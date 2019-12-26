Viêm tuyến giáp là một căn bệnh khá nguy hiểm gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của người bệnh. Cụ thể, tuyến giáp là một bộ phận nhỏ có hình cánh bướm nằm trên cổ, khi mắc phải viêm tuyến giáp, bộ phận này sẽ xuất hiện những dấu hiệu sưng, viêm nhiễm và những tình trạng tùy theo cơ địa khác. Bộ phận này đóng vai trò kiểm soát các quá trình chuyển hóa như sản sinh hormone, các chất sinh học nên nếu không được chữa trị kịp thời bệnh sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Viêm tuyến giáp là một căn bệnh nguy hiểm gây ra rất nhiều biến chứng, nhưng nhiều người chưa có hiểu biết rõ ràng về các dấu hiệu bệnh, cách chăm sóc, cách lên chế độ ăn hay chỉ dẫn viêm tuyến giáp kiêng ăn gì . Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm thông tin rõ ràng về căn bệnh viêm tuyến giáp, cùng tìm hiểu với chúng tôi ngay thôi!

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh viêm tuyến giáp, nhưng phổ biến nhất xuất phát từ hệ miễn dịch của cơ thể có vấn đề khiến các vi khuẩn, vi rút tấn công vào bộ phận này. Một vài giả thuyết cho rằng nguyên nhân xuất phát của hiện tượng này bắt nguồn từ di truyền và cấu trúc gen, một số khác lại cho rằng nguyên nhất xuất phát từ môi trường sống gây nên ảnh hưởng tới sự sản sinh hormone, dẫn tới việc tăng hoặc giảm hormone bất thường.

Viêm tuyến giáp nếu để lâu ngày không phát hiện và chữa trị sẽ gây ra các bệnh lý nghiêm trọng hơn như cường giáp, viêm tuyến giáp mãn tính,…Nên khi có nghi ngờ bị bệnh người bệnh nên tới ngay các trung tâm y tế uy tế để được kiểm tra và lập phác đồ điều trị phù hợp với tình trạng riêng.

Tuyến giáp - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu viêm tuyến giáp

Tùy theo mức độ nặng của bệnh mà viêm tuyến giáp sẽ có những biểu hiện khác nhau. Ở giai đoạn đầu các triệu chứng thường rất khó nhận ra, chúng có mức độ chưa nặng gây khó chịu quá chịu nên thường bị bệnh nhân chủ quan coi thường. Các triệu chứng phổ biến như sưng to vùng cổ, cảm giác căng tức và đau khi di chuyển cổ, đồng thời mắt và miệng sẽ bị khô hơn. Có người xuất hiện cơn đau nhẹ ở giai đoạn này, nhưng nhiều người khác thì không, nên ngoài việc bị bỏ qua nó còn có thể bị nhầm với những căn bệnh khác.

Khi đã không may bỏ qua giai đoạn đầu tiên của bệnh viêm tuyến giáp thì bạn sẽ tới giai đoạn với những biểu hiện nghiêm trọng hơn. Lúc này tuyến giáp của bạn sẽ sưng và đau rõ rệt, cảm thấy đau đặc biệt khi vận động mạnh. Ngoài ra sẽ có nhiều triệu chứng phát sinh thêm như rối loạn kinh nguyệt, sụt cân, rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh, mệt mỏi,…Tùy vào cơ địa mỗi người mà có thể phát sinh thêm một vài triệu chứng khác. Tuy nhiên ở thời kỳ này, vì các triệu chứng đã rõ ràng nên bệnh nhân thường sẽ tìm tới các trung tâm y tế để thăm khám và điều trị.

Nếu để bệnh trầm trọng hơn sẽ ảnh hưởng nhiều hơn tới cơ thể và gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm, nên nếu nghi ngờ có vấn đề về tuyến giáp bệnh nhân không nên chủ quan và cần có sự can thiệp y tế ngay.

Viêm tuyến giáp - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viêm tuyến giáp kiêng ăn gì?

Nếu bạn không may mắc bệnh về tuyến giáp thì bạn cần có cho mình một chế độ dinh dưỡng thực sự phù hợp để hỗ trợ điều trị bệnh theo chiều hướng tích cực hơn. Vì nhiều loại thực phẩm không chỉ gây hại cho hoạt động tuyến giáp mà còn khiến việc hấp thụ thuốc bị cản trở. Từ đó khiến tình trạng bệnh không được cải thiện mà còn trở nên trầm trọng hơn. Việc có cho mình một chế độ ăn khoa học cũng sẽ giúp bạn giảm thiểu được các triệu chứng rối loạn đường tiêu hóa do bệnh gây ra. Dưới đây là những nhóm thực phẩm mà người bị bệnh tuyến giáp nên tránh sử dụng trong bữa ăn của mình.

Chế phẩm từ đậu nành không lên men

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, một vài nhóm thực phẩm từ đậu nành không lên men như đậu phụ, sữa đậu, tào phớ,…gây cản trở sự hấp thụ I-ốt và giảm khả năng tạo hormon của tuyến giáp, vì thể trực tiếp ảnh hưởng tới tình trạng bệnh của người bị viêm tuyến giáp. Tuy nhiên, một vài loại đậu lên men lại hỗ trợ tốt cho bệnh tuyến giáp, những loại thực phẩm này cũng khá kén chọn cơ địa nên tốt nhất bạn hãy cứ tránh sử dụng các loại đậu nành nếu có thể.

Tránh các chế phẩm từ đậu không lên men - Ảnh minh họa: Internet

Đồ đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn

Trong các loại đồ đóng hộp và đồ chế biến sẵn có chứa một lượng calo rỗng, các loại chất phụ gia và chất bảo quản rất không tốt cho tình trạng bệnh của người bị viêm tuyến giáp nói chung và các loại bệnh khác nói riêng. Sử dụng nhiều loại thực phẩm đóng hộp, đồ nguội chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội sẽ rất có hại cho quá trình điều trị bệnh. Bên cạnh những loại chất độc hại đã kể trên, nhóm thực phẩm này còn chứa chất béo gây giảm sản sinh thyroxin tại tuyến giáp, từ đó không chỉ gây ảnh hưởng tới tình trạng bệnh, mà còn có thể làm giảm tác dụng của các loại thuốc điều trị tuyến giáp.

Không sử dụng đồ đóng hộp và các thực phẩm chế biến sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều chất xơ và đường

Chết xơ tuy là loại chất rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên với người bị bệnh tuyến giáp, dung nạp quá nhiều chất xơ sẽ khiến sự hấp thu thuốc bị giảm đi, vì vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới việc điều trị. Vì vậy bệnh nhân bị bệnh tuyến giáp thường được dặn dò hạn chế ăn rau và các đồ ăn có nhiều chất xơ, nhưng cũng không được phép bỏ hoàn toàn vì sẽ khiến cơ thể thiếu chất dinh dưỡng.

Còn đối với đường, dung nạp nhiều đường sẽ ảnh hưởng tới đường và các quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Người bị bệnh tuyến giáp thường có cân nặng bị ảnh hưởng do bệnh tình, việc sử dụng nhiều đường sẽ khiến tình trạng rối loạn tiêu hóa và cân nặng diễn biến thất thường và khó kiểm soát hơn.

Nội tạng động vật

Trước khi nói về các vấn đề mất vệ sinh, các tình trạng nhiễm khuẩn có thể gặp khi chế biến và sử dụng nội tạng động vật, chúng ta cần biết về hàm lượng acid lipotic có khả năng phá vỡ sự hoạt động của tuyến giáp và làm mất tác dụng của nhiều loại thuốc điều trị. Vì vậy những bệnh nhân tuyến giáp thường phải tránh xa loại thực phẩm này hết mức có thể.

Không dùng nội tạng động vật - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa gluten

Gluten là một loại chất được tìm thấy nhiều ở các loại ngũ cốc, cụ thể như lúa mạch, lúa mì,…Chất này có thể tác động lên hệ tiêu hóa của người bệnh gây các biến chứng nặng hơn về tiêu hóa. Đồng thời gluten có khả năng làm tỷ lệ mắc các bệnh tuyến giáp cao hơn ở người bình thường và khiến tình trạng bệnh nặng hơn ở người đang mắc. Nên nếu bạn bị bệnh tuyến giáp thì hãy loại trừ nhóm thực phẩm này ngay.

Rau họ cải

Bên cạnh việc hạn chế chất xơ, có một loại rau người bị viêm tuyến giáp cận đặc biệt loại bỏ, đó là các thực phẩm họ cải. Vì theo các nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh tuyến giáp, các loại rau nhóm cải cóc hứa Isothiocyanates gây cản trở hoạt động tuyến yên. Có một vài cách cải thiện như luộc sơ qua, nhưng nhìn chung những phương pháp đó chỉ làm giảm chứ không loại bỏ được hoàn toàn nên tốt nhất bệnh nhân viêm tuyến giáp nên loại bỏ hoàn toàn loại rau này.

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Loại bỏ rau họ cải khỏi bữa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là lời giải đáp cho các câu hỏi: Viêm tuyến giáp là gì? Viêm tuyến giáp gây ra những triệu chứng gì? Và viêm tuyến giáp kiêng ăn gì? Hy vọng sau khi đọc bài viết này các bạn đã có thêm những hiểu biết hữu ích để phòng tránh và điều trị bệnh hiệu quả. Chúc bạn luôn có một sức khỏe được cải thiện tích cực mỗi ngày!