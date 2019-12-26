Viêm tuyến giáp có chữa khỏi không? Có ảnh hưởng sinh sản không?

Tuyến giáp là một bộ phận nhỏ có hình cánh bướm nằm ở cổ chúng ta. Viêm tuyến giáp là tình trạng bộ phận này bị viêm, sưng và đau nhức kèm các biểu hiện khác. Tùy theo giai đoạn mà viêm tuyến giáp sẽ có những biểu hiện khác nhau. Các triệu chứng này cũng phụ thuộc và cơ địa, phác đồ điều trị, chế độ sinh hoạt cũng như khả năng hấp thụ thuốc của mỗi cá nhân.

Viêm tuyến giáp là một căn bệnh vô cùng nghiêm trọng, nó gây ra những ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của người bệnh, thậm chí là vô sinh và tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Vậy liệu bệnh viêm tuyến giáp có chữa khỏi không ? Liệu những dấu hiệu, ảnh hưởng của nó thế nào? Câu trả lời sẽ được giải thích chi tiết dưới đây.

Viêm tuyến giáp ban đầu sẽ có những biểu hiện khá nhẹ thường bị bệnh nhân chủ quan không lưu ý như sưng ở phần cổ, đau nhẹ, đau khi di chuyển và hoạt động nặng, cử động cổ hơi khó khăn,…Cũng vì những biểu hiện chưa rõ ràng nên nó có thể bị nhầm với các bệnh khác gây chẩn đoán và điều trị sai. Vậy nên nhiều bệnh nhân tới khi bệnh phát triển nặng rồi mới biết rõ tình trạng của mình, lúc này việc chẩn đoán và điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn.

Nhưng nhìn chung, khi bị mắc viêm tuyến giáp chắc chắn sẽ dẫn tới những rối loạn trong hoạt động tuyến giáp, đó có thể là tăng hoạt động bất thường (còn được biết đến như bệnh cường giáp) hoặc giảm hoạt động bất thường (bệnh suy tuyến giáp). Những loại bệnh thuộc nhóm này thường có tên gọi hoặc phân nhóm riêng, ví dụ như viêm giáp bán cấp, cường giáp, viêm giáp Hashimoto, viêm giáp hậu sản. Vậy nên bệnh viêm giáp nói chung là những hoạt động bất thường của tuyến giáp đi kèm những triệu chứng đau viêm dị thường.

Giai đoạn kế tiếp của viêm tuyến giáp, bệnh nhân bắt đầu có các dấu hiệu bệnh nghiêm trọng hơn. Hầu hết chúng đều liên quan tới việc tổn thương tuyến giáp như sưng đau nặng ở khu vực cổ, cơn đau tăng thêm khi hoạt động mạnh. Đặc biệt tuyến giáp là nơi liên quan trực tiếp tới hoạt động sản sinh hormone cơ thể nên chu kỳ kinh nguyệt, các quá trình sinh lý liên quan tới hormone sẽ bị tác động tiêu cực theo.

Thêm vào đó, bệnh nhân sẽ bị mắc các chứng rối loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy nhiều hơn; cộng thêm rối loạn nhịp tim, hoạt động của hệ thần kinh bị ảnh hưởng gây ra các biểu hiện rối loạn lo âu, trầm cảm. Mắt và miệng cũng có những biểu hiện khô đi bất bình thường; các giác quan lúc này sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều, nhất là với nóng, lạnh và mệt mỏi. Vì vậy bên cạnh những biểu hiện đã nêu, có thể quan sát bằng mắt thường thấy những dấu hiệu nhạy cảm cơ thể và các giác quan của người bệnh.

Viêm tuyến giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào mức độ bệnh mà viêm tuyến giáp có triệu chứng khác nhau. Các triệu chứng phổ biến ở giai đoạn sớm là tuyến giáp sưng to ra, đôi khi đau và cảm giác bị căng, khô mắt và khô miệng. Tuy nhiên có loại viêm giáp không đau.

Khi bệnh đã trở nặng là thời gian để viêm tuyến giáp chuyển biến sang những dạng phức tạp hơn, tùy theo những tình trạng cụ thể mà bệnh sẽ kéo theo những biến chứng khác. Nhưng nhìn chung triệu chứng của căn bệnh này rất nguy hiểm nên bạn cần tới trung tâm y tế để khám và kiểm tra ngay khi có nghi vấn mắc bệnh.

Viêm tuyến giáp có nguy hiểm không?

Như đã phân tích về những dấu hiệu và biến chứng ở trên, chúng ta có thể thấy đây là một căn bệnh hết sức nguy hiểm. Kể cả ở những giai đoạn nhẹ ban đầu, loại bệnh này đã khiến sinh hoạt của bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi việc bị sưng đau và khó di chuyển cổ, nhưng hiện tượng như khô mắt, khó nuốt, khó thở cũng cản trở sinh hoạt hằng ngày được thoải mái mà gây mất thẩm mỹ đáng kể.

Tới những giai đoạn sau thì những dấu hiệu “liên hoàn” xuất hiện đã khiến người bệnh không thể nào lờ đi, thậm chí cố gắng chịu đựng được nữa, nên buộc phải có những can thiệp y tế kịp thời. Nếu không điều trị chính xác và kịp thời, bệnh này có thể gây ra những biến chứng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

Viêm tuyến giáp gây ra rất nhiều triệu chứng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Viêm tuyến giáp có chữa khỏi không?

Tùy theo tình trạng viêm tuyến giáp của bạn mà bác sĩ sẽ kết luận có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không. Nếu bệnh lý còn ở mức độ nhẹ, việc chữa khỏi là có thể xảy ra. Nhưng khi đã bước sang những giai đoạn phức tạp hơn, hoặc tình trạng bệnh lý tuyến giáp của bạn không thể điều trị, bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn phương pháp bổ sung hormone và kiểm soát tình trạng bệnh về lâu dài.

Bệnh viêm tuyến giáp có lây không?

Câu trả lời là không. Tuy tuyến giáp có thể bị ảnh hưởng do các yếu tố di truyền, những nguyên nhân này không thể liệt vào việc lây truyền thông thường từ người qua người. Bạn sẽ không cần phải lo bị lây viêm tuyến giáp qua những tiếp xúc thông thường như đường máu, đường tình dục, hô hấp,…hay những nguyên nhân khác. Vì vậy không nên có hành động tránh né hay xa lánh người bệnh sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của họ, nhất là trong giai đoạn mắc bệnh người bị viêm tuyến giáp vốn đã nhạy cảm hơn bình thường.

Viêm tuyến giáp thuộc nhóm bệnh không lây nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Viêm tuyến giáp có ảnh hưởng đến sinh sản không?

Tuyến giáp là nơi trực tiếp đóng vai trò sản sinh hormone trong cơ thể. Do đó khi bị viêm tuyến giáp, các hoạt động sản sinh hormone cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Loại bệnh này là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nữ giới, thêm vào đó nó có ảnh hưởng trực tiếp tới giai đoạn trước và sau sinh sản của nữ giới nên sẽ gây ra nhiều mối nguy tới thai kỳ như sảy thai, thai chết non,…

Ở những giai đoạn ban đầu khi viêm tuyến giáp mới gây ảnh hưởng nhẹ tới việc tiết hormone của cơ thể, có thể điều trị dễ dàng và loại bỏ đi những mối lo ngại tới hoạt động sinh dục nữ. Nhưng càng để lâu việc điều trị càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Nên bạn không được phép lờ đi những dấu hiệu liên quan tới bệnh tuyến giáp.

Về cơ bản, viêm tuyến giáp sẽ tác động tới hormone gây rối loạn kinh nguyệt, từ đó khiến việc rụng trứng và điều kiện cần thiết để thụ thai bị ảnh hưởng. Nếu kiểm soát được các vấn đề rối loạn kinh nguyệt như tắc kinh, vô kinh,…bệnh nhân hoàn toàn có khả năng mang thai như bình thường. Nhưng trong quá trình mang thai cần phải theo dõi kỹ càng để xử lý kịp thời khi bệnh lý này gây biến chuyển xấu tới thai kỳ.

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Viêm tuyến giáp gây ảnh hưởng tới việc tiết hormone - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng tránh và nhận biết bệnh tuyến giáp

Để phòng tránh và nhận biết căn bệnh nguy hiểm này, hãy cân nhắc những lời khuyên cùng hướng dẫn dưới đây của chúng tôi.

Chú ý tới vùng cổ, để ý theo dõi nếu có cơn đau hay sưng tấy bất thường ở phần này

Nếu có thay đổi bất thường về cân nặng mà không phải do nguyên nhân đã biết thì cần tìm hiểu lý do.

Để ý tới chế độ kinh nguyệt và những điều bất thường trong hoạt động sinh lý.

Nếu có nhiều biểu hiện trong những dấu hiệu đã nếu phía trên thì cần tới ngay trung tâm y tế để được kiểm tra.

Không chủ quan coi thường sức khỏe, không lờ đi những biểu hiện nhỏ.

Nên khám tổng quát hằng năm để phát hiện sớm nhất tình trạng bệnh lý.

Sinh hoạt điều độ, chú ý tới chế độ ăn khoa học và các hoạt động rèn luyện thể chất tích cực.

Không để bản thân bị căng thẳng thái quá vì sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.

Thăm khám kịp thời khi có nghi ngờ mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi viêm tuyến giáp có chữa khỏi không và những thắc mắc xung quanh căn bệnh này. Hy vọng sau khi đọc bài viết các bạn đã có thêm nhiều hiểu biết hữu ích cho bản thân và gia đình mình.