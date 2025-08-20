Bé gái 21 tháng tuổi bị rắn độc cắn nguy kịch

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa cứu sống một bệnh nhi 21 tháng tuổi trú tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, sau khi bị rắn cắn trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ VnExpress, vào ngày 20/8, đại diện bệnh viện cho hay sự việc xảy ra cách đây hai tuần, khi hàng xóm nghe tiếng trẻ khóc và phát hiện một con rắn sọc đen trắng (nghi rắn cạp nia) bò qua gần em bé. Lúc đó, gia đình kiểm tra nhưng không thấy rõ vết cắn trên người cháu.

Ba tiếng sau, bé xuất hiện các triệu chứng bất thường như lơ mơ, khó thở. Gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế Bình Liêu cấp cứu và được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Cứu sống bé 21 tháng tuổi bị rắn cắn - Ảnh: Báo Lao Động

Khi nhập viện, bệnh nhi đã hôn mê sâu, đồng tử giãn to, suy hô hấp nghiêm trọng, tím tái và li bì. Các bác sĩ chỉ phát hiện một vết chấm rất nhỏ ở ngón chân cái trái, kèm tình trạng hạ natri máu trong kết quả xét nghiệm.

Êkíp nghi ngờ trẻ bị rắn cạp nia cắn với nguy cơ tử vong cao, lập tức cho thở máy, chống phù não, tiêm huyết thanh kháng nọc rắn và chăm sóc đặc biệt. Đến nay, cháu bé đã có thể tự chơi đùa, phản xạ tốt và vừa được cho xuất viện về nhà.

Minh họa rắn cạp nia

Theo thông tin từ báo Lao Động, BSCKI Ân Hoàng Yến, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, rắn cạp nia là một trong những loài rắn độc phổ biến tại Việt Nam. Vết cắn của rắn này thường không để lại dấu hiệu rõ ràng, chỉ có thể thấy hai chấm nhỏ như đầu kim, rất dễ bị bỏ qua.

Người bị cắn thường nhanh chóng xuất hiện triệu chứng liệt cơ toàn thân, suy hô hấp, đồng tử giãn tối đa. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đặc biệt ở trẻ nhỏ, nguy cơ tử vong là rất cao.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần:

Tránh đến những nơi ẩm ướt, tối tăm, bụi rậm – nơi rắn thường trú ngụ.

Khi đi rừng hoặc làm việc ngoài trời, nên mặc quần dài, đi ủng, dùng gậy dò đường và mang theo đèn pin khi đi ban đêm.

Không chọc phá rắn, giữ khoảng cách an toàn nếu gặp.

Thường xuyên dọn dẹp vườn tược, loại bỏ nơi trú ẩn của rắn quanh nhà.

Xử trí khi bị rắn cắn: giữ bình tĩnh, băng ép và cố định chi bị cắn, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất càng nhanh càng tốt. Không áp dụng các phương pháp dân gian, không tự chữa trị tại nhà và tuyệt đối không cố bắt hoặc giết rắn.

