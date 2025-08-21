Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ vì biến chứng khi xăm hồng ngực

Sức khỏe 21/08/2025 13:41

Những năm gần đây, dịch vụ phun xăm thẩm mỹ không chỉ dừng lại ở chân mày, mí, môi mà còn mở rộng sang những vùng da nhạy cảm như quầng vú, vùng kín. Xu hướng này xuất phát từ mong muốn cải thiện ngoại hình, tăng sự tự tin. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo chuyên môn và điều kiện vô trùng, nguy cơ tai biến rất lớn.

Theo thông tin từ Tri thức - ZNews, ngày 20/8, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho hay gần đây tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau xăm hình như nhiễm vi khuẩn lao, phát ban dạng sẩn nốt, phản ứng u hạt, sẹo (sẹo lồi, lõm, sẹo xấu), ung thư da.

Trường hợp điển hình là một phụ nữ 36 tuổi xăm hồng quầng ngực ở một spa, vài ngày sau vùng xăm rỉ dịch vàng, vài chỗ đóng vẩy màu mật ong đau rát.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu TPHCM khám. Các bác sĩ cho biết đây là tình trạng viêm da nhiễm trùng. Sau một tuần điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, vùng thương tổn mới khô và giảm đau rát.

Trường hợp khác là một thiếu niên 14 tuổi (trú tại Đồng Nai) vào khám sau xăm ngực. Theo bệnh nhân, khi xem quảng cáo trên mạng xã hội đã thuê một thợ về nhà để xăm lên ngực. Một tháng sau, vùng xăm nổi nốt màu trắng rồi dần lan nhiều trên ngực. 

Các bác sĩ chẩn đoán u mềm lây lan do nhiễm virus sau xăm mình, điều trị bằng cách nạo lấy thương tổn trên da.

Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ vì biến chứng khi xăm hồng ngực - Ảnh 1
Hình ảnh tổn thương biến chứng do xăm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, trường hợp cấp tính, bệnh nhân sẽ xuất hiện các biểu hiện sau vài ngày đến vài tuần. Nguyên nhân do các phản ứng viêm sau xăm, gồm viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da do ánh sáng hoặc đợt bùng phát một số bệnh da viêm - tự miễn (vảy nến, bạch biến, lichen phẳng...). 

Một số trường hợp do nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hay nấm, nặng nhất là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân. Nguyên nhân do quy trình thực hiện thủ thuật không vô trùng, vết xăm không được chăm sóc đúng cách.

Trường hợp biến chứng muộn (mạn tính), các dấu hiệu thường xuất hiện sau vài tháng - năm. Các bệnh lý như nhiễm vi khuẩn lao điển hình hoặc không điển hình, phát ban dạng sẩn nốt, phản ứng u hạt, sẹo (sẹo lồi, lõm, sẹo xấu), thậm chí ung thư da.

Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ vì biến chứng khi xăm hồng ngực - Ảnh 2
Nhiều nguy cơ viêm da từ việc xăm da tại nhà

Qua các trường hợp này, bác sĩ Hiền khuyến cáo những người có dự định xăm mình nhưng mắc các bệnh da viêm - tự miễn (vảy nến, viêm da cơ địa, bạch biến, lichen) hoặc đang bị nhiễm trùng vùng da phải điều trị ổn định trước khi tiến hành.

Sau xăm, hạn chế ra ngoài khi trời nắng gắt. Thoa kem chống nắng cho tất cả vùng da không có quần áo che phủ, ít nhất 15 phút trước khi ra ngoài đường. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên, phổ rộng và chống nước. Chọn lựa vải che hình xăm là loại vải dày, tối màu, có khả năng chống nắng tốt. 

Người từng bị sẹo lồi cần thận trọng vì sẹo có thể xuất hiện sau khi xăm và làm hỏng hình xăm. Nếu thấy có các dấu hiệu của bệnh ngoài da hoặc bị sẹo, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để cải thiện vết sẹo, chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh ngoài da.

Với những trường hợp bị dị ứng nặng (khó thở, đánh trống ngực, tức ngực, chóng mặt, đau bụng, sưng phù nhiều, đau dữ dội, da đỏ bừng hoặc nổi mảng phù ngứa) cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Trong những trường hợp dị ứng nhẹ (có dấu hiệu bất thường trên vùng da xăm hình, nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào ảnh hưởng đến một bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như khó thở hoặc đau bụng) bạn nên thông báo với người xăm hình của mình về phản ứng dị ứng đó và hỏi xem cách xử lý. Nếu phản ứng kéo dài hơn 1 hoặc 2 tuần, hãy đến gặp bác sĩ da liễu.

