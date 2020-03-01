Những dấu hiệu và cách xử lý khi mọc răng khôn hàm trên

Dù bạn mọc răng khôn hàm trên hay hàm dưới thì đều xuất hiện những triệu chứng điển hình sau:

Mọc răng khôn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường hay gặp ở độ tuổi từ 16 – 20. Người mọc răng khôn có thể gặp những triệu chứng đau nhức, khó chịu, ảnh hưởng đến ăn uống, giao tiếp. Bài viết sau đây chỉ ra những dấu hiệu cũng như cách xử lý khi mọc răng khôn hàm trên đến bạn đọc.

Cơn đau mọc răng khôn có thể là âm ỉ, có thể là rất dữ dội khiến người bệnh cảm thấy đau toàn bộ hàm bên trên, khó khăn trong ăn uống cũng như khi nằm ngủ.

Đây là dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận biết nhất đối với những người mọc răng khôn. Những cơn đau nhức thường kéo dài và gây khó chịu cho khổ chủ. Khi răng nhú lên và bắt đầu phát triển thì cơn đau sẽ tăng dần và thường kéo dài. Răng khôn không mọc liền mạch mà thường mọc gián đoạn theo từng thời điểm trong vài năm.

Sưng lợi (nướu)

Răng khôn thường mọc khi lợi đã cứng, nó sẽ phá vỡ các liên kết của lợi làm cho lợi bị sưng tấy đỏ. Lúc này, bạn sẽ cảm nhận được sự vận động của hàm có phần nặng nề và chậm chạp hơn bình thường.

Các dấu hiệu khi mọc răng khôn hàm trên - Ảnh minh họa: Internet

Sốt

Tùy vào mức độ nghiêm trọng và độ lệch khi mọc của răng khôn mà dẫn đến sự tăng nhiệt độ trong cơ thể. Nếu việc mọc răng bình thường thì sốt nhẹ, nếu mọc răng khôn gây sưng lợi, mưng mủ sẽ dẫn đến sốt cao.

Dấu hiệu răng khôn mọc lệch

Răng khôn mọc lệch hàm trên cũng như răng khôn mọc lệch hàm dưới bao gồm những cơn đau âm ỉ kéo dài từ 3 – 5 ngày. Do xương hàm không có đủ vị trí nên răng khôn khi mọc sẽ đâm sang răng bên cạnh dẫn đến hiện tượng mọc răng khôn hàm trên bên trái hoặc mọc răng khôn hàm trên bên phải. Nó sẽ khiến cho chiếc răng bên cạnh bị xô đẩy, chèn ép và có thể bị gãy, rụng.

Mọc răng khôn hàm trên bên trái - Ảnh minh họa: Internet

Do răng khôn nằm ở trong cùng của hàm răng nên rất khó vệ sinh, tạo điều kiện cho thức ăn và vi khuẩn dễ dàng tích tụ gây ra những dấu hiệu khó chịu cho người bệnh. Trên đây là những dấu hiệu mọc răng khôn hàm trên điển hình và thường gặp, khi có những triệu chứng này bạn nên đến các đơn vị nha khoa uy tín để được thăm khám chi tiết.

Những ảnh hưởng khi mọc răng khôn hàm trên

Viêm nhiễm: Việc mọc răng khôn hàm trên có thể mọc lệch ra má gây viêm nhiễm niêm mạc má hoặc viêm lợi trùm. Bên cạnh đó việc khó vệ sinh răng khôn cũng khiến vi khuẩn tích tụ lại tấn công răng và nướu lợi dẫn đến viêm nhiễm.

Tổn thương răng bên cạnh: Răng khôn hàm trên mọc lệch có thể đem sang răng số 7 làm cho chiếc răng này bị bật ra gốc, lung lay và dễ gãy rụng.

Ngoài ra, tình trạng mọc ngầm của răng khôn sẽ gây ra những tổn thương cho xương hàm khiến cho xương hàm bị nứt, yếu.

Quá trình mọc răng khôn hàm trên kéo dài và không hoàn chỉnh có thể dẫn đến nhiễm trùng mãn tính, gây ra u xương hàm, nang thân răng rất nguy hiểm.

Mọc răng khôn hàm trên có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp xử lý khi mọc răng khôn hàm trên

Để tìm ra cách xử lý phù hợp bạn cần đến gặp các bác sĩ nha khoa răng hàm mặt để được kiểm tra và đưa ra cách thức xử lý phù hợp:

Kiểm tra việc mọc răng khôn hàm trên - Ảnh minh họa: Internet

Với những chiếc răng khôn mọc bình thường hàm trên, không gây ra các dấu hiệu đau đớn, viêm nhiễm hay mọc lệch thì không cần nhổ bỏ.

Đối với những chiếc răng khôn có xu hướng hoặc gây ra tác hại đối với những răng bên cạnh hoặc xương hàm thì phải tiến hành nhổ bỏ. Bác sĩ có thể làm một số chỉ định:

- Cắt trùm lợi: Khi răng khôn mọc thẳng nhưng bị viêm lợi trùm thì bác sĩ nha khoa sẽ tiến hành cắt lợi trùm để răng khôn mọc trồi lên.

- Nhổ răng khôn: Về cơ bản răng khôn không có giá trị về thẩm mỹ hay thực hiện chức năng nhai thức ăn, không có tác dụng gì tới hàm mặt. Thậm chí nếu để quá lâu có thể kéo đến nhiều vấn đề nguy hiểm về răng miệng nên việc nhổ bỏ chiếc răng này là giải pháp được nhiều bác sĩ khuyên người bệnh.

Ngày nay với sự tiến bộ của nha khoa, bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhổ chiếc răng khôn của mình mà không cảm thấy đau đớn, thời gian thực hiện nhanh chóng, an toàn. Đồng thời các biện pháp nhổ răng này sẽ hỗ trợ lành vết thương sau mổ một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cũng nên đến các chuyên khoa răng tại các bệnh viện hoặc các cơ sở nha khoa uy tín để được nhổ răng khôn hàm trên an toàn.

Nhổ răng khôn hàm trên - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về các dấu hiệu mọc răng khôn hàm trên và cách xử lý. Mong rằng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc biết cách xử lý khi rơi vào trường hợp mọc răng khôn, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, ăn uống.