Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp 1 bé trai cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 7/8, Bệnh viện Nhi Hà Nội thông tin, viện này vừa tiếp nhận một ca bệnh khá hy hữu. Bệnh nhân là trẻ nam, 15 tháng tuổi, được chuyển đến từ tuyến dưới lên trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị tích cực ngay. Bác sĩ Phí Văn Công, khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, qua tìm hiểu nguyên nhân, trước đó bé trai nhập viện sau khi uống phải dung dịch tinh dầu đuổi muỗi. Loại tinh dầu này khá thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hoá chất nguy hiểm cho sức khoẻ con người khi hít hoặc uống phải.

Bệnh nhi được cấp cứu sau khi uống phải tinh dầu đuổi muỗi - Ảnh: Báo Lao Động Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, tình trạng của cháu bé tiếp tục diễn tiến nhanh và nghiêm trọng. Tổn thương phổi rất xấu và lan tỏa cả hai bên: Phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau. Trẻ đã có nhiều cơn co giật trước khi được chuyển đến bệnh viện. Hiện tại, mặc dù được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát tốt,… tuy nhiên tổn thương phổi vẫn có nguy cơ diễn biến xấu.

Cảnh bác sĩ cảnh báo, một số chất hoá học trong dung môi của Tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn. Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại, còn chủ quan khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ. Lọ tinh dầu đuổi muỗi mà trẻ đã uống phải - Ảnh: Báo An ninh thủ đô Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, qua trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý: - Tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ. - Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi. - Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất – hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

