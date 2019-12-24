Đau răng khôn bị sâu phải làm sao?

Răng khôn nằm sâu trong xương hàm nên khá khó khăn để vệ sinh sạch sẽ nó. Đặc biệt, răng khôn lại mọc ngay cạnh các răng giữa vai trò quan trọng cạnh khung hàm, nên thức ăn thường bị nhét vào các kẽ răng, bị giữ lại và tạo thành các mảng bám.

Sâu răng là bệnh răng miệng thường xảy ra nếu không vệ sinh răng sạch sẽ, và răng không cũng không ngoại lệ. Đặc biệt răng khôn nằm ở vị trí rất khó để bàn chải đánh răng chạm tới, do đó nguy cơ răng khôn bị sâu còn cao hơn. Vậy mọi người cần có biện pháp gì để chữa đau răng khôn bị sâu ?

Dưới đây là các dấu hiệu cho thấy răng khôn của bạn đã bị sâu:

Mảng bám chứa nhiều axit phá vỡ lớp men răng dần dần ăn mòn răng. Càng lâu, các axit sẽ tạo ra các lỗ nhỏ trên răng và to dần ra dẫn đến răng bị sâu.

Đau răng: Răng khôn bị sâu đau nhức. Cơn đau đến liên tục hoặc từng cơn bất chợt kể cả khi không làm gì động tới răng.

Răng khôn nhạy cảm: Khi ăn những thực phẩm lạnh hoặc chua, răng khôn có cảm giác hơi ê buốt, thậm chí là đau.

Răng khôn đổi màu sắc: Xuất hiện những đốm đen, nâu hoặc xám trên bề mặt răng khôn.

Dấu hiệu của đau răng khôn bị sâu - Ảnh minh họa: Internet

Hơi thở có mùi: Răng khôn bị sâu khiến bề mặt răng hình thành các lỗ nhỏ và là nơi trú ngụ của vụn thức ăn và vi khuẩn. Đặc biệt, răng khôn nằm ở vị trí rất khó khăn cho việc vệ sinh răng miệng, do đó thức ăn bị giữ lại và bốc mùi khó chịu.

Răng khôn bị sâu vỡ: Răng khôn bị sâu để lâu và không có biện pháp xử lý sẽ vỡ ra từng mảng nhỏ.

Hậu quả của đau răng khôn

Đau răng khôn bị sâu khiến bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe và tinh thần. Cụ thể bao gồm:

Sức khỏe răng miệng bị giảm sút: Ban đầu, sâu răng chỉ làm hỏng lớp men răng. Tuy nhiên, càng về sau, sâu răng ăn vào trong tủy, phá hỏng các dây thần kinh và mạch máu trong đó, khiến bạn đau nhức tột độ.

Dễ mắc các bệnh đường tiêu hóa: Răng đau khiến bạn không kỹ hoặc không muốn ăn cơm khiến cho đường tiêu hóa bị đau hoặc táo bón, trĩ, …

Răng khôn khiến bạn ăn không ngon, ngủ không yên - Ảnh minh họa: Internet

Mất ngủ: Đau răng khôn không ngủ được là điều cực kỳ dễ hiểu. Những cơn đau nhức dữ dội khiến bạn không thể nào chợp mắt. Càng lâu, cơ thể bạn dần suy nhược, cáu gắt, bực bội, khó chịu trong người.

Ảnh hưởng đến cấu trúc răng: Răng khôn bị sâu nặng sẽ khiến cho các răng bên cạnh bị ảnh hưởng và có thể sâu theo. Hơn thế nữa, có một số răng khôn mọc ngầm, nghiêng và đâm vào răng cối, khiến chân răng lung lay và cấu trúc xương hàm có thể bị thay đổi, các răng phía trước bị đẩy dồn lên chen chúc nhau.

Cách giảm đau răng khôn bị sâu

Nhiều người nghĩ nhổ răng là biện pháp duy nhất để chữa sâu răng. Tuy nhiên, nhổ răng khôn là sự lựa chọn cuối cùng nếu răng sâu quá nặng và bắt buộc phải bỏ. Tùy theo từng giai đoạn răng bị sâu mà bác sĩ nha khoa sẽ có những phương pháp điều trị riêng mà bạn không cần phải nhổ răng khôn bị sâu hàm dưới hoặc hàm trên, cụ thể bao gồm:

- Gel Florua: Nếu răng khôn chỉ mới đau ở giai đoạn đầu, bác sĩ sẽ dùng gel florua để bổ sung men răng, tăng cường lớp bảo vệ cho răng. Nhờ vậy, răng của bạn sẽ lại có khả năng chống lại sự phá hủy của các mảng bám, ngăn cản sự phát triển của sâu răng.

Trám răng: Nhiều người hỏi rằng răng khôn bị sâu có trám được không? Câu trả lời là có. Trong trường hợp lỗ sâu đã xuất hiện trên bề mặt răng nhưng chưa ăn sâu vào tủy, bác sĩ sẽ thực hiện biện pháp trám răng. Cách này sẽ khiến cho răng hơi ê buốt nên bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê trước khi tiến hành.

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Trám răng chữa răng sâu - Ảnh minh họa: Internet

- Nạo tủy: Bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp này nếu nhận thấy sâu răng đã tấn công vào tủy răng. Trong tủy chứa nhiều dây thần kinh và mạch máu nên việc nạo tủy sẽ khiến cho bạn cảm thấy hơi khó chịu.

- Nhổ bỏ răng: Nhổ răng là biện pháp mà nhiều người áp dụng đối với răng sâu hoặc hư hỏng quá nặng, có nguy cơ ăn sang các răng bên cạnh. Răng khôn bị sâu có nhổ được không hay nhổ răng khôn bị sâu có đau không là câu hỏi mà nhiều người băn khoăn.

Nhổ bỏ răng sâu - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ sẽ gây tê trước khi tiến hành quá trình nhổ răng. Do đó, bạn sẽ không có cảm giác đau hay ê buốt. Sau khi nhổ răng xong, bạn cần nghỉ ngơi điều độ, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và kiêng một số thức ăn nguy hại cho răng để vết thương nhanh lành.

Hiện nay, nhiều người bị làm phiền bởi những cơn đau răng khôn bị sâu nhưng không chịu đi khám và có biện pháp điều trị phù hợp. Để càng lâu, nguy cơ mất răng khôn càng cao và các răng kế cận cũng bị ảnh hưởng theo. Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên có thể giúp bạn chăm sóc răng miệng một cách tốt nhất và ứng phó được với những trường hợp răng khôn đau do sâu gây nên.