trinh nữ hoàng cung - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn gốc xuất xứ

Trinh nữ hoàng cung có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau này du nhập sang các quốc gia lân cận và nhanh chóng phổ biến ra rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện này loài cây này được trồng ở nhiều địa phương trên toàn quốc và tiếp tục được ứng dụng vào nhiều phía cạnh của cuộc sống như làm thuốc, làm cảnh,…

Đặc tính dược học

Theo các nghiên cứu y học trong và ngoài nước, trong thành phần cây trinh nữ hoàng cung có một lượng lớn các chất kích thích sự hoạt động và phát triển của tế bào bào lympho T, các chất ức chế hình thành tế bào u như methanol và alcaloid cản trở sự phân bào của tế bào ung thư, lycorin khiến virus gây bại liệt, các tế bào u, các triệu chứng phù nề giảm khả năng sống sót, và các vấn đề phì đại tuyến tiền liệt được kiểm soát tốt hơn. Đặc biệt với những loại chất ức chế tế bào gây các loại bệnh u bướu và ung thư như aratorimin, crinafoline,…loài cây này đóng vai trò đắc lực trong việc phòng chống và hỗ trợ nhiều bệnh lý u bướu của con người.

Thêm vào đó, loài cây này được ghi nhận cung cấp các loại chất rất tốt cho các quá trình sinh sản ở nữ giới, nó có tác dụng điều trị nhiều căn bệnh về sinh dục và rối loạn chức năng trong cơ thể phụ nữ. Nên nó thường được dùng rất nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh lý của nữ giới từ xưa đến nay, vì vậy nói tới trinh nữ hoàng cung người ta thường liên tưởng ngay tới nguyên liệu chữa các loại bệnh phụ khoa, những công dụng của nó không chỉ dừng lại ở đó, cụ thể tác dụng của loài cây này được phân tích chi tiết dưới đây.

Bộ phận được dùng làm thuốc của cây trinh nữ hoàng cung chủ yếu là lá và thân, chúng được thu hoạch vào khoảng đầu hè hằng năm, đem phơi hoặc sao khô rồi bảo quản để phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau.

Trinh nữ hoàng cung có rất nhiều đặc tính dược học - Ảnh minh họa: Internet

Cây trinh nữ hoàng cung có tác dụng gì?

Trinh nữ hoàng cung phòng chống, hỗ trợ điều trị u bướu

Với những hoạt chất đóng vai trò hữu ích trong việc ức chế sự hình thành u bướu như methanol và alcaloid cản trở sự phân bào của tế bào ung thư, Lycorin khiến virus gây bại liệt và các tế bào u giảm khả năng sống sót. Vì vậy trinh nữ hoàng cung thường đường được dùng để phòng chống và hỗ trợ điều trị các loại u bướu trên cơ thể. Đặc biệt là các loại u tuyến tiền liệt, ung thư vú, các loại u tại cơ quan sinh dục,….

Cây trinh nữ hoàng cung chữa bệnh phụ khoa

Cây trinh nữ hoàng cung có công dụng chữa nhiều loại bệnh phụ khoa khác nhau dựa trên thành phần gồm các hoạt chất ức chế sự phát triển của những tế bào có hại và bảo vệ cơ quan sinh dục khỏi những tác nhân gây bệnh. Loại cây này có thể dùng để chữa trị nhiều loại bệnh lý sinh dục khác nhau, về cơ bản như viêm nhiễm vùng kín, rối loạn chức năng sinh dục, ung thư cổ tử cung,…Tùy theo những loại bệnh và cơ địa riêng của từng người mà sẽ có cách thức sử dụng riêng, cần tham khảo ý kiến của những y bác sĩ có chuyên môn để được hướng dẫn chính xác cách thức điều trị và sử dụng.

Trinh nữ hoàng cung chữa bệnh phụ khoa rất hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Cây trinh nữ hoàng cung chữa u nang buồng trứng

Như đã phân tích phía trên, cây trinh nữ hoàng cung có nhiều hoạt chất ngăn cản sự hình thành của những tế bào ung thư như aratorimin, crinafoline,…Đồng thời có có khả năng kích thích hoạt động của tế bào kháng thể lympho T, từ đó góp phần giảm nhẹ các triệu chứng bệnh u đa nang hay các loại u khác ở cơ quan sinh dục.

Trinh nữ hoàng cung chữa viêm lộ tuyến

Với khả năng kích thích sự hình thành và hoạt động của những tế bào kháng thể tự nhiên trong cơ thể, kết hợp với khả năng chống các tế bào u bướu, các hiệu tượng viêm sưng phù nề, cây trinh nữ hoàng cung đã đạt được những dấu ấn rất đáng ngạc nhiên trong các quá trình điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đây cũng là một trong những công dụng được nhắc tới hàng đầu của loại cây này, nên chúng thực sự sẽ đem lại những kết quả khả quan hơn cho người bị bệnh viêm lộ tuyến. Tuy nhiên, bạn cần tới những trung tâm y tế uy tín đẻ được tư vấn hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn, họ sẽ giúp bạn biết cách sử dụng khoa học để đem lại hiệu quả cao nhất cho bản thân mình.

Trinh nữ hoàng cung còn giúp chữa viêm lộ tuyến - Ảnh minh họa: Internet

Trinh nữ hoàng cung điều hòa kinh nguyệt

Bên cạnh những công dụng kể trên, trinh nữ hoàng cung còn giúp các chị em phụ nữ bị mắc các chứng rối loạn kinh nguyệt cải thiện được tình hình dựa trên cơ chế kiểm soát và cân bằng các loại nội tiết tố tự nhiên trong cơ thể. Do đó nó sẽ khiến các chị em giải quyết được các vấn đề của mình hiệu quả và có một sức khỏe sinh dục đảm bảo hơn.

Chữa tê thấp, thấp khớp, đau nhức xương khớp, bại liệt

Một công dụng ít được nhắc đến hơn của cây trinh nữ hoàng cung là khả năng chữa tê thấp, thấp khớp, bại liệt. Người ta phát hiện trong loài cây này có chất lycorin giúp ngăn cản sự phát triển của virus gây bại liệt và một vài vấn đề về hệ xương khớp, nên họ thường giã nát lá của loài cây này để đắp lên vết thương, nó sẽ giúp tình trạng đau nhức hay áp xe được chuyển biến tích cực hơn, đồng thời phòng chống hay giảm nhẹ được các vấn đề nguy hiểm phát sinh.

Lưu ý khi sử dụng

Không tự ý sử dụng khi chưa có sự cho phép của bác sĩ chuyên môn.

Không dùng cho người mang thai, người bị bệnh gan thận.

Cảnh giác để không dùng nhầm cây lan huệ, cây náng hoa trắng.

Cần kiêng một số thực phẩm khi dùng loại cây này, cụ thể sẽ được bác sĩ chuyên môn hướng dẫn riêng cho từng cơ địa.

Người bị bệnh gan, thận không nên dùng trinh nữ hoàng cung - Ảnh minh họa: Internet

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