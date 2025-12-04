Sốc nặng trước cảnh tượng bắt sống con trăn khổng lồ dài 3,3 mét nuốt chửng chó nhà

Con trăn dài 3,3 mét đã nuốt chửng chú chó gần một khách sạn ở tỉnh Khon Kaen, Thái Lan, vào ngày 29/11. Cơ thể của nó phình lên một cách kỳ quái sau khi giết chết con mồi. Con trăn sau đó trườn vào bụi rậm, nơi những người dân kinh hãi tìm thấy nó cuộn tròn giữa các cành cây.
Video 53 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý