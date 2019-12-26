Viêm tuyến giáp kiêng ăn gì: 6 thực phẩm sẽ làm bệnh nặng hơn

Sức khỏe 26/12/2019 15:51

Viêm tuyến giáp là gì? Viêm tuyến giáp gây ra những triệu chứng gì? Và viêm tuyến giáp kiêng ăn gì? Câu trả lời khoa học sẽ được phân tích chi tiết trong bài viết dưới đây. Nên đừng bỏ qua những hiểu biết tường tận về căn bệnh nguy hiểm này nhé!

Viêm tuyến giáp là một căn bệnh nguy hiểm gây ra rất nhiều biến chứng, nhưng nhiều người chưa có hiểu biết rõ ràng về các dấu hiệu bệnh, cách chăm sóc, cách lên chế độ ăn hay chỉ dẫn viêm tuyến giáp kiêng ăn gì. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm thông tin rõ ràng về căn bệnh viêm tuyến giáp, cùng tìm hiểu với chúng tôi ngay thôi!

Viêm tuyến giáp là gì?

Viêm tuyến giáp là một căn bệnh khá nguy hiểm gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của người bệnh. Cụ thể, tuyến giáp là một bộ phận nhỏ có hình cánh bướm nằm trên cổ, khi mắc phải viêm tuyến giáp, bộ phận này sẽ xuất hiện những dấu hiệu sưng, viêm nhiễm và những tình trạng tùy theo cơ địa khác. Bộ phận này đóng vai trò kiểm soát các quá trình chuyển hóa như sản sinh hormone, các chất sinh học nên nếu không được chữa trị kịp thời bệnh sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Viêm tuyến giáp nếu để lâu ngày không phát hiện và chữa trị sẽ gây ra các bệnh lý nghiêm trọng hơn như cường giáp, viêm tuyến giáp mãn tính,…Nên khi có nghi ngờ bị bệnh người bệnh nên tới ngay các trung tâm y tế uy tế để được kiểm tra và lập phác đồ điều trị phù hợp với tình trạng riêng.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh viêm tuyến giáp, nhưng phổ biến nhất xuất phát từ hệ miễn dịch của cơ thể có vấn đề khiến các vi khuẩn, vi rút tấn công vào bộ phận này. Một vài giả thuyết cho rằng nguyên nhân xuất phát của hiện tượng này bắt nguồn từ di truyền và cấu trúc gen, một số khác lại cho rằng nguyên nhất xuất phát từ môi trường sống gây nên ảnh hưởng tới sự sản sinh hormone, dẫn tới việc tăng hoặc giảm hormone bất thường.

Viem tuyen giap kieng an gi: 6 thuc pham se lam benh nang hon
Tuyến giáp - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu viêm tuyến giáp

Tùy theo mức độ nặng của bệnh mà viêm tuyến giáp sẽ có những biểu hiện khác nhau. Ở giai đoạn đầu các triệu chứng thường rất khó nhận ra, chúng có mức độ chưa nặng gây khó chịu quá chịu nên thường bị bệnh nhân chủ quan coi thường. Các triệu chứng phổ biến như sưng to vùng cổ, cảm giác căng tức và đau khi di chuyển cổ, đồng thời mắt và miệng sẽ bị khô hơn. Có người xuất hiện cơn đau nhẹ ở giai đoạn này, nhưng nhiều người khác thì không, nên ngoài việc bị bỏ qua nó còn có thể bị nhầm với những căn bệnh khác.

Khi đã không may bỏ qua giai đoạn đầu tiên của bệnh viêm tuyến giáp thì bạn sẽ tới giai đoạn với những biểu hiện nghiêm trọng hơn. Lúc này tuyến giáp của bạn sẽ sưng và đau rõ rệt, cảm thấy đau đặc biệt khi vận động mạnh. Ngoài ra sẽ có nhiều triệu chứng phát sinh thêm như rối loạn kinh nguyệt, sụt cân, rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh, mệt mỏi,…Tùy vào cơ địa mỗi người mà có thể phát sinh thêm một vài triệu chứng khác. Tuy nhiên ở thời kỳ này, vì các triệu chứng đã rõ ràng nên bệnh nhân thường sẽ tìm tới các trung tâm y tế để thăm khám và điều trị.

Nếu để bệnh trầm trọng hơn sẽ ảnh hưởng nhiều hơn tới cơ thể và gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm, nên nếu nghi ngờ có vấn đề về tuyến giáp bệnh nhân không nên chủ quan và cần có sự can thiệp y tế ngay.

Viem tuyen giap kieng an gi: 6 thuc pham se lam benh nang hon 0
Viêm tuyến giáp - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viêm tuyến giáp kiêng ăn gì?

Nếu bạn không may mắc bệnh về tuyến giáp thì bạn cần có cho mình một chế độ dinh dưỡng thực sự phù hợp để hỗ trợ điều trị bệnh theo chiều hướng tích cực hơn. Vì nhiều loại thực phẩm không chỉ gây hại cho hoạt động tuyến giáp mà còn khiến việc hấp thụ thuốc bị cản trở. Từ đó khiến tình trạng bệnh không được cải thiện mà còn trở nên trầm trọng hơn. Việc có cho mình một chế độ ăn khoa học cũng sẽ giúp bạn giảm thiểu được các triệu chứng rối loạn đường tiêu hóa do bệnh gây ra. Dưới đây là những nhóm thực phẩm mà người bị bệnh tuyến giáp nên tránh sử dụng trong bữa ăn của mình.

Chế phẩm từ đậu nành không lên men

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, một vài nhóm thực phẩm từ đậu nành không lên men như đậu phụ, sữa đậu, tào phớ,…gây cản trở sự hấp thụ I-ốt và giảm khả năng tạo hormon của tuyến giáp, vì thể trực tiếp ảnh hưởng tới tình trạng bệnh của người bị viêm tuyến giáp. Tuy nhiên, một vài loại đậu lên men lại hỗ trợ tốt cho bệnh tuyến giáp, những loại thực phẩm này cũng khá kén chọn cơ địa nên tốt nhất bạn hãy cứ tránh sử dụng các loại đậu nành nếu có thể.

Viem tuyen giap kieng an gi: 6 thuc pham se lam benh nang hon 3
Tránh các chế phẩm từ đậu không lên men - Ảnh minh họa: Internet

Đồ đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn

Trong các loại đồ đóng hộp và đồ chế biến sẵn có chứa một lượng calo rỗng, các loại chất phụ gia và chất bảo quản rất không tốt cho tình trạng bệnh của người bị viêm tuyến giáp nói chung và các loại bệnh khác nói riêng. Sử dụng nhiều loại thực phẩm đóng hộp, đồ nguội chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội sẽ rất có hại cho quá trình điều trị bệnh. Bên cạnh những loại chất độc hại đã kể trên, nhóm thực phẩm này còn chứa chất béo gây giảm sản sinh thyroxin tại tuyến giáp, từ đó không chỉ gây ảnh hưởng tới tình trạng bệnh, mà còn có thể làm giảm tác dụng của các loại thuốc điều trị tuyến giáp.

Viem tuyen giap kieng an gi: 6 thuc pham se lam benh nang hon 1
Không sử dụng đồ đóng hộp và các thực phẩm chế biến sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều chất xơ và đường 

Chết xơ tuy là loại chất rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên với người bị bệnh tuyến giáp, dung nạp quá nhiều chất xơ sẽ khiến sự hấp thu thuốc bị giảm đi, vì vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới việc điều trị. Vì vậy bệnh nhân bị bệnh tuyến giáp thường được dặn dò hạn chế ăn rau và các đồ ăn có nhiều chất xơ, nhưng cũng không được phép bỏ hoàn toàn vì sẽ khiến cơ thể thiếu chất dinh dưỡng.

Còn đối với đường, dung nạp nhiều đường sẽ ảnh hưởng tới đường và các quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Người bị bệnh tuyến giáp thường có cân nặng bị ảnh hưởng do bệnh tình, việc sử dụng nhiều đường sẽ khiến tình trạng rối loạn tiêu hóa và cân nặng diễn biến thất thường và khó kiểm soát hơn.

Nội tạng động vật

Trước khi nói về các vấn đề mất vệ sinh, các tình trạng nhiễm khuẩn có thể gặp khi chế biến và sử dụng nội tạng động vật, chúng ta cần biết về hàm lượng acid lipotic có khả năng phá vỡ sự hoạt động của tuyến giáp và làm mất tác dụng của nhiều loại thuốc điều trị. Vì vậy những bệnh nhân tuyến giáp thường phải tránh xa loại thực phẩm này hết mức có thể.

Viem tuyen giap kieng an gi: 6 thuc pham se lam benh nang hon 4
Không dùng nội tạng động vật - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa gluten

Gluten là một loại chất được tìm thấy nhiều ở các loại ngũ cốc, cụ thể như lúa mạch, lúa mì,…Chất này có thể tác động lên hệ tiêu hóa của người bệnh gây các biến chứng nặng hơn về tiêu hóa. Đồng thời gluten có khả năng làm tỷ lệ mắc các bệnh tuyến giáp cao hơn ở người bình thường và khiến tình trạng bệnh nặng hơn ở người đang mắc. Nên nếu bạn bị bệnh tuyến giáp thì hãy loại trừ nhóm thực phẩm này ngay.

Rau họ cải

Bên cạnh việc hạn chế chất xơ, có một loại rau người bị viêm tuyến giáp cận đặc biệt loại bỏ, đó là các thực phẩm họ cải. Vì theo các nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh tuyến giáp, các loại rau nhóm cải cóc hứa Isothiocyanates gây cản trở hoạt động tuyến yên. Có một vài cách cải thiện như luộc sơ qua, nhưng nhìn chung những phương pháp đó chỉ làm giảm chứ không loại bỏ được hoàn toàn nên tốt nhất bệnh nhân viêm tuyến giáp nên loại bỏ hoàn toàn loại rau này.

>>> Xem thêm:

- Viêm tuyến giáp có chữa khỏi không? Có ảnh hưởng sinh sản không?

Viem tuyen giap kieng an gi: 6 thuc pham se lam benh nang hon 5
Loại bỏ rau họ cải khỏi bữa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là lời giải đáp cho các câu hỏi: Viêm tuyến giáp là gì? Viêm tuyến giáp gây ra những triệu chứng gì? Và viêm tuyến giáp kiêng ăn gì? Hy vọng sau khi đọc bài viết này các bạn đã có thêm những hiểu biết hữu ích để phòng tránh và điều trị bệnh hiệu quả. Chúc bạn luôn có một sức khỏe được cải thiện tích cực mỗi ngày!

4 bài thuốc chữa đau răng bằng lá ổi tạm biệt cơn đau hiệu quả

4 bài thuốc chữa đau răng bằng lá ổi tạm biệt cơn đau hiệu quả

Nếu bạn đang phải chịu đau đớn về những vấn đề răng miệng thì đừng bỏ qua 4 bài thuốc chữa đau răng bằng lá ổi siêu hiệu quả, an toàn và tiết kiệm dưới đây. Cùng đọc để có thêm phương pháp tạm biệt cơn đau răng miệng ngay từ hôm nay thôi!

Xem thêm
Từ khóa:   viêm tuyến giáp nên kiêng những gì bị viêm tuyến giáp kiêng ăn gì bệnh viêm tuyến giáp kiêng ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm