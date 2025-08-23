Điểm danh 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, cầu tài được tài từ 23/8 và 30/8, đường quan lộ rộng mở, vấp phải cục tiền khủng

Từ 23/8 và 30/8, Thực thần cho biết ngày hôm nay người tuổi Sửu sẽ có cơ hội kiếm được thu nhập tốt. Nếu giao lưu nhiều hơn với mọi người, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành tích xuất sắc và được cấp trên yêu mến, có cơ hội kiếm được dự án lớn đem lại lợi nhuận khủng.

Nhờ Tam Hợp, Sửu khá may mắn trong công việc. Với tinh thần lạc quan, con giáp vui tính này sẽ có công việc thuận lợi, gặp được quý nhân giúp đỡ, đón chào một ngày làm việc viên mãn, đạt đến đỉnh cao không ai có thể chê trách hay điều khiển bạn. Sự nhiệt tình và tích cực của bạn trong lời ăn tiếng nói cũng lan tỏa đến những người xung quanh. Nếu có thời gian, hãy ra ngoài cùng bạn bè. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn tinh thần mà còn giúp tình bạn thêm gắn kết.

Từ 23/8 và 30/8, con giáp tuổi Mão gặp Thiên Tài chiếu mệnh nên đi làm hay có lộc lá bất ngờ, nhất là mấy bạn có nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Sáng dậy thì tinh thần uể oải không muốn đi làm nhưng đừng xin nghỉ nhé, nếu nghỉ là mất phần may mắn rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh được thần Tài độ nên dễ trúng thưởng hoặc có tiền công khá nhanh, có thể thử vận may bằng cách mua vé số hoặc đòi nợ lương. Đôi khi mạo hiểm một chút sẽ đem lại may mắn bất ngờ.

Vận tình duyên của tuổi này vô cùng rực rỡ khi gặp cục diện Mộc Hỏa tương sinh. Bạn đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào, nên bàn đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người đang cầu con cái, cầu mẹ tròn con vuông hôm nay sẽ được như ý muốn.

Con giáp tuổi Dần

Từ 23/8 và 30/8, người tuổi Dần có cuộc hôn nhân hạnh phúc, đầm ấm hơn nhờ Tam hợp che chở, nhiều người có cảm giác được yêu thương, trân trọng và càng khiến bạn có động lực thực hiện các mục tiêu cuộc sống. Nhiều gia đình lúc này nhận tin vui về con cái.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay nhờ có Thiên Ấn mà tuổi Dần rất cởi mở và dễ dàng tìm thấy niềm vui từ những việc nhỏ nhất. Đây là một trạng thái tinh thần tuyệt vời. Hãy tranh thủ tận hưởng nó nhé.



Ngũ hành xung khắc chỉ ra các vấn đề liên quan tới sức khỏe trước đây bắt đầu gây ảnh hưởng tới bạn vì bản mệnh đã cố tình ngó lơ, không tìm cách chữa trị sớm. Nếu có thể, hãy tập trung chữa bệnh để cải thiện tình hình hiện tại nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!