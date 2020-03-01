Những dấu hiệu và cách xử lý khi mọc răng khôn hàm trên

Sức khỏe 01/03/2020 08:05

Mọc răng khôn hàm trên có đau không, có để lại biến chứng gì không là những thắc mắc của rất nhiều người. Hãy tham khảo bài viết này để có thêm thông tin.

Mọc răng khôn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường hay gặp ở độ tuổi từ 16 – 20. Người mọc răng khôn có thể gặp những triệu chứng đau nhức, khó chịu, ảnh hưởng đến ăn uống, giao tiếp. Bài viết sau đây chỉ ra những dấu hiệu cũng như cách xử lý khi mọc răng khôn hàm trên đến bạn đọc.

Moc rang khon ham tren 1
Mọc răng khôn hàm trên - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu mọc răng khôn hàm trên 

Dù bạn mọc răng khôn hàm trên hay hàm dưới thì đều xuất hiện những triệu chứng điển hình sau: 

Đau nhức

Đây là dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận biết nhất đối với những người mọc răng khôn. Những cơn đau nhức thường kéo dài và gây khó chịu cho khổ chủ. Khi răng nhú lên và bắt đầu phát triển thì cơn đau sẽ tăng dần và thường kéo dài. Răng khôn không mọc liền mạch mà thường mọc gián đoạn theo từng thời điểm trong vài năm. 

Cơn đau mọc răng khôn có thể là âm ỉ, có thể là rất dữ dội khiến người bệnh cảm thấy đau toàn bộ hàm bên trên, khó khăn trong ăn uống cũng như khi nằm ngủ.

Sưng lợi (nướu)

Răng khôn thường mọc khi lợi đã cứng, nó sẽ phá vỡ các liên kết của lợi làm cho lợi bị sưng tấy đỏ. Lúc này, bạn sẽ cảm nhận được sự vận động của hàm có phần nặng nề và chậm chạp hơn bình thường.

Moc rang khon ham tren 2
Các dấu hiệu khi mọc răng khôn hàm trên - Ảnh minh họa: Internet

Sốt

Tùy vào mức độ nghiêm trọng và độ lệch khi mọc của răng khôn mà dẫn đến sự tăng nhiệt độ trong cơ thể. Nếu việc mọc răng bình thường thì sốt nhẹ, nếu mọc răng khôn gây sưng lợi, mưng mủ sẽ dẫn đến sốt cao. 

Dấu hiệu răng khôn mọc lệch

Răng khôn mọc lệch hàm trên cũng như răng khôn mọc lệch hàm dưới bao gồm những cơn đau âm ỉ kéo dài từ 3 – 5 ngày. Do xương hàm không có đủ vị trí nên răng khôn khi mọc sẽ đâm sang răng bên cạnh dẫn đến hiện tượng mọc răng khôn hàm trên bên trái hoặc mọc răng khôn hàm trên bên phải. Nó sẽ khiến cho chiếc răng bên cạnh bị xô đẩy, chèn ép và có thể bị gãy, rụng. 

Moc rang khon ham tren 3
Mọc răng khôn hàm trên bên trái - Ảnh minh họa: Internet

Do răng khôn nằm ở trong cùng của hàm răng nên rất khó vệ sinh, tạo điều kiện cho thức ăn và vi khuẩn dễ dàng tích tụ gây ra những dấu hiệu khó chịu cho người bệnh. Trên đây là những dấu hiệu mọc răng khôn hàm trên điển hình và thường gặp, khi có những triệu chứng này bạn nên đến các đơn vị nha khoa uy tín để được thăm khám chi tiết.

Những ảnh hưởng khi mọc răng khôn hàm trên 

  • Viêm nhiễm: Việc mọc răng khôn hàm trên có thể mọc lệch ra má gây viêm nhiễm niêm mạc má hoặc viêm lợi trùm. Bên cạnh đó việc khó vệ sinh răng khôn cũng khiến vi khuẩn tích tụ lại tấn công răng và nướu lợi dẫn đến viêm nhiễm.
  • Tổn thương răng bên cạnh: Răng khôn hàm trên mọc lệch có thể đem sang răng số 7 làm cho chiếc răng này bị bật ra gốc, lung lay và dễ gãy rụng.
  • Ngoài ra, tình trạng mọc ngầm của răng khôn sẽ gây ra những tổn thương cho xương hàm khiến cho xương hàm bị nứt, yếu.
  • Quá trình mọc răng khôn hàm trên kéo dài và không hoàn chỉnh có thể dẫn đến nhiễm trùng mãn tính, gây ra u xương hàm, nang thân răng rất nguy hiểm.
Moc rang khon ham tren 4
Mọc răng khôn hàm trên có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp xử lý khi mọc răng khôn hàm trên 

Để tìm ra cách xử lý phù hợp bạn cần đến gặp các bác sĩ nha khoa răng hàm mặt để được kiểm tra và đưa ra cách thức xử lý phù hợp:

Moc rang khon ham tren 5
Kiểm tra việc mọc răng khôn hàm trên - Ảnh minh họa: Internet
  • Với những chiếc răng khôn mọc bình thường hàm trên, không gây ra các dấu hiệu đau đớn, viêm nhiễm hay mọc lệch thì không cần nhổ bỏ.
  • Đối với những chiếc răng khôn có xu hướng hoặc gây ra tác hại đối với những răng bên cạnh hoặc xương hàm thì phải tiến hành nhổ bỏ. Bác sĩ có thể làm một số chỉ định: 

- Cắt trùm lợi: Khi răng khôn mọc thẳng nhưng bị viêm lợi trùm thì bác sĩ nha khoa sẽ tiến hành cắt lợi trùm để răng khôn mọc trồi lên.

- Nhổ răng khôn: Về cơ bản răng khôn không có giá trị về thẩm mỹ hay thực hiện chức năng nhai thức ăn, không có tác dụng gì tới hàm mặt. Thậm chí nếu để quá lâu có thể kéo đến nhiều vấn đề nguy hiểm về răng miệng nên việc nhổ bỏ chiếc răng này là giải pháp được nhiều bác sĩ khuyên người bệnh.

Ngày nay với sự tiến bộ của nha khoa, bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhổ chiếc răng khôn của mình mà không cảm thấy đau đớn, thời gian thực hiện nhanh chóng, an toàn. Đồng thời các biện pháp nhổ răng này sẽ hỗ trợ lành vết thương sau mổ một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cũng nên đến các chuyên khoa răng tại các bệnh viện hoặc các cơ sở nha khoa uy tín để được nhổ răng khôn hàm trên an toàn. 

Moc rang khon ham tren 6
Nhổ răng khôn hàm trên - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về các dấu hiệu mọc răng khôn hàm trên và cách xử lý. Mong rằng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc biết cách xử lý khi rơi vào trường hợp mọc răng khôn, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, ăn uống. 

Răng khôn là gì? Mọc răng khôn bị đau thì phải làm gì?

Răng khôn là gì? Mọc răng khôn bị đau thì phải làm gì?

Răng khôn là chiếc răng trong cùng của mỗi hàm. Và mọc răng khôn bị đau chính là một hiện tượng cực kỳ dễ bắt gặp. Vậy phải làm sao với điều này? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   mọc răng khôn mọc răng khôn nên làm gì cho đỡ đau đau mọc răng khôn nên ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 52 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm