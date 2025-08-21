Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Sức khỏe 21/08/2025 15:11

Sau khoảng 12 tiếng tự xử trí bằng cách rửa nước, tình trạng không thuyên giảm, mắt vẫn sưng đau dữ dội và thị lực giảm sút, bệnh nhân mới đến Trung tâm Y tế Thạch Hà thăm khám.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 15/8, Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân N.T.L. (61 tuổi, trú xã Việt Xuyên) trong tình trạng đau rát, sưng nề hai mắt, thị lực suy giảm nghiêm trọng.

 

Cụ thể, bà L. nghe truyền miệng cách trị chấy bằng hạt na rang, giã nhỏ, ngâm rượu rồi gội trực tiếp lên đầu. Trong quá trình sử dụng, dung dịch chảy vào mắt khiến bà bị bỏng. Sau 12 giờ tự rửa nước không đỡ, mắt sưng đau dữ dội, thị lực giảm còn 1-2m nên bà phải nhập viện.

Khám lâm sàng cho thấy giác mạc hai bên phù nề, loét trung tâm, thị lực chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách ngắn. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng kết giác mạc, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Sau khi điều trị tích cực bằng kháng sinh, chống viêm, sau 4 ngày tình trạng cải thiện rõ rệt, thị lực phục hồi 5/10 mắt phải và 6/10 mắt trái.

Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na - Ảnh 1
Bác sỹ Trung tâm Y tế Thạch Hà kiểm tra mắt cho bệnh nhân N.T.L sau 4 ngày điều trị - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, trong hạt na có chứa nhiều hoạt chất có độc tính, khi ngâm với rượu càng tăng nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng nếu tiếp xúc trực tiếp với mắt, da hay niêm mạc. Việc dùng hạt na ngâm rượu để trị chấy không có cơ sở khoa học mà còn tiềm ẩn những biến chứng nặng nề. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp mất thị lực hoặc để lại di chứng lâu dài do tin tưởng vào các mẹo dân gian tương tự.

Bác sĩ Tương khuyến cáo người dân không nên áp dụng các mẹo dân gian thiếu cơ sở khoa học để trị chấy, thay vào đó cần đến cơ sở y tế hoặc nhà thuốc uy tín để được tư vấn, sử dụng thuốc an toàn.

 

Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ vì biến chứng khi xăm hồng ngực

Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ vì biến chứng khi xăm hồng ngực

Những năm gần đây, dịch vụ phun xăm thẩm mỹ không chỉ dừng lại ở chân mày, mí, môi mà còn mở rộng sang những vùng da nhạy cảm như quầng vú, vùng kín. Xu hướng này xuất phát từ mong muốn cải thiện ngoại hình, tăng sự tự tin. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo chuyên môn và điều kiện vô trùng, nguy cơ tai biến rất lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   gội đầu bằng rượu ngâm hạt na bỏng mắt tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Tâm sự 18 phút trước
Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đời sống 31 phút trước
Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Tâm sự 58 phút trước
Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Thế giới 1 giờ 1 phút trước
Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Video 1 giờ 18 phút trước
Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Sức khỏe 1 giờ 27 phút trước
Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ vì biến chứng khi xăm hồng ngực

Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ vì biến chứng khi xăm hồng ngực

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

4 dấu hiệu bất thường ở mắt cảnh báo ung thư

4 dấu hiệu bất thường ở mắt cảnh báo ung thư

Loại lá rẻ bèo là 'thuốc bổ' cho gan và thận, hướng dẫn sử dụng lá hẹ đúng cách

Loại lá rẻ bèo là 'thuốc bổ' cho gan và thận, hướng dẫn sử dụng lá hẹ đúng cách

Bé gái 21 tháng tuổi bị rắn độc cắn nguy kịch

Bé gái 21 tháng tuổi bị rắn độc cắn nguy kịch

4 bất thường khi ra mồ hôi cảnh báo bệnh tiểu đường

4 bất thường khi ra mồ hôi cảnh báo bệnh tiểu đường