Nhưng không chỉ có vậy, lá bàng cũng chính là một loại lá hữu ích với sức khỏe con người. Công dụng chữa bệnh của lá bàng đã được ghi nhận trong cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi xuất bản năm 1983. Lá bàng được ghi nhận là có công dụng trong việc chữa các bệnh như bệnh trĩ, bệnh đau dạ dày, sâu răng, viêm lợi, sốt cảm, mụn nhọt…

Chắc hẳn chúng ta không ai lạ lẫm gì với cây bàng, một cây thường được trồng nhiều trong các trường học, trên đường nhằm để lấy bóng mát. Hình ảnh cây bàng trở nên quen thuộc với nhiều đứa trẻ thơ với hương vị thơm bùi của quả bàng non chát chấm muối hay nhân hạt bàng khô thơm bùi.

Sử dụng lá bàng để làm thuốc không khó, chỉ đơn giản là lấy lá bàng đun với nước tạo thành nước lá bàng hoặc kết hợp với một vài nguyên liệu sẵn có để tạo thành các bài thuốc chữa bệnh khác nhau.

Theo như các nghiên cứu khoa học, trong thân và lá của cây bàng có chứa một số chất và hợp chất như Flavonoid, Tanin, Saponin, Phytosterol,…có tính diệt khuẩn, sát khuẩn rất cao nên rất tốt trong việc điều trị bệnh và được ví như những loại thuốc kháng sinh tự nhiên giúp chữa các bệnh khi bị nhiễm vi khuẩn.

Nước lá bàng - "Thần dược" trị bệnh phụ khoa cho chị em

Nước lá bàng có tác dụng gì? Trong nhiều công dụng chữa bệnh thì nước lá bàng chữa viêm phụ khoa được các chị em chú ý và áp dụng nhiều nhất.

Là phụ nữ, chắc hẳn rất nhiều chị em gặp phải các vấn đề viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, ngứa, khí hư, viêm lộ tuyến cổ tử cung,… Khi gặp phải các tình trạng viêm nhiễm này, chị em luôn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, ngứa ngáy. Lúc này, nước lá bàng là một giải pháp lành tính, an toàn, chẳng tốn chi phí mà lại có hiệu quả rất tốt.

Lá bàng được biết đến với công dụng trị viêm phụ khoa hiệu quả cho chị em!

Cách sử dụng nước lá bàng chữa viêm phụ khoa rất đơn giản, chị em hãy làm như sau để có thể giải quyết tình trạng viêm nhiễm của mình:

Cách 1: Đun nước lá bàng đặc để vệ sinh vùng kín

- Lá bàng bánh tẻ khoảng 15 lá, đem rửa thật sạch, có thể ngâm với chút muối rồi rửa cho sạch, sau đó để ráo rồi cho thêm 1 lít nước đun sôi.

- Khi đun cho thêm một ít muối hạt sạch. Đun thật kỹ trong khoảng 30 phút để lấy được nước lá bàng đậm đặc.

- Sau đó để nguội ấm vừa tay rồi dùng nước lá bàng này để vệ sinh vùng kín.

- Khi đang bị viêm thì thực hiện mỗi ngày một lần. Nếu hết viêm rồi thì thực hiện 2-3 lần/tuần.

Cách 2: Xông nước lá bàng

Cũng với cách đun nước lá bàng tương tự như trên nhưng chị em thực hiện xông nước lá bàng vùng kín kết hợp với rửa sẽ có hiệu quả tốt hơn:

- Nước lá bàng đun đặc, để nguội bớt khoảng 30% rồi sau đó đem xông vùng kín.

- Không nên xông quá gần mà để cách chậu nước lá bàng khoảng 10cm, cũng không nên ngâm trực tiếp vào nước sẽ dễ gây bỏng.

- Sau khi xông khoảng 3-5 phút thì dùng nước rửa sạch vùng kín.

Cách dùng nước lá bàng trị bệnh viêm phụ khoa này đã được các bà, các mẹ áp dụng từ lâu, là bài thuốc dân gian dễ làm, chẳng hề tốn tiền mà lại rất an toàn cho chị em. Tuy nhiên, có một lưu ý khi sử dụng lá bàng là chị em cần phải rửa thật sạch lá bàng và các dụng cụ nhé. Chỉ cần kiên trì thực hiện thì chị em sẽ nhận được kết quả tốt đấy!

Những tác dụng của nước lá bàng trong điều trị nhiều bệnh thường gặp

1. Nước lá bàng chữa sâu răng, nhiệt miệng, viêm lợi, viêm họng, hôi miệng

Nước lá bàng - mang đến hơi thở thơm tho, loại bỏ mọi vấn đề về răng miệng!

- Khi bị nhiệt miệng, viêm lợi, sâu răng hay hôi miệng, bạn chỉ cần lấy một nắm lá bàng non rửa sạch, để ráo nước, cho vào nồi đổ nước đun sôi bằng lửa nhỏ khoảng 30 phút.

- Vớt bỏ lá bàng, chắt lấy phần nước lá bỏ vào chai thủy tinh để ngậm và súc miệng mỗi ngày 2-3 lần. Dùng không hết có thể cho vào tủ lạnh để dùng dần.

- Mỗi lần sử dụng nên rót ra cốc lượng vừa phải, để hết lạnh rồi dùng ngậm và súc miệng. Ngậm nước lá bàng liên tục cho đến khi khỏi.

- Trong những ngày ngậm nước lá bàng, răng miệng sẽ bị vàng do nhựa lá bàng tiết ra bám. Sau một thời gian ngắn không ngậm nước lá bàng nữa thì răng sẽ tự sạch trở lại.

2. Trị chàm má cho bé

Dùng nước lá bàng đặc để tắm cho bé cũng là cách hay giúp chữa tràm sữa!

- Trẻ bị chàm hay chàm sữa sử dụng nước lá bàng cũng rất tốt. Các mẹ đun nước lá bàng đặc rồi lấy nước đó tắm cho bé, kiên trì áp dụng bé sẽ hết chàm.

- Có thể dùng một cách khác đó là dùng một nắm búp bàng non đem rửa sạch ngâm qua nước muối rồi cho vào cối giã nát. Sau đó, lấy nước búp lá bàng này bôi chấm vào vùng da bị chàm của bé. Bôi nước búp lá bàng khoảng 3-4 ngày là những vết chàm trên má của con sẽ hết.

- Lưu ý: Vì dùng cho trẻ nhỏ nên lá bàng và những vật dụng chế biến mẹ phải vệ sinh thật sạch nhé.

3. Chữa mụn nhọt và các vết thương mưng mủ

Chính vì những chất kháng sinh tự nhiên sẵn có mà nước lá bàng trị viêm nhiễm rất tốt. Khi bạn bị nổi những chiếc nhọt, mụn đầu đinh hay các vết thương do bị nhiễm trùng mà mưng mủ thì nước lá bàng là một giải pháp.

Bạn chỉ cần lấy lá và búp bàng non đem rửa sạch, sau đó đem đun sôi với nước trong khoảng 30 phút. Để nước nguội bớt thì lấy nước đó thấm với băng gạc sạch rồi rửa vết thương hoặc là nếu vết thương ở chân hoặc tay thì đem ngâm trực tiếp vùng bị thương vào nước lá bàng trong khoảng 10-20 phút. Chất tanin trong lá và búp bàng giúp sát khuẩn, hút hết mủ ra ngoài. Hoặc cách khác, bạn cũng có thể giã nát lá và búp bàng non rồi dùng hỗn hợp đó đắp lên vết thương.

4. Nước lá bàng chữa bệnh trĩ

Khi sử dụng nước lá bàng đun đặc để chữa bệnh trĩ, các tinh chất từ lá bàng sẽ theo cơ chế thẩm thấu vào vùng hậu môn, từ đó làm các búi trĩ co lại, đồng thời làm giảm viêm nhiễm ở các vết thương, vết nứt ở hậu môn, giúp vết thương mau lành hơn.

Nước lá bàng cũng là phương pháp trị trĩ đơn giản và hiệu quả tại nhà!

Cách thực hiện như sau:

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 nắm to, khoảng 10-15 chiếc lá bàng non, búp hoặc bánh tẻ, không chọn lá già. Rửa sạch lá bàng bằng nước muối pha loãng, rửa bằng cách này giúp loại bỏ được bụi bẩn và diệt trừ các chất độc hại bám trên lá. Sau khi đã rửa sạch, đem lá bàng cho vào nồi nước đun sôi trong khoảng 10 phút thì tắt bếp rồi để hơi nguội.

- Trong khoảng thời gian chờ đợi, bệnh nhân cần vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng nước sạch và lau khô trước khi tiến hành thực hiện xông hơi hậu môn bằng nước lá bàng.

- Sau 20 phút xông hơi thì bạn giữ phần nước đã nguội lại rồi ngâm trực tiếp vùng hậu môn vào nước lá bàng này trong khoảng 10 phút nữa để đạt hiệu quả cao nhất.

- Người bệnh nên thực hiện biện pháp xông hơi thường xuyên và kiên trì để đạt hiệu quả cao hơn.

Trên đây là những thông tin hữu ích về công dụng của nước lá bàng với sức khỏe và cuộc sống thường nhật của bạn. Đặc biệt là các chị em phụ nữ, hy vọng với những chia sẻ trên đây, các chị em sẽ biết cách sử dụng nước lá bàng một cách hiệu quả nhất nhé!