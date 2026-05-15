Biết vợ đã 'qua một lần đò' ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 15/05/2026 22:53

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước. 

Biết chuyện này, đầu tôi như muốn nổ tung. Trong lúc mất bình tĩnh tôi đã dùng chân hất văng vợ xuống giường. Mặc dù biết chuyện trinh tiết thời này không quan trọng nhưng việc cô ấy đã kết hôn trước đó khiến tôi khó lòng chấp nhận.

Mới rạng sáng, tôi dọn hết quần áo của vợ, đuổi về nhà mẹ đẻ và bảo không muốn nhìn thấy mặt nữa. Thấy tôi nóng giận quá, cô ấy quyết định kể cặn kẽ mọi sự tình. Vào 2 năm trước, để trả món nợ gần 100 triệu của bố và có tiền chữa bệnh tai biến cho mẹ, cô ấy đã đồng ý lấy người đàn ông tuổi ngoài 60 tuổi làm chồng. 

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Biết vợ đã 'qua một lần đò' ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe vợ kể hết chuyện của mình, tôi phần nào cảm thông cho cô ấy nhưng sự phẫn nộ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Vì chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng nên bố mẹ phát hiện và nghe hết mọi sự tình. Lúc này, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ đứng về phía tôi và đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Thế nhưng, bà lại bênh vợ tôi và bảo: “Dù vợ con từng có một đời chồng nhưng nó là một cô gái đáng quý, hiếu thảo và ngoan ngoãn, dù gì đi nữa mẹ vẫn chấp nhận nó làm con dâu”. Nghe xong câu nói của mẹ, cảm xúc trong tôi lúc này rất xáo trộn. Tôi không biết mình có quá đáng không nhưng lúc này tôi chỉ muốn ly hôn với vợ…

Suy nghĩ trằn trọc nhiều đêm liền, tôi quyết định sẽ cho vợ một cơ hội để sửa sai và chấp nhận cô ấy là một người vợ danh chính ngôn thuận. Tôi nghĩ, tha thứ cũng chính là liều thuốc cứu vãn hôn nhân.

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hứng trọn hai cái tát đau điếng của cô ấy. Sau đó cô gái lại khóc nức nở rồi bỏ đi. Tôi giận run người, đồng nghiệp bên cạnh có người nhìn tôi ái ngại khi nghĩ tôi phản bội bạn gái.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

Tâm sự Eva 45 phút trước
Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, vợ đột ngột được bàn giao căn hộ 4 tỷ đồng: Biết danh tính người tặng thật sự, cô đứng hình phát khóc

Chồng mất hơn một tháng, vợ đột ngột được bàn giao căn hộ 4 tỷ đồng: Biết danh tính người tặng thật sự, cô đứng hình phát khóc

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Chồng mất đã 4 tháng nhưng thẻ ngân hàng vẫn đều đặn nhận 10 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời khi biết "cái giá" đằng sau số tiền ấy

Chồng mất đã 4 tháng nhưng thẻ ngân hàng vẫn đều đặn nhận 10 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời khi biết "cái giá" đằng sau số tiền ấy

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã