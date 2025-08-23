Sau hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 23/08/2025 04:45

Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần “thuận buồm xuôi gió". Con giáp may mắn này sẽ mang về cho mình kết quả như mong đợi nhờ có cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách chính xác và khách quan. Hãy tiếp tục phát huy trong những kế hoạch, dự án sắp tới để có cơ hội thăng tiến nhanh chóng trên con đường phát triển sự nghiệp. 

Người độc thân tìm thấy một nửa yêu thương cho mình nhờ chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động tập thể và chủ động giao tiếp nhiều hơn. Người đã kết hôn hiện đang cảm thấy hài lòng cuộc sống vợ chồng hiện tại vì người ấy luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho bạn mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. 

Sau hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Quý nhân phù trợ giúp người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong việc chuyển đổi công việc hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Đây là thời điểm lý tưởng để xúc tiến các hợp đồng, dự án đang ấp ủ. Ngoài ra, quý nhân trợ mệnh đem tới cho người này nhiều vận may liên quan tới khía cạnh này.

Vận trình tình cảm cũng sẽ hòa thuận bình dị. Tuổi Mùi luôn nghĩ tới những điều to tát và xa vời nhưng lại quên rằng tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng chân thành. Một vài món quà nhỏ hay lời hỏi thăm ân cần cũng giúp mối quan hệ khăng khít bền chặt.

Sau hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên khởi sắc và vô cùng dễ dàng. Dù là người làm công ăn lương hay làm các công việc tự do cũng đều gặp may mắn. Mọi kế hoạch hay ý tưởng của con giáp này đều nhận được đánh giá cao, cơ hội thăng quan tiến chức nhờ vậy mà được rộng mở hơn. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán có nhiều cơ hội đạt được thành công và thu về nguồn lợi nhuận khủng.

Chuyện tình cảm có bước nhảy vọt đáng kể. Nhờ quý nhân dẫn dắt mà con giáp này dễ dàng tìm được chân mệnh đời mình. Mối quan hệ tiến triển tốt đẹp nhờ sự chân thành, thuỷ chung của những người trong cuộc.

Sau hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung, công an xã kịp thời hiến máu cứu sống

Sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung, công an xã kịp thời hiến máu cứu sống

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Lý do vợ chồng không nên ngủ riêng phòng dù mâu thuẫn

Lý do vợ chồng không nên ngủ riêng phòng dù mâu thuẫn

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Sống khỏe 1 giờ 49 phút trước
Những lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành A80

Những lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành A80

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Bảy 23/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/8/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/8/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/8/2025), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tiền tài đầy túi, sự nghiệp gặt hái thành công xuất sắc

Cuối ngày hôm nay (23/8/2025), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tiền tài đầy túi, sự nghiệp gặt hái thành công xuất sắc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

Tình tiết bất ngờ vụ chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

Đời sống 9 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Tai nạn liên hoàn, xe buýt bốc cháy khiến ít nhất 76 người đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em

Tai nạn liên hoàn, xe buýt bốc cháy khiến ít nhất 76 người đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em

Tử vi thứ Bảy 23/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Tử vi thứ Bảy 23/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/8/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/8/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Cuối ngày hôm nay (23/8/2025), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tiền tài đầy túi, sự nghiệp gặt hái thành công xuất sắc

Cuối ngày hôm nay (23/8/2025), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tiền tài đầy túi, sự nghiệp gặt hái thành công xuất sắc

Sau ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Sau ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/8/2025, 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/8/2025, 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Qua đêm nay, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Qua đêm nay, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà