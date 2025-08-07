Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi

Sức khỏe 07/08/2025 11:23

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp 1 bé trai cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 7/8, Bệnh viện Nhi Hà Nội thông tin, viện này vừa tiếp nhận một ca bệnh khá hy hữu. Bệnh nhân là trẻ nam, 15 tháng tuổi, được chuyển đến từ tuyến dưới lên trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị tích cực ngay.

Bác sĩ Phí Văn Công, khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, qua tìm hiểu nguyên nhân, trước đó bé trai nhập viện sau khi uống phải dung dịch tinh dầu đuổi muỗi. Loại tinh dầu này khá thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hoá chất nguy hiểm cho sức khoẻ con người khi hít hoặc uống phải.

Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi - Ảnh 1
Bệnh nhi được cấp cứu sau khi uống phải tinh dầu đuổi muỗi - Ảnh: Báo Lao Động

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, tình trạng của cháu bé tiếp tục diễn tiến nhanh và nghiêm trọng. Tổn thương phổi rất xấu và lan tỏa cả hai bên: Phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.

Trẻ đã có nhiều cơn co giật trước khi được chuyển đến bệnh viện. Hiện tại, mặc dù được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát tốt,… tuy nhiên tổn thương phổi vẫn có nguy cơ diễn biến xấu.

Cảnh bác sĩ cảnh báo, một số chất hoá học trong dung môi của Tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn. Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại, còn chủ quan khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ.

Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi - Ảnh 2
Lọ tinh dầu đuổi muỗi mà trẻ đã uống phải - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, qua trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

- Tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ.

- Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi.

- Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất – hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Bé trai phù mạch sau 30 phút chơi slime mềm dẻo nhiều trẻ ưa thích

Bé trai phù mạch sau 30 phút chơi slime mềm dẻo nhiều trẻ ưa thích

Ngày 6/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử dị ứng và đây là lần đầu tiên tiếp xúc với slime.

Xem thêm
Từ khóa:   uống phải tinh dầu đuổi muỗi ngộ độc tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Đời sống 28 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 5,2 mét đột nhập vào nhà dân để săn mèo đàn mèo cưng

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5,2 mét đột nhập vào nhà dân để săn mèo đàn mèo cưng

Video 31 phút trước
Lục Tiểu Linh Đồng đến viếng cố nghệ sĩ đóng vai Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký

Lục Tiểu Linh Đồng đến viếng cố nghệ sĩ đóng vai Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký

Sao quốc tế 32 phút trước
Lần đầu về quê vợ, lúc ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người

Lần đầu về quê vợ, lúc ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người

Tâm sự 35 phút trước
Thương tâm: Hai nữ công nhân bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM

Thương tâm: Hai nữ công nhân bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện trăn khổng lồ khoảng 5 mét chui ra từ trần nhựa trên nóc nhà

Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện trăn khổng lồ khoảng 5 mét chui ra từ trần nhựa trên nóc nhà

Video 1 giờ 11 phút trước
Đang đá bóng, các cầu thủ bất ngờ nằm gục xuống sân vì sự xuất hiện của 'nhân vật' bí ẩn

Đang đá bóng, các cầu thủ bất ngờ nằm gục xuống sân vì sự xuất hiện của 'nhân vật' bí ẩn

Video 1 giờ 31 phút trước
Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng

Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Thót tim khoảnh khắc máy bay trượt khỏi đường băng sau khi thực hiện hạ cánh khẩn cấp mà không mở hết được càng đáp

Thót tim khoảnh khắc máy bay trượt khỏi đường băng sau khi thực hiện hạ cánh khẩn cấp mà không mở hết được càng đáp

Video 2 giờ 3 phút trước
Tài xế xe tải tông chết một phụ nữ, rồi chạy xe vào mỏ đá lẩn trốn

Tài xế xe tải tông chết một phụ nữ, rồi chạy xe vào mỏ đá lẩn trốn

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Rùng mình khoảnh khắc lũ quét nhấn chìm một ngôi làng khiến 50 người mất tích

Rùng mình khoảnh khắc lũ quét nhấn chìm một ngôi làng khiến 50 người mất tích

Người mẹ tử vong trên đường đi thăm con trai trở về, người thân khóc ngất khi đến hiện trường

Người mẹ tử vong trên đường đi thăm con trai trở về, người thân khóc ngất khi đến hiện trường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini trong bữa lẩu cùng người thân

Hà Nội: Người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini trong bữa lẩu cùng người thân

Nam sinh 15 tuổi tử vong do sốc phản vệ gây mê tại bệnh viện

Nam sinh 15 tuổi tử vong do sốc phản vệ gây mê tại bệnh viện

Bé trai phù mạch sau 30 phút chơi slime mềm dẻo nhiều trẻ ưa thích

Bé trai phù mạch sau 30 phút chơi slime mềm dẻo nhiều trẻ ưa thích

Đi cắt mì phụ giúp gia đình, bé trai 12 tuổi bị đứt hai ngón tay

Đi cắt mì phụ giúp gia đình, bé trai 12 tuổi bị đứt hai ngón tay

Đau loét vùng miệng nhưng chủ quan, người đàn ông phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi

Đau loét vùng miệng nhưng chủ quan, người đàn ông phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi

Dân văn phòng bị tê buốt cổ vai lan xuống tay: Bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Dân văn phòng bị tê buốt cổ vai lan xuống tay: Bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm