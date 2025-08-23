TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Đời sống 23/08/2025 09:47

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo diễn biến bão 24 đến 72 giờ tới: 

Do tác động của bão, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động dữ dội.

Trung tâm Khí tượng thủy văn cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn - Ảnh 1
Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5 Kajiki trong đêm nay - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4 – 6 m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 – 6 m, vùng gần tâm 6 – 8 m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 24-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 – 3 m. Biển động. Vùng ven biển Thanh Hoá-Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1 m.

Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2 - 3,6 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3 - 3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1 - 3,4 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7 - 2 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200 mm/3giờ).

Từ ngày 25 đến 26-8: Khu vực thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông; Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong

Tối 22/8, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Lê Đức Anh (TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   Bão số 5 dự báo thời tiết tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tuần mới, 3 con giáp vạn sự khởi phát, ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, Phúc Lộc vô biên, sống không lo buồn phiền

Bước qua tuần mới, 3 con giáp vạn sự khởi phát, ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, Phúc Lộc vô biên, sống không lo buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Tâm sự 44 phút trước
Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Phúc Lộc Song Toàn, 3 con giáp cưỡi sóng vượt gió, hậu vận thành đạt, tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch

Phúc Lộc Song Toàn, 3 con giáp cưỡi sóng vượt gió, hậu vận thành đạt, tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Ngu Thư Hân bị tố 'đẹp người xấu nết': Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì

Ngu Thư Hân bị tố 'đẹp người xấu nết': Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
'Sinh vạn vật' nổi tiếng, Dương Mịch bị 'đào lại' chuyện quỵt tiền từ thiện

'Sinh vạn vật' nổi tiếng, Dương Mịch bị 'đào lại' chuyện quỵt tiền từ thiện

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Nam thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội: Có thể xử lý thêm tội danh?

Nam thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội: Có thể xử lý thêm tội danh?

Diễn biến MỚI vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, tông chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương nặng

Diễn biến MỚI vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, tông chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương nặng

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong