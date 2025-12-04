Nữ nhân viên phát hiện một con gấu mèo đã lục tung nhiều kệ hàng, nằm say xỉn trong phòng tắm

Trong một diễn biến đầy kịch tính đã xảy tại Ashland, Virginia, Mỹ, khi nhân viên cửa hàng rượu đến vào sáng 29/11 và phát hiện một kẻ đột nhập bất ngờ, dường như say xỉn, nằm bất tỉnh trong phòng tắm. Thủ phạm hóa ra là một con gấu mèo đã đột nhập vào cửa hàng và tự thưởng cho mình nhiều loại đồ uống có cồn.

