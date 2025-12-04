Sốc nặng trước cảnh tượng bắt sống con trăn khổng lồ dài 3,3 mét nuốt chửng chó nhà

Con trăn dài 3,3 mét đã nuốt chửng chú chó gần một khách sạn ở tỉnh Khon Kaen, Thái Lan, vào ngày 29/11. Cơ thể của nó phình lên một cách kỳ quái sau khi giết chết con mồi. Con trăn sau đó trườn vào bụi rậm, nơi những người dân kinh hãi tìm thấy nó cuộn tròn giữa các cành cây.

