Cách làm canh sườn nấu chua chuẩn ngon, bắt vị và siêu đơn giản tại nhà!

Sườn heo là phần xương sườn nằm gần bụng của con heo, xương nhỏ và dẹt, nhiều thịt, thường có sụn, nổi bật với tính chất mềm và có nhiều mỡ, nên sườn heo rất được ưa chuộng trong các bữa ăn gia đình Việt.

Sườn heo là một trong những phần ngon nhất, và được nhiều bà mẹ nội trợ ưa chuộng để chế biến thành các món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng như: sườn nướng mật ong , sườn rim, sườn rang sả ớt, sườn xào chua ngọt,... nhưng nổi bật nhất, dễ dàng làm mọi thực khách ở mọi độ tuổi nhất, có lẽ chính là món canh sườn nấu chua - món ngon dinh dưỡng , mang hương vị chua chua thơm thơm, kích thích vị giác, nếm thử là thích mê. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món canh sườn nấu chua hấp dẫn này nhé!

Bên cạnh đó, sườn heo còn chứa nhiều loại vitamin thiết yếu như: vitamin B12, vitamin B6, Selenium,... Các loại vitamin này rất quan trọng cho cả trẻ em, người trưởng thành và người lớn tuổi. Một mặt sẽ giúp chuyển hóa năng lượng bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây hại, một mặt sẽ giúp kích thích ăn uống, phát triển hệ thần kinh và giúp da tóc bóng mượt.

Và một điểm cộng to lớn khiến loại nguyên liệu này rất được ưa chuộng mà chúng ta không thể không thể đề cập đến, đó chính là hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời có trong sườn heo. Cụ thể, thành phần protein trong sườn heo chiếm 70% giá trị dinh dưỡng, đây là thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất để cấu tạo nên các bộ phận của cơ thể, đồng thời, dưỡng chất này còn ảnh hưởng trực tiếp đến mọi chức năng sống trong cơ thể như: hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, cơ quan tiêu hóa, hệ bài tiết, hoạt động thần kinh,… Chính vì vậy, nếu thiếu protein, cơ thể chúng ta sẽ bị suy dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch, thậm chí là cơ thể chậm phát triển,…

Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng của sườn heo còn chứa đa dạng các loại dưỡng chất quý khác nữa như: sắt, kali, chất béo,....

Tóm lại, có thể nói, sườn heo không chỉ là nguyên liệu được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, hấp dẫn mới lạ tùy theo cách chế biến, mà đây còn là một trong những loại nguyên liệu dinh dưỡng nhất mà các chị em nhất định phải thêm vào thực đơn gia đình. Đến đây thì các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món canh sườn nấu chua siêu bổ dưỡng và bắt vị này thôi nào!

Cách làm canh sườn heo nấu chua siêu ngon, bổ dưỡng và bắt vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon, dân dã cho món canh sườn nấu chua!

Sườn heo 1 kg

Cà chua 2 trái

Hành tây 1 củ

Hành lá/ rau mùi 1 ít

Dấm bỗng 2 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng cà phê

Hạt nêm/ muối 1 ít

Các bước tiến hành làm sườn heo nấu chua đơn giản và chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế sườn heo

Công đoạn chần sơ và ướp gia vị cho sườn heo!

- Đầu tiên, sườn heo mua về, bạn đem rửa qua với nước cho sạch bụi bẩn, rồi đem chần sơ qua trong nồi nước đang sôi cùng 1 ít muối, để loại bỏ hết tạp chất.

- Tiếp đó, sau khi chần xong, bạn đổ sườn ra rổ, rồi đem rửa lại với nước sạch và để ráo bớt nước.

- Sau đó, bạn chỉ việc đem phần sườn đã được sơ chế sạch ướp cùng 2 muỗng canh hạt nêm trong khoảng 30 phút cho thấm gia vị là được nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị cà chua và các loại rau gia vị nấu cùng!

- Trước tiên, với cà chua, bạn đem rửa sạch, cắt bỏ phần cuống rồi tiến hành cắt thành hình múi cau.

- Hành tây thì bạn tiến hành lột bỏ vỏ, cắt bỏ rễ, sau đó đem rửa sạch rồi cắt múi cau.

- Cuối cùng là hành lá và rau mùi, bạn chỉ việc cắt bỏ rễ, rửa sạch rồi thái nhỏ ra, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 3: Nấu canh

Quy trình các bước làm canh sườn nấu chua chuẩn thơm ngon, đậm đà!

- Ở công đoạn này, bạn bắc nồi lên bếp và cho 1 muỗng cà phê dầu ăn vào đun đến khi dầu nóng, thì cho hết phần hành tây đã chuẩn bị vào phi thơm lên.

- Kế đến, bạn cho cà chua vào đảo đều, cho đến khi cà chua chín mềm thì tiếp tục thêm hết chỗ sườn đã ướp vào, xào đến khi sườn săn lại cho ngấm gia vị là đạt.

- Đến đây, khi thấy sườn đã săn lại, bạn tiến hành cho thêm khoảng 500ml nước vào, và đun ở lửa lớn cho đến khi nước sôi thì hạ nhỏ lửa xuống.

- Tiến hành hầm sườn trong khoảng 15 phút cho sườn chín mềm, trong quá trình đun, nếu thấy nước nổi bọt thì bạn nhớ vớt bỏ, để nước dùng được trong hơn.

- Sau đó, bạn chỉ cần nêm thêm 2 muỗng canh dấm bỗng vào, rồi nấu đến khi nước sôi lại lần nữa thì thêm 2 muỗng canh nước mắm vào chung và nêm nếm lại canh cho vừa ăn là đã hoàn thành rồi nhé.

- Cuối cùng thì bạn chỉ việc cho canh ra tô, rồi rắc thêm ít hành lá cùng rau mùi cắt nhỏ nữa là có thể thưởng thức ngay tô canh nóng hổi rồi đấy.

Thành phẩm



Canh sườn nấu chua chuẩn đẹp - ngon - hấp dẫn, nhìn là thèm!

Canh sườn nấu chua nổi bật với sắc đỏ cam hấp dẫn và hương thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ nếm được ngay những miếng sườn chín mềm, thấm gia vị, hòa quyện cùng nước dùng đậm đà, có vị chua nhẹ của cà chua, chua thanh của dấm bỗng cùng vị mặn của nước mắm. Món canh nóng hổi thơm ngon này mà ăn cùng với chén cơm trắng nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua sườn heo tươi ngon

- Sườn heo tươi ngon thường sẽ có thịt màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, có mùi đặc trưng của thịt. Ngược lại, nếu thịt có màu nhợt nhạt hoặc quá sẫm và mùi khác lạ thì bạn tuyệt đối không nên mua, vì đó có thể là heo bị bệnh.

- Đồng thời, bạn cũng nên ưu tiên chọn mua những miếng sườn có kích thước vừa phải, đặc biệt là không quá nhỏ.

- Để có được những miếng sườn ngon, nhiều thịt, bạn vẫn nên chọn loại xương dẹt thay vì xương tròn.

Mẹo chọn mua cà chua tươi ngon, chín tới

- Bạn nên chọn mua những quả có lớp vỏ ngoài màu đỏ tươi, đều màu với kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

- Ngoài ra, những quả cà chua ngon sẽ có hương thơm dịu nhẹ mà những quả cà chua bị ép chín không có.

- Hạn chế chọn mua những quả cà chua không có cuống hoặc có cuống nhưng dễ bị rơi ra khi chạm vào vì những quả đó thường không còn tươi nữa, ăn sẽ không ngon.

Trên đây là công thức làm món canh sườn nấu chua chuẩn thơm ngon, bổ dưỡng và siêu bắt vị tại nhà. Nếu bạn đang tìm kiếm một món canh dinh dưỡng, dễ tiêu mà vẫn đảm bảo hấp dẫn về hương vị, thì đây chính là một sự lựa chọn tuyệt hảo nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!