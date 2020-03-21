Cách chữa đau răng khôn nhanh chóng tại nhà, bạn đã biết chưa?

Sức khỏe 21/03/2020 09:39

Đau răng khôn là một trong những nỗi ám ảnh của người trưởng thành. Vậy cách chữa đau răng khôn như thế nào nhanh chóng và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

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Răng khôn là răng nằm ở vị trí cuối hàm, còn được gọi là răng số 8. Khi mọc răng khôn sẽ xuất hiện những cơn đau rất phiền toái gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Khi các cơn đau răng diễn ra nghiêm trọng, bạn nên đến gặp ngay các bác sĩ để được tư vấn cách giảm đau và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu răng khôn mọc một cách bình thường và không quá nghiêm trọng, bạn có thể áp dụng một số cách chữa đau răng khôn dưới đây để giúp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà.

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Cách chữa đau răng khôn nhanh chóng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Răng khôn hình thành như thế nào?

Răng khôn hay còn được gọi là răng số 8, răng nằm ở vị trí cuối hàm. Răng khôn thường mọc ở độ tuổi từ 17 đến 25. Răng số 8 thường bắt đầu mọc khi các răng trưởng thành đã mọc hoàn chỉnh trên cung hàm, xương hàm ổn định và không còn chỗ để mọc răng số 8. Chính vì thế việc mọc răng khôn thường gây ra nhiều vấn đề với cơ thể.

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Răng khôn hình thành như thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cung hàm quá chật, răng khôn sẽ mọc lệch, làm xô đẩy những chiếc răng khác và có thể đâm ngang vào răng số 7 khiến hàm răng xô lệch gây đau nhức.

Hàm răng xô lệch sẽ khiến khớp cắn bị lệch và các răng khác dễ bị sâu hơn. Nghiêm trọng hơn, nếu răng khôn mọc lệch sẽ gây ra các tình trạng như viêm xoang, đau tai, co thắt ở khớp thái dương hàm. Các vấn đề này sẽ gây ảnh hưởng đến cột sống và sự cân bằng của bộ xương.

Cách chữa đau răng khôn nhanh chóng tại nhà

Dưới đây là một số chữa đau mọc răng khôn nhanh chóng ngay tại nhà được nhiều người áp dụng.

  • Cách chữa đau răng khôn bằng tỏi

Tỏi nghiền nhỏ được xem là một trong những cách ngăn chặn mầm bệnh hay vi khuẩn xâm nhập gây viêm đường nướu hiệu quả. Các chuyên gia khuyên rằng nếu kết hợp tỏi với gừng nghiền thành một miếng dán sẽ giúp trị đau răng khôn nhanh chóng và hiệu quả.

Bạn có thể nghiền nát tỏi và gừng thành một hỗn hợp, sau đó ép thành một miếng dán và đặt vào nướu răng của bạn. Cách giảm đau khi mọc răng khôn bằng tỏi là một trong những cách giảm đau răng khôn an toàn và hiệu quả.

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Tỏi giúp chữa đau răng khôn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

  • Cách giảm đau răng khôn bằng tinh bột nghệ

Nghệ là một trong những dược liệu rất dễ kiếm và được sử dụng trong việc hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh khác nhau rất hiệu quả.

Củ nghệ được sử dụng như là một một phương thuốc tự nhiên giúp chữa bệnh đau dạ dày hiệu quả. Ngoài ra, các chất giảm đau và chống viêm của củ nghệ còn có công dụng giúp làm giảm đau răng hữu hiệu.

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Giảm đau răng khôn hiệu quả bằng tinh bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể đắp nghệ trực tiếp lên vùng nướu bị viêm hoặc súc miệng bằng nước đã được đun sôi với 2g đinh hương và 5g tinh bột nghệ cũng là một cách giảm đau hiệu quả khi mọc răng khôn. 

  • Cách giảm đau răng khôn bằng nha đam

Nha đam được biết đến là với đặc tính làm mát và giúp dưỡng da, trị mụn hiệu quả. Nha đam thường không gây độc hại, có thể được sử dụng để làm dịu và giảm đau xung quanh khu vực răng khôn. Ngoài ra, nha đam còn có công dụng làm lành nướu răng do bị trầy xước trong quá trình mọc răng khôn.

Bạn có thể thoa gel nha đam vào vị trí miệng của bạn bị sưng lên khi mọc răng khôn. Các tinh chất của nha đam sẽ làm mát khu vực đau và giúp bạn giảm cơn đau tạm thời.

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Tinh chất nha đam giúp chữa đau răng khôn tạm thời - Ảnh minh họa: Internet

  • Cách chữa đau răng khôn bằng lá bạc hà

Lá bạc hà có chứa nhiều tinh dầu giúp làm dịu cơn đau và giảm viêm hiệu quả. Sử dụng lá bạc hà không những giúp giảm cơn đau răng nhanh chóng và còn đem lại cho bạn hơi thở thơm mát. 

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Lá bạc hà giúp giảm đau răng khôn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thấm một ít chiết xuất bạc hà vào một miếng bông gòn, sau đó áp lên nướu răng hoặc  có thể đắp trực tiếp trên răng sẽ giúp giảm đau răng nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể dùng trà bạc hà để súc miệng sau khi để nguội.

  • Cách chữa đau răng khôn bằng phương pháp chườm nóng

Phương pháp chườm nóng là một trong những cách giảm đau khi mọc răng khôn hiệu quả. Phương pháp này giúp tăng lượng máu lưu thông và làm giảm căng thẳng. Bạn có thể chườm nóng lạnh xen kẽ để giúp giảm viêm, đau và sưng khi bị đau răng khôn.

Chườm nóng hoặc áp túi đá lạnh lên khu vực đau răng khoảng 15 phút, sau đó nghỉ khoảng 15 phút trước khi chườm lại. Bạn có thể áp dụng hai liệu pháp trên xen kẽ trong ngày, nhưng nên kết thúc bằng liệu pháp chườm lạnh sẽ giảm đau hiệu quả hơn.

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Cách chữa đau răng khôn bằng phương pháp chườm nóng - Ảnh minh họa: Internet

Trên là một số cách chữa đau răng khôn nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe, ngay khi xuất hiện các cơn đau răng khi mọc răng khôn, bạn nên đến ngay các trung tâm nha khoa uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời. 

Những dấu hiệu và cách xử lý khi mọc răng khôn hàm trên

Những dấu hiệu và cách xử lý khi mọc răng khôn hàm trên

Mọc răng khôn hàm trên có đau không, có để lại biến chứng gì không là những thắc mắc của rất nhiều người. Hãy tham khảo bài viết này để có thêm thông tin.

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