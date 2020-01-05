Cây lược vàng có tác dụng gì mà được gọi là “thần dược”?

Lược vàng là một loại thực vật thuộc họ Thài Lài, dân gian còn gọi loại cây này dưới cái tên địa lan vòi hay lan vòi. Đây là loài cây thân thảo, thân mềm với đường kính khoảng 1-1.5cm, độ cao ở mức 20-40cm. Trên thân cây có xuất hiện các đốt ngắn với độ dài khoảng 2cm mỗi đốt, các đốt cách nhau khoảng 7-10cm.

Có nhiều khoảng thời gian, cây lược vàng được người người nhà nhà thi nhau trông như một phong trào tự trồng cây dược thảo để bồi bổ sức khỏe . Vậy hẳn nó phải mang lại rất nhiều công dụng hữu ích mới khiến nhiều người bỏ công sức ra chăm bón như thế. Vậy bạn đã biết cây lược vàng có tác dụng gì chưa? Nếu chưa thì hãy cùng tìm hiểu những thông tin khoa học dưới đây để có thêm hiểu biết hữu ích cho mình ngay.

Cây lược vàng có thể đẻ cây con thông qua rễ hoặc mọc thêm đốt ở thêm, các mầm và thân cây mới sẽ vươn lên ở những mấu đốt, bạn có thể tách riêng và chồng thành cây riêng, hoặc nếu cứ để như vậy chúng sẽ tiếp tục sinh sôi và mọc thành từng cụm.

Lá cây lượng vàng dạng to bản thuôn dài và nhọn về phía đuôi, không mọc thành cụm mà đơn lẻ, mỗi lá dài khoảng 15-20cm với độ rộng từ 5-7cm. Trên bề mặt lá rất nhẵn không tồn tại gân nổi hay lông tơ, lá non có màu xanh nhạt, lá già sẽ chuyển màu xanh đậm với những đường gân song song có một chút sắc vàng, chính vì vậy chúng có tên là lược vàng. Cũng có những trường hợp lá sẽ có chút sắc tím khi sống ở những vùng quá nhiều ánh sáng và hấp thụ bức xạ.

Hoa của loài cây này sẽ nở theo chùm ở kẽ lá và thân, thân của chùm hoa kéo dài và những bông hoa li ti sẽ mọc xung quanh đó. Loại hoa của cây này có thể màu vàng hoặc màu trắng, độ dài chùm hoa trung bình khoảng 3-5cm, cuống hoa có đường kính rất nhỏ ở mức 0.2-0.5cm, xung quanh có một lớp lông trắng khá mịn bao phủ.

Cây lược vàng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính dược học cây lược vàng

Lược vàng là loại cây dễ trồng và sinh trường, vì vậy chúng không kén khí hậu hay đất trồng, cũng không cần chăm sóc quá nhiều nên có những thời kỳ chúng được mọi trường trồng rất nhiều như là một phong trào bởi người ta cho rằng nó đem lại rất nhiều tác dụng hữu ích cho sức khỏe.

Theo các nghiên cứu khoa học, trong thành phần của cây lược vàng cung cấp rất nhiều loại hoạt chất giá trị như: Nhóm lipid có lợi như triacyglyceride, sulfolipid,…các axit béo và axit hữu cơ gồm paraffinic, olefinic,…các loại vitamin nhóm B, PP và những nguyên tố vi lượng cần thiết như Cu, Cr, Fe, Ni,…Những loại chất này không chỉ bổ sung những yếu tố cần thiết cho cơ thể mà còn khiến bổ phế, tiêu đờm, thanh nhiệt cơ thể, kháng viêm, kháng khuẩn. Vì vậy, cây lược vàng đem lại những công dụng khá đáng chú ý cho sức khỏe của chúng ta.

Hoa cây lược vàng - Ảnh minh họa: Internet

Các tác dụng của cây lược vàng

Cây lược vàng chữa dạ dày

Cây lược vàng có khả năng tiêu viêm và kháng khuẩn rất tốt, vì vậy chúng được ứng dụng trong các bài thuốc dân gian để trị các chứng viêm dạ dày, viêm loét dạ dày, tá tràng và phòng tránh các loại bệnh khác về đường tiêu hóa. Việc sử dụng cây lược vàng một cách khoa học có thể khiến bảo vệ đường ruột hiệu quả, chống lại các chứng rối loạn đường ruột và kích thích các quá trình tiêu hóa, các quá trình loại bỏ độc tố thông qua đường nước tiểu để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Cây lược vàng chữa viêm họng

Cùng nhờ vào khả năng kháng viêm hiệu quả, cây lược vàng có thể được dùng để trị các chứng bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, ho,…Cây lược vàng có công dụng tiêu đờm và bổ phế, tính chất giảm đau khiến tình trạng đau họng được giảm thiểu, vì vậy không chỉ giúp giảm nhẹ và dứt điểm các chứng viêm họng, ho có đờm, mà loại cây này còn bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc các vấn đề về đường hô hấp.

Cây lược vàng có tác dụng chữa viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Cây lược vàng chữa bệnh trĩ

Bên cạnh tác dụng bảo vệ đường ruột và hệ tiêu hóa của cơ thể, cây lược vàng cũng là một nguyên liệu có thể sử dụng để điều trị bệnh trĩ, thông quá khả năng chống viêm và tăng cường thải độc, thanh lọc cơ thể, tình trạng trĩ và các vấn đề đường ruột có thể được cải thiện tích cực hơn.

Cây lược vàng chữa mụn nhọt

Với thành phần giàu vitamin nhóm B, các hoạt chất quercetin, paraffinic,…và khả năng tiêu viêm thải độc của mình, sử dụng lược vàng có thể cải thiện các vấn đề trên da như mụn nhọt, mẩn ngứa và các triệu chứng dị ứng da, viêm da. Đặc biệt, hoạt chất steroid của loài cây này sẽ làm giảm các tình trạng sưng đỏ và thâm sẹo da tốt hơn.

Lá lược vàng có thể chữa mụn nhọt - Ảnh minh họa: Internet

Cây lược vàng chữa đau răng

Và với những khả năng giảm đau, tiêu viêm của mình, cây lược vàng cũng là một loại nguyên liệu trong những bài thuốc chữa đau răng do nguyên nhân viêm nha chu, viêm nướu,…Kết hợp với tác dụng giảm đau nhức, loài cây này sẽ giúp làm giảm nhẹ tình trạng răng miệng của bạn đi đáng kể. Thêm vào đó, các loại vitamin nhóm P và B sẽ góp phần tăng cường các hoạt động của mạch máu cùng các cơ chế sinh học trong cơ thể tích cực hơn, nên bạn có thể nhai lược vàng trực tiếp tại các vùng răng bị đau để những hoạt chất này có thể tác dụng lên đó được hiệu quả nhất.

Giảm khả năng mắc ung thư

Theo một vài nghiên cứu trong và ngoài nước, các loại chất trong lược vàng đem lại tác dụng khả quan trong việc ức chế các nguyên nhân gây ung thư. Việc sử dụng lá lược vàng sẽ hạn chế sự hình thành các tế bào ung thư, từ đó giúp tỷ lệ mắc ung thư được giảm xuống mức thấp hơn. Đồng thời, nhóm các nguyên tố như steroid, quercetin, flavonoid sẽ kích thích các quá trình tái sinh tế bào mới trong cơ thể, nên hạn chế được tối đa nguy cơ hình thành các tế bào có hại làm sức khỏe đi xuống.

Uống trà lược vàng giảm nguy cơ mắc ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Bồi bổ hệ xương khớp

Trong một số bài thuốc dân gian, người ta thường nhai hoặc giã dập lá lược vàng để đắp vào những vùng xương khớp bị đau nhức, sau đó xoa bóp thật đều đặn. Cách làm này sẽ khiến tình trạng đau giảm đi và các vấn đề nhức mỏi xương khớp được chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Những biện pháp này sẽ chỉ cải thiện được những tình trạng đau nhức xương khớp thể nhẹ, nếu chúng xuất phát từ những nguyên nhân bệnh lý nghiêm trọng thì phương pháp này sẽ không thể đem lại hết những công dụng như ý được.

Làm đẹp

Ngoài khả năng điều trị mụn nhọt, các vấn đề về sức khỏe làn da, cây lược vàng còn có một tác dụng khác trong việc tăng cường nội tiết tố nữ - chất đóng vai trò hỗ trợ các quá trình tái tạo và làm đẹp tự nhiên, việc tăng cường chất này có thể khiến cơ thể đẹp tự nhiên từ bên trong, vóc dáng được cải thiện, các quá trình lão hóa cũng chậm xuất hiện và cơ thể được khỏe mạnh dẻo dai hơn so với khi không sử dụng đáng kể.

Trà cây lược vàng giúp làm đẹp cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin cụ thể và lời giải đáp cho câu hỏi cây lược vàng có tác dụng gì, hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những hiểu biết hữu ích để phục vụ cho cuộc sống của mình. Những thông tin trên đây đã phân tích chi tiết về những công dụng mà cây lược vàng đem lại, những nếu bạn muốn sử dụng thì nên có sự tư vấn kỹ càng từ những người có chuyên môn để có hướng thực hiện chính xác và hiệu quả nhất, đồng thời tránh những thao tác sai sót để ảnh hưởng tới sức khỏe một cách không đáng có. Chúc bạn và gia đình có một sức khỏe được cải thiện tích cực qua từng ngày.