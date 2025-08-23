Diễn biến MỚI vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, tông chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương nặng

Đời sống 23/08/2025 09:53

Trên mạng xã hội xuất hiện clip hai thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 21/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 thanh niên đi trên xe máy lao vào khu vực cấm đường, nơi tổ công tác tại đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Diễn biến MỚI vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, tông chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương nặng - Ảnh 1
Hình ảnh xe máy chở 2 đối tượng lao vào chốt bảo vệ hợp luyện A80 khiến một đại úy công an bị thương nặng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn 2 nam thanh niên. Tuy nhiên, 2 nam thanh niên đã không chấp hành mà tiếp tục lao xe tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội) làm nam sĩ quan và 2 đối tượng ngã ra đường. 

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 nam thanh niên, đồng thời đưa đại úy Công và 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu. Bước đầu xác định đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Sau khi video đăng tải trên không gian mạng xuất hiện một số bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, trong đó có 1 trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên. 

Diễn biến MỚI vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, tông chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương nặng - Ảnh 2

Công an làm việc với bà T., người xúc phạm lực lượng bảo vệ nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng làm rõ và tiến hành làm việc với trường hợp bà Đ.T.H.T. (SN 1985, thường trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), là người đăng tải thông tin trên mạng xã hội xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi hợp luyện A80.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận đêm 21-8, lên mạng xã hội Facebook và thấy video 2 đối tượng lao xe tông vào chốt bảo vệ hợp luyện A80, làm chiến sĩ Cảnh sát cơ động chấn thương nặng. Bà đã sử dụng Facebook cá nhân bình luận với nội dung "đã là chốt sao ko làm cái rào chặn chốt mà dùng ng chặn chốt là ng...", xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, khiến nhiều người bức xúc. 

Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý bà. Đ.T.H.T. theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Xem thêm
Từ khóa:   'thông chốt' bảo vệ A80 bình luận xúc phạm tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tuần mới, 3 con giáp vạn sự khởi phát, ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, Phúc Lộc vô biên, sống không lo buồn phiền

Bước qua tuần mới, 3 con giáp vạn sự khởi phát, ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, Phúc Lộc vô biên, sống không lo buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Tâm sự 44 phút trước
Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Phúc Lộc Song Toàn, 3 con giáp cưỡi sóng vượt gió, hậu vận thành đạt, tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch

Phúc Lộc Song Toàn, 3 con giáp cưỡi sóng vượt gió, hậu vận thành đạt, tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Ngu Thư Hân bị tố 'đẹp người xấu nết': Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì

Ngu Thư Hân bị tố 'đẹp người xấu nết': Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
'Sinh vạn vật' nổi tiếng, Dương Mịch bị 'đào lại' chuyện quỵt tiền từ thiện

'Sinh vạn vật' nổi tiếng, Dương Mịch bị 'đào lại' chuyện quỵt tiền từ thiện

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Nam thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội: Có thể xử lý thêm tội danh?

Nam thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội: Có thể xử lý thêm tội danh?

TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong