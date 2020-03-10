Cách trị đau mắt đỏ nhanh và hiệu quả tại nhà

Sức khỏe 10/03/2020 06:13

Bệnh đau mắt đỏ là căn bệnh lây truyền rất phổ biến trong cộng đồng. Vậy nguyên nhân của bệnh này là gì và cách trị đau mắt đỏ như thế nào?

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Cách trị đau mắt đỏ như nào để nhanh khỏi nhất? - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân đau mắt đỏ

Bệnh đau mắt đỏ có thể do virus hoặc vi khuẩn gây nên. Cụ thể như sau:

  • Bệnh đau mắt đỏ do virus: Một số loại virus như adenovirus, herpes virus gây ra đau mắt đỏ. Nếu bị đau mắt đỏ do virus gây ra thì có thể tự khỏi trong thời gian từ 7 đến 14 ngày.
  • Bệnh đau mắt đỏ do vi khuẩn: Mắt bị nhiễm khuẩn Staphylococcus aureus hoặc Streptococcus pneumoniae sẽ bị đau mắt đỏ. Trường hợp bị đau mắt đỏ do vi khuẩn cần điều trị bằng kháng sinh càng sớm càng tốt ngay sau khi phát hiện bệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp không có điều kiện chữa trị, mắt có thể tự khỏi sau 10 ngày.
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Đau mắt đỏ có thể do virus hoặc vi khuẩn gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Cách phân biệt bệnh đau mắt đỏ do virus và đau mắt đỏ do vi khuẩn

Triệu chứng chung:

  • Lòng trắng mắt chuyển màu đỏ hoặc hồng
  • Chảy nước mắt
  • Ngứa, rát mắt
  • Sưng mắt
  • Cảm giác nóng, rát, kích ứng
  • Mắt có nhiều ghèn, gỉ mắt
  • Khó mở mắt vào buổi sáng (do mi mắt bị dịch dính kết lại)

Triệu chứng khác biệt: 

  • Đau mắt đỏ do virus: Thường bắt đầu ở một bên mắt sau đó lan sang bên còn lại. Thường khởi phát sau khi bị viêm đường hô hấp trên hoặc cảm cúm, gây chảy nước mắt.
  • Đau mắt đỏ do vi khuẩn: Thường bắt đầu ở một bên mắt hoặc cả hai bên cùng lúc. Khởi phát sau khi bị viêm đường hô hấp trên hoặc viêm tai khiến mắt tiết ra dịch tiết dày làm hai mí mắt hay bị dính vào nhau.

Ghi chú: Nếu bạn không thể phân biệt được qua triệu chứng, hãy đến các cơ sở y tế để được chẩn trị kịp thời.

Đau mắt đỏ lây qua đường nào?

  • Virus gây ra bệnh đau mắt đỏ có thể lây lan từ mí sang mắt. Bạn có thể bị nhiễm virus khi người bệnh hắt hơi và dịch tiết từ đó tiếp xúc với mắt hoặc mũi của bạn.
  • Vi khuẩn gây đau mắt đỏ có thể lây lan từ các cơ quan hô hấp hoặc tiếp xúc qua da. Do đó, bạn có thể bị lây bệnh đau mắt đỏ nếu tay bạn có vi khuẩn và chạm vào mắt, chia sẻ vật dụng cá nhân với bệnh nhân đau mắt hoặc tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh.
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Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây lan - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh đau mắt đỏ bằng cách nào?

Đau mắt đỏ rất dễ lây lan. Để tránh bị lây bệnh, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau:

  • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn, sử dụng nước tay khô chứa cồn sát khuẩn.
  • Rửa tay trước sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt, tháo lắp kính áp tròng.
  • Rửa tay nếu tiếp xúc với người bệnh, hoặc vật dụng và quần áo của người bệnh.
  • Không chạm vào mắt hoặc dụi mắt.
  • Không dùng chung các vật dụng cá nhân như khăn mặt, chăn, gối, đồ trang điểm.
  • Thường xuyên giặt ga giường, khăn tắm.
  • Thường xuyên vệ sinh kính áp tròng hoặc kính đeo.
  • Nếu bị đau mắt, hãy ở nhà để tránh lây nhiễm cho bạn bè, đồng nghiệp. Luôn đeo khẩu trang và sử dụng đồ đạc riêng để tránh phát tán virus, vi khuẩn.
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Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn giúp ngừa bệnh đau mắt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị đau mắt đỏ dân gian

Cách 1 – Giảm nhẹ triệu chứng bằng nước muối

  • Sử dụng nước mắt nhân tạo hoặc nước muối sinh lý nhỏ mắt để tránh bị khô mắt.
  • Chườm mắt bằng túi ấm để giảm sưng.
  • Làm sạch dịch tiết bằng khăn dùng một lần.
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Nước mắt nhân tạo giúp giảm nhẹ triệu chứng đau mắt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2 –  Cách trị đau mắt đỏ bằng cây bỏng

  • Lấy lá bỏng rửa sạch, giã nhỏ. Chú ý dụng cụ thực hiện phải luộc qua hoặc sấy qua để khử trùng.
  • Quấn lá bỏng giã nhỏ vào trong một miếng gạc y tế rồi đặt lên mắt, tốt nhất nên để qua đêm. Thực hiện hàng ngày cho đến khi khỏi hẳn.

Cách 3 – Cách trị đau mắt đỏ bằng cây diếp cá

  • Rửa sạch lá diếp cá, giã nhỏ. Cần đảm bảo dụng cụ thực hiện phải tiệt trùng.
  • Lấy gạc y tế quấn lá diếp cá đã giã nhỏ và đắp lên mắt để 2 tiếng. Thực hiện hàng ngày cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn.

Cách 4 – Cách trị đau mắt đỏ bằng thuốc nam

  • Lấy đọt dâu tằm (6 đọt), hoa cúc trắng (3 bông), củ sả (10 củ), gừng tươi (3 lát), đỗ xanh giã nhỏ (1 thìa nhỏ) rồi sắc lấy nước uống. Sắc với 1 lít nước, khi cạn còn khoảng 350ml là được.
  • Uống hàng ngày kết hợp với đắp lá hoặc các phương thuốc Tây y.

Chú ý: Để tránh bị tái nhiễm, người bệnh nên thực hiện nghiêm túc theo khuyến nghị sau:

  • Vứt bỏ hết đồ trang điểm mắt đã sử dụng trước và trong khi bị bệnh.
  • Diệt khuẩn kính áp tròng đúng cách.
  • Chỉ sử dụng khăn lau 1 lần để lau mắt.
  • Vứt bỏ các lọ thuốc nhỏ mắt đã sử dụng.
  • Luộc các loại cốc, khăn rửa mặt để diệt khuẩn.
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Chỉ nên dùng khăn dùng một lần để lau mắt khi bị đau mắt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh đau mắt đỏ là căn bệnh lây nhiễm rất phổ thông trong cộng đồng do virus hoặc vi khuẩn gây nên. Bệnh đau mắt đỏ có thể khỏi nhanh hơn nếu áp dụng các phương thuốc Đông, Tây y kết hợp. Hãy tham khảo cách trị đau mắt đỏ được giới thiệu trong bài viết trên để điều trị bệnh hiệu quả hơn.

* Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng các bài thuốc này

Nguyên nhân và cách chăm sóc bé bị đau mắt đỏ tại nhà

Nguyên nhân và cách chăm sóc bé bị đau mắt đỏ tại nhà

Khi bé bị đau mắt đỏ, ba mẹ cần đưa bé đến các cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị. Tuyệt đối không được áp dụng những phương pháp dân gian có thể gây hại cho bé.

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