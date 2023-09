Cách chữa đau nhức xương khớp bằng mẹo dân gian

Lá lốt ngâm rượu

Phương pháp chữa đau nhức xương khớp bằng lá lốt ngâm rượu vừa đơn giản vừa có công dụng tuyệt vời.

Chuẩn bị một một bó cây lá lốt, còn cả thân và rễ, đem rửa sạch rồi băm thành đoạn nhỏ, mỗi đoạn khoảng 3cm.

Đem phơi khô, sau đó cho vào bình và thêm 1 lít rượu trắng để ngâm.

Khoảng 1 tháng sau, các tinh chất lá lốt sẽ hòa vào rượu trắng.

Mỗi lần dùng, hãy đổ một ít rượu vào lòng bàn tay, xoa lên vùng bị đau nhức kết hợp đấm bóp. Thực hiện 2-3 lần sẽ có hiệu quả rõ rệt.

Dùng lá lốt ngâm rượu để xoa bóp chỗ đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chữa đau nhức xương khớp bằng gừng

Nhiều hoạt chất trong gừng có công dụng trị liệu cao, giúp đả thông máu, tăng cường sức mạnh và khả năng vận động xương khớp cũng như hệ thần kinh, từ đó loại bỏ cơn đau nhức.

Dùng rượu gừng để xoa bóp

Chuẩn bị khoảng 3-4 củ gừng rồi rửa sạch, để ráo.

Đập dập gừng cho vào chai, sau đó đổ thêm một lượng rượu vào chai và đậy nắp lại. Ngâm hỗn hợp gừng và rượu trong khoảng 10 đến 15 ngày, để ở vị trí thoáng mát.

Khi muốn sử dụng, bạn chỉ cần cho một ít rượu gừng vào lòng bàn tay rồi xoa và bóp vào chỗ xương khớp bị đau nhức.

Dùng gừng ngâm rượu để xoa bóp xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Đắp gừng

Chuẩn bị khoảng 20g gừng, 30g bột mì, 15g hành củ và 1 miếng vải sạch.

Rửa sạch gừng và hành rồi giã nát. Sau đó, cho hỗn hợp lên chảo nóng và đảo.

Dùng hỗn hợp còn nóng đắp trực tiếp lên chỗ đau nhức và dùng vải sạch cố định lại.

Thực hiện liên tục 3-4 ngày, mỗi ngày 1 lần.

Các món ăn chữa đau nhức xương khớp

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp hỗ trợ quá trình điều trị bệnh đau nhức xương khớp nhanh chóng. Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm được các chuyên gia khuyên người bệnh nên ăn:

Các loại cá béo

Cá béo giàu omega-3 và các khoáng chất, vitamin cần thiết và tốt cho xương khớp. Do đó, việc thường xuyên bổ sung vào thực đơn hàng ngày các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá cơm, cá mòi... là việc mà người bệnh xương khớp nên làm.

Các loại cá béo tốt cho xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Nước hầm xương ống, xương sườn

Nước hầm xương ống, xương sườn có chứa nhiều hợp chất chondroitin và glucosamine, có tác dụng phục hồi cũng như làm lành tổn thương ở sụn khớp. Bên cạnh đó, hàm lượng canxi trong các loại nước hầm xương cũng vô cùng dồi dào, khi vào trong cơ thể sẽ được chuyển hóa giúp xương chắc khỏe, dẻo dai.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là một loại thực phẩm giàu sulforaphane, các hợp chất chống oxy hóa và các vitamin C, vitamin K. Chúng có tác dụng giúp trung hòa các loại enzyme gây tổn thương xương khớp, ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm.

Thực phẩm chứa nhiều beta carotene

Beta carotene có nhiều trong các loại rau cải xanh, cà rốt, khoai lang, cà chua... Đây là chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn chặn và tiêu diệt gốc tự do (tác nhân gây nên tình trạng xương khớp bị tổn thương).

Thực phẩm chứa nhiều beta carotene tốt cho xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa nhiều vitamin C và bioflavonoids

Vitamin C và bioflavonoids là 2 loại khoáng chất vô cùng tốt cho xương khớp. Chúng có khả năng trung hòa và ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho xương khớp. Ngoài ra, vitamin C còn có thể tăng mật độ xương, từ đó giúp xương chắc khỏe hơn.

Nấm

Hợp chất polysaccharide có trong nấm giúp tăng cường quá trình tổng hợp DNA, từ đó ngăn chặn sự tổng hợp lipid cũng như ức chế sự hình thành khối u ở xương khớp hiệu quả.

Hy vọng những kiến thức trên đã giúp bạn biết được những mẹo chữa đau nhức xương khớp hiệu quả tại nhà, tiết kiệm cả thời gian và chi phí. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!