Bật mí cách chữa đau mắt đỏ nhanh nhất và an toàn ngay tại nhà

Sức khỏe 28/02/2020 06:21

Hãy ghi nhớ cách chữa đau mắt đỏ nhanh nhất để có cách xử lý tại nhà khi bạn gặp phải tình trạng khó chịu này. 

Đau mắt đỏ là căn bệnh dễ gặp phải ở hầu hết mọi lứa tuổi. Dù không phải là một căn bệnh nguy hiểm nhưng nếu bạn không biết cách chữa đau mắt đỏ nhanh nhất và kịp thời thì sẽ cực kỳ phiền phức và khó chịu. Để bảo vệ cho bản thân và gia đình, hãy ghi nhớ những điều cần biết về căn bệnh này.

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Mách nhỏ cách chữa đau mắt đỏ nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ là tình trạng mắt bị chuyển sang màu đỏ ngầu kèm theo các triệu chứng ngứa ngáy, rát khi chớp mắt và rất dễ bị kích thích. Các nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng đau mắt đỏ là:

Do virus

Các virus nguy hiểm sẽ khiến cho mắt bạn bị ghèn, chảy nước mắt do bị cộm, ngứa ngáy, sưng phần mí. Nếu bị biến chứng khô mắt sẽ dẫn đến giảm thị lực, chói sáng. Bệnh có thể lây khi bạn tiếp xúc với nước mắt của người bệnh.

Do vi khuẩn

Các loại vi khuẩn dẫn đến đau mắt đỏ là Staphylococcus, Haemophilus Influenzae... Chúng khiến cho mắt bị tổn thương nặng nề nếu không chữa trị kịp thời. Khi bị đau mắt đỏ do virus, bạn sẽ gặp phải các hiện tượng: có ghèn vàng hoặc vàng xanh nhạt dính ở 2 bên mí mắt vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Kèm theo cảm giác ngứa, chảy nước mắt, thậm chí viêm loét giác mạc, giảm thị lực. Chỉ cần bạn tiếp xúc với vật có dính dịch mắt là đã có thể bị lây bệnh.

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Đau mắt đỏ xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Do dị ứng

Khi mắt bạn bị dính bụi lớn, lông động vật, phấn hoa hoặc một loại thuốc nào đó cũng sẽ khiến mắt bị đỏ và đau. Thời tiết của từng mùa thay đổi cũng là một nguyên nhân cần kể đến. Các triệu chứng bệnh là chảy nước mắt, ngứa mắt, viêm mũi dị ứng. Người bị đau mắt đỏ do dị ứng sẽ bị cả 2 mắt và không lây sang người khác.

Khi bị đau mắt đỏ, bệnh có thể sẽ tự khỏi sau khoảng từ 7 đến 10 ngày tùy cơ địa từng người. 

Cách chữa đau mắt đỏ

Đắp khăn nóng hoặc lạnh cho mắt

Khi bị đau mắt đỏ, bạn hãy lấy 1 chiếc khăn sạch cho vào nước nóng và vắt khô. Sau đó hãy đắp khăn lên trên mắt trong khoảng 10 phút. Cách này sẽ giúp tăng lượng máu lưu thông đến khu vực này, tăng lượng dầu tiết ra trên mí mắt để chúng không bị khô.

Nếu việc đắp khăn nóng không có tác dụng, hãy đắp khăn lạnh. Phương pháp này giúp giảm sưng và những cơn ngứa do kích ứng. Lưu ý khi đắp khăn nóng hoặc lạnh lên mắt, hãy điều chỉnh nhiệt độ hợp lý vì phần da xung quanh mắt cực kỳ nhạy cảm.

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Chườm nóng hoặc lạnh để chữa đau mắt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Dùng thuốc nhỏ mắt

Thuốc nhỏ mắt vừa có tác dụng chữa bệnh, vừa cung cấp độ ẩm cho mắt vì khi đau mắt, khô mắt. Thuốc nhỏ mắt sẽ phát huy tác dụng tối đa khi được dùng ở nhiệt độ thấp. Vậy nên, trước khi sử dụng thuốc, bạn có thể để chúng vào tủ lạnh.

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Chữa đau mắt đỏ bằng thuốc nhỏ mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa đau mắt đỏ bằng lá trầu không

Dùng lá trầu không là cách chữa đau mắt đỏ mẹo dân gian an toàn mà hiệu quả nếu biết cách sử dụng. Hãy cùng thực hiện theo những bước sau đây:

  • Hái khoảng 50g lá trầu không tươi và rửa sạch, để ráo nước.
  • Chuẩn bị một nồi hoặc chậu nước sạch và cho lá trầu không vào. Đun sôi nước và dùng để xông mắt.

Tuyệt đối không được xông khi nước còn quá nóng kẻo mắt bị bỏng, tổn thương giác mạc. Sau khi đun sôi, hãy để nước nguội rồi mới sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng nước lá trầu không để rửa mắt. Chúng có khả năng kháng khuẩn cao, giúp làm sạch mắt, không còn bị ngứa, rát do bệnh đau mắt đỏ nữa. Từ đó bệnh sẽ nhanh khỏi hơn.

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Xông lá trầu không chữa đau mắt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đau mắt đỏ bằng lá cây sống đời

Cách chữa đau mắt đỏ dân gian tiếp theo mà mọi người có thể áp dụng chính là dùng lá sống đời:

  • Chọn lá sống đời loại to và già. Rửa sạch rồi để khô.
  • Đem giã nát lá trong cối sạch. 
  • Hãy lọc lấy phần dung dịch nguyên chất của lá và bỏ bã. 
  • Pha nước cốt của lá cùng với nước cất hoặc nước muối sinh lý. Bảo quản dung dịch trong 1 lọ nhỏ như thuốc nhỏ mắt trong tủ mát.
  • Hàng ngày bạn rửa mắt bằng nước muối sinh lý và nhỏ dung dịch vừa làm lên mắt từ 5 đến 6 lần. 

Đau mắt đỏ kiêng gì?

Bên cạnh các cách chữa nêu trên, bệnh nhân cũng cần chú ý tránh một số loại thực phẩm sau đây: Thực phẩm tanh như tôm, cua, cá, ốc... Kiêng rau muống để tránh sinh ra nhiều ghèn. Không sử dụng chất kích thích và đồ uống có ga. 

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Áp dụng cách chữa đau mắt đỏ để chữa bệnh nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Với những cách chữa đau mắt đỏ nhanh nhất ở trên, chúc bạn mau khỏi bệnh. Lưu ý: Nên đi khám nếu thấy những dấu hiệu bất thường ở mắt. 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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