Nữ nhân viên phát hiện một con gấu mèo đã lục tung nhiều kệ hàng, nằm say xỉn trong phòng tắm

Trong một diễn biến đầy kịch tính đã xảy tại Ashland, Virginia, Mỹ, khi nhân viên cửa hàng rượu đến vào sáng 29/11 và phát hiện một kẻ đột nhập bất ngờ, dường như say xỉn, nằm bất tỉnh trong phòng tắm. Thủ phạm hóa ra là một con gấu mèo đã đột nhập vào cửa hàng và tự thưởng cho mình nhiều loại đồ uống có cồn.
Video 2 giờ 54 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý