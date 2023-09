7 mẹo chữa rong kinh bằng ngải cứu và các thảo dược tự nhiên

Ngài cứu là một loại thực phẩm và dược phẩm thuộc nhóm thân thảo với kích thước thân nhỏ khoảng 5-7mm, cao 0.4-0.8m, đặc tính thân mềm và không có vỏ cứng. Lá ngải cứu có dạng xẻ, mọc so le trên thân, sống lá bắt đầu từ xuống là tới những phần đầu xẻ của lá, những phần đầu xẻ này có phần đầu nhọn. Các lá đa phần mọc dài từ gần cuối thần kéo dài lên trông như những chiếc bẹ, cũng có loại ngải cứu lá mọc khá rời rạc.

Thân và lá của ngải cứu có màu xanh, riêng phần búp và lá non sẽ có màu nhạt hơn với một lớp lông tơ trắng mịn phủ bên trên. Loại cây này có mùi đặc trưng hơi hắc, với những người ưa thích sẽ thấy nó thơm. Hoa của cây này màu xanh nhạt mọc thành chùm nhỏ ở ngọn cây.

Cây ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính dược học của ngải cứu

Theo các nghiên cứu về y dược, ngải cứu là loại cây có các đặc tính dược học vì thành phần có các chất kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau hiệu quả. Cụ thể, chúng có các hoạt chất như dehydro matricaria este, tetradecatrilin, cineol, tricosanol,…giúp giảm các cơn đau thần kinh và các cảm nhận cơn đau rất tốt.

Đối với lĩnh vực đông y, ngải cứu là loài cây tính ấm, mang tác dụng chống cảm, giảm đau, kháng khuẩn, kết hợp với mùi thơm và vị đắng lạ miệng có thể vừa làm món ăn vừa giúp giải trừ một số bệnh vặt như: đau nhức cơ thể, đắp vết thương hở chống viêm, cầm máu, cảm lạnh, nhiễm lạnh, trị ghẻ lở, viêm da, điều hòa khí huyết, trị các chứng rối loạn kinh nguyệt,…

Tuy nhiên, ăn ngải cứu có thể khiến các chứng rối loạn đường ruột khó kiểm soát hơn, nó ảnh hưởng tới các quá trình trao đổi chất nên sử dụng không khoa học sẽ ảnh hưởng tới chức năng gan thận và thời kỳ đầu thai kỳ. Nên những đối tượng thuộc nhóm này cần đặc biệt chú ý khi sử dụng ngải cứu cho bất cứ mục đích nào.

Ngải cứu có rất nhiều tác dụng dược học giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa rong kinh bằng ngải cứu

Vì đặc tính giúp điều hòa khí huyết và chu kỳ kinh nguyệt của mình, ngải cứu thường được dùng trong các bài thuốc đông ý để điều trị rong kinh cũng như những biểu hiện rối loạn kinh nguyệt khác. Đối với rong kinh, đây là hiện tượng máu kinh ra nhiều bất thường không do cơ địa (lớn hơn 80ml/ngày) và thời gian kéo dài quá một tuần, để cải thiện tình trạng này bạn có thể tham khảo những bài thuốc sau đây:

Cách 1: Sử dụng ngải cứu khô

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Ngải cứu khô, khoảng 15-20g, chú ý làm sạch ngải cứu khô, có thể rửa qua và để ráo nước để đảm bảo vệ sinh.

Cách thực hiện: Cho 15-20 ngải cứu khô vào nửa lít nước, cho lên bếp đun sôi lăn tăn cho tới khi nước ngải cứu ngấm ra thành trà. Tới khi thấy nước có màu đậm thì tắt bếp và bắt ra. Mỗi ngày uống 3 cốc, mỗi cốc khoảng 100-150ml, kiên trì sử dụng một thời gian để thấy rõ hiệu quả đạt được, nên sử dụng trước kỳ hành kinh ít nhất 1 tuần.

Cách 2: Sử dụng ngải cứu tươi

Nếu các chị em bị rong kinh bắt nguồn do viêm nhiễm âm đạo thể nhẹ, có thể dùng ngải cứu xông hơi để giảm nhẹ tình trạng bệnh lý của mình.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Ngải cứu tươi, chú ý nhặt bỏ những phần sâu thối và chọn loại không có thuốc trừ sâu hay các loại hóa chất.

Cách thực hiện: Đun ngải cứu cùng với một chút nước, sau đó lấy ra cho vào một chiếc chậu nhỏ, dùng nó để xông hơi vùng kín trong khoảng 10-15 phút, mỗi ngày thực hiện 1 lần, kiên trì trong vài ngày tình trạng sẽ được cải thiện hơn. Tuy nhiên nếu viêm nhiễm đến từ các nguyên nhân bệnh lý nghiêm trọng thì cách này có thể không đạt được tác dụng như ý.

Ngải cứu có công dụng chữa rong kinh - Ảnh minh họa: Internet

Chữa rong kinh bằng bài thuốc dân gian khác

Ngoài phương pháp chữa rong kinh bằng ngải cứu, bạn có thể sử dụng những bài thuốc có thành phần tự nhiên và các mẹo vặt chữa rong kinh an toàn khác như:

Đu đủ xanh:

Đu đủ xanh có tác dụng trong việc làm giảm lượng máu mất đi trong suốt thời kỳ kinh nguyệt và giảm cơn đau tại tử cung, vì vậy người ta ứng dụng đu đủ xanh để điều trị rong kinh bằng cách uống đu đủ xanh xay nguyễn khoảng 1 tuần trước khi chu kỳ kinh nguyệt diễn ra, kết hợp với việc ăn một số món ăn từ đu đủ xanh.

Bột quế:

Các hoạt chất có trong bột quế mang lại tác dụng cải thiện lưu thông máu, giảm đau bụng kinh và hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, vì vậy pha bột quế để uống sẽ giúp hỗ trợ điều trị rong kinh hiệu quả, một ngày uống khoảng 2- 3 cốc, kiên trì thực hiện ít nhất 1 tuần trước khi hành kinh sẽ thấy các hiệu quả mà nó đem lại.

Có thể dùng nước đu đủ xanh để trị rong kinh - Ảnh minh họa: Internet

Cây nhọ nồi:

Nhọ nồi có khả năng chống lại hiện tượng chảy máu tử cung, kết hợp với khả năng cầm máu và điều hòa khí huyết sẽ giúp các chị em cải thiện được triệu chứng rong kinh của mình. Có thể xay lấy nước uống khoảng mỗi ngày 1-2 cốc, thực hiện trong 1-2 tuần tình trạng sẽ được cải thiện tốt hơn.

Cây huyết dụ:

Loại cây này cũng đem lại tác dụng cầm máu rất tốt, thêm vào đó đặc tính lành và không độc của loại cây này sẽ khiến vấn đề rong kinh được can thiệp an toàn và hiệu quả. Bạn có thể cắt nhỏ cây huyết dụ rồi đem đun với nước để uống, dùng liên tục 1-2 tuần trước kỳ kinh nguyệt để thấy được tác dụng.

Bột tầm xuân:

Bột tầm xuân giúp cải thiện chức năng và các quá trình sản sinh hồng cầu, đồng thời có tác dụng khiến kỳ kinh nguyệt của các chị em lành mạnh và ổn định hơn. Lấy bột tầm xuân pha cùng nước, uống 1-2 cốc/ngày và kiên trì trong khoảng 2 tuần sẽ làm tình trạng kinh nguyệt rối loạn chuyển biến tích cực hơn.

Trà huyết dụ cũng có tác dụng chữa rong kinh - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý cần biết

Nếu tình trạng rong kinh của các chị em xuất phát từ những bệnh lý nghiêm trọng thì những bài thuốc phía trên sẽ không thể giải quyết toàn bộ vấn đề, bạn nên tới các trung tâm y tế để được điều trị chính xác và hiệu quả, tránh gây ra những biến chứng đáng tiếc về sau.

Ngoài ra, mọi người nên sử dụng khi đã có sự tham khảo từ các bác sĩ chuyên môn, đặc biệt là những người đang mang thai, người bị các vấn đề về đường ruột hay chức năng gan thận, không tự ý áp dụng theo ý định chủ quan của bản thân.

Hãy nhớ, những bài thuốc đã được đề cập chỉ giúp điều trị những tình trạng rong kinh không do nguyên nhân bệnh lý nghiêm trọng gây ra, mà chỉ được dùng khi rong kinh do những lý do đơn giản đến từ việc bị stress, thay đổi lối sống, thay đổi chế độ ăn,…Không nên lạm dụng khi chưa có sự tham khảo từ những người có hiểu biết chuyên môn trong lĩnh vực này.

>>> Xem thêm:

- Bạn có biết lá ngải cứu có tác dụng gì không?

- Bạn có tin rằng rau ngải cứu chữa rối loạn tiền đình?

Người đang mang thai, người bị bệnh đường ruột và chức năng gan thận nên cẩn thận khi dùng ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các phương pháp chữa rong kinh bằng ngải cứu và một vài loại thảo dược tự nhiên. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng để ứng dụng vào cuộc sống của mình. Chúc bạn luôn có một sức khỏe sinh sản tốt lành và cuộc sống hạnh phúc.