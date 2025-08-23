TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Do tác động của bão, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động dữ dội.

Trung tâm Khí tượng thủy văn cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4 – 6 m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 – 6 m, vùng gần tâm 6 – 8 m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 24-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 – 3 m. Biển động. Vùng ven biển Thanh Hoá-Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1 m.

Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2 - 3,6 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3 - 3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1 - 3,4 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7 - 2 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200 mm/3giờ).

Từ ngày 25 đến 26-8: Khu vực thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông; Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.