TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).
Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo diễn biến bão 24 đến 72 giờ tới:
Do tác động của bão, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động dữ dội.
Từ chiều 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 – 6 m, vùng gần tâm 6 – 8 m. Biển động dữ dội.
Từ đêm 24-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 – 3 m. Biển động. Vùng ven biển Thanh Hoá-Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1 m.
Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2 - 3,6 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3 - 3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1 - 3,4 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7 - 2 m.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền, từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.
Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200 mm/3giờ).
Từ ngày 25 đến 26-8: Khu vực thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông; Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.