Đau răng không nên ăn gì để chỗ đau không bị xót và nên ăn gì để tốt cho răng?

Theo bạn thì nhức răng không nên ăn gì? Khi đau răng, bạn cảm thấy mọi thứ đều trở nên bất tiện hơn thường ngày và dường như thức ăn đều rơi vào ngay chỗ răng bị đau nhức. Đúng vậy, khi đau thì răng trở nên rất nhạy cảm. Do đó để giảm độ đau nhức của răng thì bạn cần tránh những thực phẩm sau đây:

Đau răng ảnh hưởng trực tiếp đến việc ăn uống hằng ngày của mỗi người. Việc ăn uống trở nên khó khăn hơn làm ảnh hưởng tới vùng răng sâu răng bệnh. Vậy thì đau răng không nên ăn gì và nên ăn gì?

Độ lạnh của kem làm tình trạng đau nhức của răng trở nên tồi tệ hơn và lớp men răng bị các vi khuẩn xâm nhập sẽ tạo điều kiện tăng nguy cơ cho các bệnh về răng miệng.

Do có 2 thành phần chính là đường và axit răng nên soda và các loại nước ngọt có ga làm kích thích dây thần kinh răng, khiến người bệnh cảm thấy đau nhức hơn.

Cà phê nóng

Cà phê chứa một số loại axit và khi dùng nóng càng làm cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn, chúng còn làm hỏng men răng và gây ra các bệnh về sâu răng, viêm lợi và hôi miệng…

Các loại kẹo cứng và mềm

Chất làm ngọt có trong kẹo làm men răng bị phá vỡ và kẹo mềm dính chặt vào kẽ răng sẽ rất khó làm sạch gây ra các bệnh viêm răng, sâu răng, kẹo cứng làm răng bị gãy và làm xấu thêm tình trạng của răng.

Trái cây họ cam và quýt

Những loại trái cây họ cam và quýt như dứa, bưởi và chanh là những loại trái cây có hàm lượng axit cao làm men răng mau bị hỏng. Axit sẽ làm vết thương ở răng trở nên xót và đau hơn, gây ra các bệnh khác về răng.

Tinh bột

Bị đau răng không nên ăn gì? Trong các thực phẩm cần tránh khi đau răng thì bạn nên kiêng dùng tinh bột vì tinh bột tạo ra những mảng bám vào răng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển làm vết thương bị lở loét nặng hơn và lây lan sang các vùng lân cận.

Thức ăn nóng, cay

Không ăn thức ăn cay nóng khi bị đau răng

Các thức ăn nóng và cay gây kích ứng lên nướu răng, khiến phần nướu răng bị đau tổn thương và gây khó chịu cho người bệnh.

Thịt gà, xôi nếp

Thịt gà và xôi nếp là những món ăn dính chặt vào kẽ răng, rất khó lấy ra, chúng sẽ làm sưng, phù nề và làm đau vị trí bị đau nhức.

Thịt gà và xôi nếp bám chặt vào kẽ răng rất khó vệ sinh

Cà chua

Cà chua là một loại thực phẩm tốt do chứa một lượng vitamin lớn như vitamin C. Nhưng lượng axit chứa trong quả cà chua khá nhiều, khi bạn dùng cà chua dù sống hay chín cũng đều gây hại cho răng.

Dứa, bưởi hay chanh

Dứa, bưởi, chanh đều là các loại trái cây chua, có hàm lượng axit cao có khả năng làm mòn men răng dù bạn dùng ở hình thức nào như ăn trực tiếp hoặc uống nước ép thì chúng đều gây hại cho răng nhạy cảm như nhau.

Một vài thực phẩm khi bị đau răng không nên ăn gì được liệt kê ở trên sẽ làm tình trạng đau răng của bạn ngày càng nghiêm trọng hơn. Do đó, khi ăn uống nên chọn lọc để hạn chế đau nhức tốt nhất có thể.

Đau răng nên ăn gì?

Đau răng nên ăn gì để giảm đau nhức?

Đau răng nên ăn gì? Bên cạnh các thực phẩm cần kiêng cữ trong đau răng không nên ăn gì thì một số thực phẩm có lợi sẽ làm dịu cơn đau răng hiệu quả, bao gồm khoai tây, súp, bánh mềm, thịt xay, sữa chua, pho mát…vì chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, tiết nước bọt để ngăn ngừa vi khuẩn có hại phát triển mạnh khiến tình trạng của răng nặng hơn.

Thực phẩm giàu chất xơ

Các thực phẩm giàu chất xơ rất tốt cho răng, giúp giảm chất kiềm trong khoang miệng, tốt cho tuần hoàn máu của răng và làm sạch các mảng bám của răng, các loại rau chứa nhiều chất xơ bao gồm cà rốt, rau diếp cá, bưởi, chanh, hạnh đào…

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Nước, sữa, trà (loại không đường)

Đường sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn tiếp xúc với đường liên tục và chuyển hóa thành axit ảnh hưởng đến men răng, lời khuyên dành cho bạn là uống các loại sữa, trà không đường.

Kẹo cao su

Nhai kẹo cao su không đường rất có lợi cho răng khi bạn hoạt động răng nhiều sẽ giúp đẩy các hạt thức ăn còn mắc kẹt lại trong kẽ răng ra bên ngoài dễ dàng hơn cũng như làm tăng lưu lượng nước bọt tiết ra để trung hòa axit.

Trong kẹo cao su còn chứa các thành phần chữa lành vết thương do đau răng gây ra. Tuy nhiên, người bị đau răng nên nhai hạn chế và nhẹ nhàng vì răng đau bị hoạt động quá sức sẽ gây ra chứng đau hàm, chỗ đau bị chà xát nhiều.

Khoai tây nghiền

Không thể kiêng cử toàn bộ tinh bột vì cơ thể bạn sẽ thiếu hụt chất dinh dưỡng. Do đó cần chọn lọc các loại tinh bột ít ảnh hưởng cho răng nhạy cảm nhất, lời khuyên dành cho bạn là tinh bột.

Trong khoai tây chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng kháng viêm, giảm đau, sưng tấy cho nướu. Bên cạnh dó, khoai tây nghiền rất dễ sử dụng và có thể biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau để không bị nhàm chán trong bữa ăn.

Các loại súp

Đau răng cần chọn thức ăn mềm, dễ nuốt và tốt cho chân răng

Súp là món ăn được ưa chuộng dành cho người bị đau nhức răng vì chúng cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho sức khỏe nhờ các thành phần như rau củ, hải sản, thịt động vật, mềm và không quá nóng, không quá lạnh, đồng thời ít tác động vào vết thương ở răng.

Các loại bánh mềm

Có thể sử dụng các loại bánh mềm dễ nhai nuốt như bánh Custard, pudding hay bánh xốp nướng…chúng sẽ tạo điều kiện cho răng hoạt động nhẹ nhàng hơn, giảm đau nhức.

Các loại thịt xay

Không ăn thịt thì cơ thể sẽ bị thiếu chất, nhất là những người đang rơi vào tình trạng đau răng, viêm lợi. Thịt xay là một lựa chọn hoàn hảo trong thời điểm này vì thịt xay không gây khó chịu khi nuốt. Người bệnh có thể dùng thịt xay nhuyễn với hạt tiêu, muối, rau, tốt nhất nên dùng thịt heo xay, thịt bò, cá ngừ, cá hồi hoặc dùng để nấu cháo.

Các loại trái cây và rau nghiền

Các loại trái cây, hoa quả và rau nghiền là những thực phẩm chứa nhiều vitamin C, chất xơ cho cơ thể. Ngoài ra, các dưỡng chất trong trái cây còn có tính kháng khuẩn cao làm hạn chế các vi khuẩn có hại trong khoang miệng phát triển. Các vi khuẩn còn lại giúp làm sạch cặn bã thức ăn và các loại đường có lợi cho tuần hoàn máu của răng, làm chắc chân răng.

Sữa chua và pho mát

Sữa chua và pho mát là hai thực phẩm giàu canxi rất tốt cho răng và cung cấp năng lượng cho cơ thể, chúng lại là những thực phẩm ở dạng mềm, dễ nhai nuốt giúp răng hạn chế tối đa những tổn thương do tác động của thức ăn, giảm thiểu đau nhức.

Kẹo, bánh, mứt

Gần Tết, chúng ta không tránh khỏi mức thu hút của thức ăn như kẹo, bánh, mứt…khi ăn dễ bị kẹt vào các kẽ răng và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, tích tụ, lại rất khó vệ sinh răng. Chưa kể lượng đường quá nhiều trong răng sẽ là nguyên nhân làm cho răng bị xót và đau nhức hơn.

Bổ sung trái cây cho cơ thể để giảm nhiệt chân răng nhưng dùng nước ép và sinh tố sẽ tốt hơn ăn trực tiếp

Đau răng gây phiền toái cho người bị khá nhiều trong ăn uống, bài viết về đau răng không nên ăn gì sẽ giúp ít nhiều cho bạn giảm thiểu những khó chịu trong giai đoạn này.