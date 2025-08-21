Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Sau khoảng 12 tiếng tự xử trí bằng cách rửa nước, tình trạng không thuyên giảm, mắt vẫn sưng đau dữ dội và thị lực giảm sút, bệnh nhân mới đến Trung tâm Y tế Thạch Hà thăm khám.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 15/8, Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân N.T.L. (61 tuổi, trú xã Việt Xuyên) trong tình trạng đau rát, sưng nề hai mắt, thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Cụ thể, bà L. nghe truyền miệng cách trị chấy bằng hạt na rang, giã nhỏ, ngâm rượu rồi gội trực tiếp lên đầu. Trong quá trình sử dụng, dung dịch chảy vào mắt khiến bà bị bỏng. Sau 12 giờ tự rửa nước không đỡ, mắt sưng đau dữ dội, thị lực giảm còn 1-2m nên bà phải nhập viện.

Khám lâm sàng cho thấy giác mạc hai bên phù nề, loét trung tâm, thị lực chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách ngắn. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng kết giác mạc, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Sau khi điều trị tích cực bằng kháng sinh, chống viêm, sau 4 ngày tình trạng cải thiện rõ rệt, thị lực phục hồi 5/10 mắt phải và 6/10 mắt trái.

Bác sỹ Trung tâm Y tế Thạch Hà kiểm tra mắt cho bệnh nhân N.T.L sau 4 ngày điều trị - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, trong hạt na có chứa nhiều hoạt chất có độc tính, khi ngâm với rượu càng tăng nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng nếu tiếp xúc trực tiếp với mắt, da hay niêm mạc. Việc dùng hạt na ngâm rượu để trị chấy không có cơ sở khoa học mà còn tiềm ẩn những biến chứng nặng nề. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp mất thị lực hoặc để lại di chứng lâu dài do tin tưởng vào các mẹo dân gian tương tự.

Bác sĩ Tương khuyến cáo người dân không nên áp dụng các mẹo dân gian thiếu cơ sở khoa học để trị chấy, thay vào đó cần đến cơ sở y tế hoặc nhà thuốc uy tín để được tư vấn, sử dụng thuốc an toàn.

