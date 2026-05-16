Danh tính cụ ông 82 tuổi mất tích, được tìm thấy kiệt sức trên núi

Đời sống 16/05/2026 11:10

Ngày 16/5, Công an phường Hoài Nhơn Đông (Gia Lai) cho biết đã giải cứu thành công ông Trần Khiêm (SN 1944, trú phường Hoài Nhơn Đông) sau nhiều giờ đi lạc trong khu vực rừng núi trên địa bàn

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 16/5, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông (Gia Lai) cho biết lực lượng công an địa phương đã giải cứu thành công ông T.K. (82 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Khánh) sau nhiều giờ cụ đi lạc trong vùng rừng núi thuộc địa bàn. Nạn nhân được đưa ra khỏi rừng và bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Vào khoảng 8h50 ngày 15/5, Công an phường Hoài Nhơn Đông nhận tin báo của bà Trần Thị Chi (41 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn Tây) về việc cha ruột là ông K. rời nhà bằng xe đạp từ tối 14/5 nhưng không trở về. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ.

Danh tính cụ ông 82 tuổi mất tích, được tìm thấy kiệt sức trên núi - Ảnh 1
Ông K. được lực lượng công an và người dân phát hiện và cõng ra khỏi rừng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, người dân và gia đình tổ chức tìm kiếm. Khoảng 11h ngày 15/5, người dân phát hiện chiếc xe đạp của ông K. trong rừng keo gần khu vực hồ Cây Khế, thuộc tổ dân phố Xuân Vinh, phường Hoài Nhơn Đông.

Lực lượng tìm kiếm chia thành nhiều nhóm, sử dụng flycam (thiết bị bay không người lái) quan sát địa hình và rà soát khu vực rừng núi quanh nơi phát hiện xe đạp.

Đến 15h50, ông K. được phát hiện tại một rẫy keo trên núi cao, cách vị trí chiếc xe đạp hơn 1km, trong tình trạng kiệt sức vì đói khát. Nạn nhân sau đó được cõng ra khỏi rừng, bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, sức khỏe ông đã ổn định.

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