Trị mất ngủ

Đối với những người mất ngủ, lá sen cũng là một giải pháp cứu cánh giúp họ có giấc ngủ dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi chọn loại lá để sao cần chọn lá sen non màu mạ, không được dùng lá quá già hay quá non sẽ khiến tác dụng không đạt được hiệu quả như ý. Mỗi ngày bạn dùng khoảng 20g lá sen đã sao sắc với nước để uống, kiên trì trong một thời gian chứng mất ngủ của bạn sẽ được cải thiện. Với những người bị mất ngủ kinh niên, mất ngủ do các bệnh lý nặng hay khó ngủ cơ địa thì sẽ cần nhiều thời gian sử dụng hơn.

Lá sen khô - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết

Trong đông y có những bào thuốc dùng lá sen để điều trị hoặc hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết rất hiệu quả. Nó thường được kết hợp với những loại thảo dược khác để đem lại kết quả cao vì sốt xuất huyết là một căn bệnh nguy hiểm có diễn biến nhanh. Bài thuốc phổ biến nhất là lá sen kết hợp với rau má, mã đề, ngó sen sắc uống lấy nước. Tùy theo độ nặng của bệnh mà các thầy thuốc sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy khi bị bệnh này bạn nên đến những trung tâm đông y hoặc tây y để được thăm khám và điều trị chính xác. Không nên tự ý chữa bệnh và nghe theo những lời khuyên với một căn bệnh nguy hiểm như thế này.