Các mẹ sau sinh thường gặp phải tình trạng máu hôi sậm màu ra dai dẳng, điều này ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý của các chị em. Nhưng bằng cách sử dụng lá sen khô sao thơm, tình trạng này có thể giảm thiểu rồi chấm dứt hiệu quả. Cụ thể, các chị em lấy khoảng 20g lá sen đã sao, có thể sắc lấy nước hoặc tán đều với nước để uống. Mỗi ngày uống một lần, tùy cơ địa mà máu sẽ giảm dần hoặc chấm dứt ngay. Bài thuốc này được dân gian lưu truyền khá nhiều và được đông y ghi nhận nên có thể nhiều chị em đã biết đến hoặc thấy bài thuốc này khá quen.

Lá sen nói chung và lá sen khô nói riêng có rất nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe . Vậy nên rất nhiều người đã sử dụng loại cây này để bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị một số loại bệnh lý trên người. Trong các nghiên cứu đông y và tây y cũng chỉ ra khá rõ các tác dụng của lá sen trong việc giúp tăng cường sức khỏe. Nhưng một số người vẫn chưa được hiểu rõ uống lá sen khô chữa bệnh gì , hay lá sen có những tác dụng gì. Trong bài viết này chúng tôi sẽ phân tích kỹ những tác dụng đáng chú ý của lá sen để mọi người có thêm hiểu biết về loại cây giá trị này.

Trong đông y có những bào thuốc dùng lá sen để điều trị hoặc hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết rất hiệu quả. Nó thường được kết hợp với những loại thảo dược khác để đem lại kết quả cao vì sốt xuất huyết là một căn bệnh nguy hiểm có diễn biến nhanh. Bài thuốc phổ biến nhất là lá sen kết hợp với rau má, mã đề, ngó sen sắc uống lấy nước. Tùy theo độ nặng của bệnh mà các thầy thuốc sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy khi bị bệnh này bạn nên đến những trung tâm đông y hoặc tây y để được thăm khám và điều trị chính xác. Không nên tự ý chữa bệnh và nghe theo những lời khuyên với một căn bệnh nguy hiểm như thế này.

Đối với những người mất ngủ, lá sen cũng là một giải pháp cứu cánh giúp họ có giấc ngủ dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi chọn loại lá để sao cần chọn lá sen non màu mạ, không được dùng lá quá già hay quá non sẽ khiến tác dụng không đạt được hiệu quả như ý. Mỗi ngày bạn dùng khoảng 20g lá sen đã sao sắc với nước để uống, kiên trì trong một thời gian chứng mất ngủ của bạn sẽ được cải thiện. Với những người bị mất ngủ kinh niên, mất ngủ do các bệnh lý nặng hay khó ngủ cơ địa thì sẽ cần nhiều thời gian sử dụng hơn.

Trị nhức mỏi mắt

Lá sen sao khô đun cùng hoa cúc vàng, hoa hòe có thể giúp các chứng nhức mỏi mắt được cải thiện đáng kể. Kiên trì sử dụng trong vài ngày có thể khiến tình trạng này chấm dứt hẳn. Nhưng nếu tình trạng đau mắt của bạn xuất phát từ những nguyên nhân bệnh lý nghiêm trọng thì bài thuốc này sẽ chỉ giúp cải thiện một phần nhỏ, bạn nên có thăm khám để được hướng dẫn phác đồ điều trị khoa học hơn.

Lá sen được sao khô - Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm mỡ máu và giảm cân

Lá sen khô sắc lấy nước có thể giúp kiểm soát tình trạng mỡ máu, cụ thể hơn là làm giảm chúng. Đồng thời sử dụng phương pháp này cũng khiến bạn giảm cân khá hiệu quả. Có nhiều bài thuốc kết hợp lá sen khô với các nguyên liệu khác nhau để giảm cân và kiểm soát mỡ máu, tùy theo cơ địa của bạn mà thấy thuốc sẽ lựa chọn bài thuốc thích hợp để bạn có được những kết quả như ý.

Điều hòa huyết áp

Một vài bài thuốc sử dụng lá sẽ cũng giúp điều hòa huyết áp, chính xác là giúp giảm tình trạng huyết áp cao. Đồng thời nó cũng giúp cải thiện những triệu chứng của bệnh huyết áp cao như hoa mắt, ù tai,…Nhưng tương tự như đã nói phía trên, để đạt được hiệu quả tốt nhất bạn nên tới những phòng khám uy tín để được tư vấn bài thuốc thích hợp với mình nhất, tránh các thao tác sai khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

Lá sen khô có rất nhiều tác dụng với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, lá sen tươi nói chung còn có những công dụng hữu ích khác sau đây:

Chống mất nước

Những người bị tiêu chảy, ốm sốt, nôn mửa,…có thể gặp phải tình trạng mất nước trầm trọng trong cơ thể. Lúc này, lá sen tươi thái nhỏ ép lấy nước hoặc ăn sống có thể giúp người bệnh nhanh chóng bù đắp lượng nước thiếu hụt trong cơ thể, đồng thời khiến cơ thể được cân bằng hơn, tránh đi những biến chứng nguy hiểm do mất nước.

Điều trị xuất huyết đường tiêu hóa, chảy máu cam

Lá sen tươi có thể kết hợp cùng rau má, trắc bá, ngải cứu,…sắc lấy nước uống để điều trị xuất huyết đường tiêu hóa mức độ nhẹ hoặc chứng chảy máu cam. Tuy nhiên, chỉ những thầy lang có chuyên môn mới có thể đưa ra những hướng dẫn chính xác tùy theo cơ địa và mức độ bệnh của bạn, nên khi nghi ngờ bị các bệnh lý này nên đi khám để có hướng điều trị chắc chắn thay vì vội vàng tự ý sử dụng những bài thuốc tìm kiếm được.

Trị mụn nhọt

Dùng lá sen tươi đã nát đắp lên phần bị mụn nhọt có thể khiến chúng sớm biến mất. Hoặc bạn có thể sắc lấy nước lá sen để rửa hoặc tắm cũng khiến vấn đề mụn nhọt được giảm thiểu đáng kể. Nếu đắp bạn giữ phần lá sen đập giập trên vết mụn khoảng 20-30 phút sau đó thay bỏ và rửa sạch lại với nước, ngày đắp khoảng 2-3 lần và kiên trì trong khoảng 3-5 ngày để thấy rõ các hiệu quả.

Lá sen khô và tươi đều có rất nhiều công dụng - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến lá sen khô

Để bạn có thể tự thực hiện một số công dụng đơn giản, chúng tôi xin hướng dẫn cách làm lá sen khô để uống như sau:

Nguyên liệu: Lá sen tươi, dừng chọn lá quá già, hãy chọn loại bánh tẻ có độ tươi và chất lượng đảm bảo, không bị thối hay hỏng.

Cách thực hiện:

Bước 1: Nhặt bỏ những phần hỏng của lá sen rồi rửa sạch, để cho ráo nước thì đem đi phơi. Chú ý không cần phơi quá khô mà để ý tới khi nào chúng héo lại là được. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể cho vào máy sao, nhưng cần cẩn thận về nhiều độ và thời gian nếu không muốn lá sen bị khô quá mức.

Bước 2: Khi đã phơi khô lá sen rồi thì đem chúng đi cắt nhỏ, không cần cắt tới mức nhỏ ti là vừa nhỏ là được. Lúc này lá sen đã có thể sử dụng được rồi. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng lâu dài thì hãy bảo quản chúng trong túi thực phẩm sạch hoặc hộp thủy tinh, đặt ở nơi khô ráo thoáng mái.

Lá sen đã phơi nắng tới khô - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn dùng lá sen

Mọi người thường dùng trà lá sen với lý do phổ biến nhất là chữa các chứng mỡ máu và giảm cân. Nhưng việc sử dụng cần chính xác thì mới có hiệu quả như ý được, nên nếu bạn chưa biết rõ liều dùng thì hãy đọc hướng dẫn cách dùng lá sen chữa gan nhiễm mỡ và cách nấu nước lá sen giảm cân bên dưới.

Chuẩn bị: Khoảng 20g lá sen đã sao khô, cắt nhỏ, có thể rửa qua với nước để loại bớt bụi bẩn trong quá trình thao tác.

Hướng dẫn làm: Đem 20g lá sen sao khô đun với khoảng 10-150ml nước, cho lửa nhỏ lăn tăn để trà sôi dần và thấm các hoạt chất ra nước. Đun tới khi nhìn trà đã có màu và lượng nước còn khoảng một nửa thì bắt ra và thường thức.

Cách thưởng thức: Có thể uống lúc nóng hay lúc lạnh đều được, nhưng nên uống lúc ấm trà sẽ ngon hơn. Bạn có thể cho thêm hoa cúc khi đun để hương thơm được hấp dẫn hơn. Mỗi ngày dùng 1 cốc 50ml, nhớ uống nước lá sen đúng cách như chỉ dẫn này và không dùng quá mức cần thiết.

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Trà lá sen khô - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi lá sen khô chữa bệnh gì, đồng thời là những hướng dẫn làm trà sen tại nhà cho bạn. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã thu thập thêm được nhiều thông tin hữu ích cho mình. Chúc bạn một ngày thật tốt lành!