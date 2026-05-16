Chồng lén rút sạch tiền tiết kiệm mua xe sang tặng bồ, tôi lẳng lặng "ra tay" khiến cặp đôi gian phu dâm phụ chỉ biết câm nín

Tâm sự gia đình 16/05/2026 11:38

Đến mức này thì tôi không thể nhịn được nữa. Nhờ bạn bè tìm hiểu giúp, tôi biết được nhà của cô bé sinh viên kia. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tìm đến ngay lúc cô bé này đang ở nhà.

Tôi và anh cưới nhau từ năm 2016, đến nay đã được gần 5 năm. Cuộc sống hôn nhân thuở ban đầu rất mặn nồng, nhưng từ khi có hai đứa con, anh dần trở nên lạnh nhạt hơn với tôi. Tôi thì luôn bận rộn với công việc, lại còn con cái, cơm nước nhà cửa nên không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, tôi cứ nghĩ do sống chung với nhau lâu nên anh như vậy, thành ra cuộc sống hôn nhân của tôi và anh cứ trôi qua mà chẳng còn ngọt ngào yêu thương như lúc trước.

Công việc hàng ngày của anh là kỹ thuật viên ở một cửa hàng điện máy, cũng không đến nỗi quá bận rộn. Thế nhưng vài tháng trở lại đây, anh luôn lấy cớ đi sớm về khuya, thường xuyên vắng mặt trong những bữa cơm nhà. Linh cảm của một người phụ nữ nói cho tôi biết anh đã có người phụ nữ bên ngoài. Tôi âm thầm theo dõi, quan sát anh và phát hiện mọi việc đúng như tôi dự đoán. Anh quen một cô bé sinh viên qua mạng, hai người đã có nhiều lần gặp gỡ ở quán cà phê và còn thường xuyên quan tâm nhau bằng ứng dụng nhắn tin bí mật trên điện thoại.

Tuy rất đau khổ nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh và chưa vội “rút dây động rừng”. Tôi muốn làm cách nào để chồng tôi “tâm phục khẩu phục” mà quay về bên gia đình, không mơ tưởng đến cô bé kia nữa. Thế nhưng chưa kịp nghĩ ra cách thì tôi lại phải sốc tập 2 khi chồng lén lút lấy số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua xe cho cô “tiểu tam” kia.

Chồng lén rút sạch tiền tiết kiệm mua xe sang tặng bồ, tôi lẳng lặng 'ra tay' khiến cặp đôi gian phu dâm phụ chỉ biết câm nín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến mức này thì tôi không thể nhịn được nữa. Nhờ bạn bè tìm hiểu giúp, tôi biết được nhà của cô bé sinh viên kia. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tìm đến ngay lúc cô bé này đang ở nhà. Tôi nói dối nhờ chồng đi cùng để sang nhà mẹ tôi chở đồ về nhưng không để chồng lái xe mà giành lái. Thế là tôi phi thẳng một mạch sang nhà cô bé kia. Chồng tôi lúc ấy mặt cắt không còn giọt máu. Khi trình bày rõ ngọn ngành, cả gia đình cô bé kia ban đầu còn bênh con gái mình, nhưng về sau lại khép nép xin lỗi.

Tôi cũng không quên nhấn mạnh chuyện chiếc xe được mua từ tiền tiết kiệm để cho con ăn học. Thế là chồng tôi tẽn tò dắt chiếc xe về trong sự ngơ ngác của bồ nhí. Cũng may tôi xử lý nhanh nên xe vẫn chưa kịp làm giấy tờ đứng tên con giáp thứ 13 ấy. Chồng tôi từ sau chuyện đấy đã bắt đầu có chút thay đổi, không vắng nhà nhiều nữa. Về phần mình, tôi cũng cố gắng vun vén mái ấm của mình hơn. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình xử lý quá đúng đắn, vừa lấy lại được chiếc xe mua bằng tiền tiết kiệm, vừa không bị mất chồng vào tay người khác!

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Nghe tiếng động cùng tiếng la lớn, bố mẹ chồng tôi ào đến cửa phòng ngủ của chúng tôi gõ cửa liên hồi. Tôi và chồng luống cuống mặc quần áo ra mở cửa. Khi bố mẹ chồng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của chiếc giường, tôi cứ ngại ngùng sợ bị họ trêu ghẹo.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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