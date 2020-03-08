Đau dạ dày có nên ăn sữa chua hay không?

Sức khỏe 08/03/2020 09:41

Đối với những người có bệnh về dạ dày thì vấn đề về ăn uống rất khó khăn, họ phải kiêng kỵ rất nhiều món ăn chứa axit. Vậy đau dạ dày có nên ăn sữa chua hay không?

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Theo nhiều ý kiến cho rằng, sữa chua là một loại thực phẩm có khả năng lên men nên không tốt cho hệ tiêu hóa nhưng cũng có người cho rằng sữa chua rất tốt cho hệ tiêu hóa. Để biết ý kiến nào là chính xác về việc đau dạ dày có nên ăn sữa chua hay không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

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Đau dạ dày có nên ăn sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Bị HP có nên ăn sữa chua và đau dạ dày có nên ăn sữa chua không?

Với những người bị bệnh về đau dạ dày thì họ rất kiêng kỵ những món ăn có đồ chua. Khi ăn phải đồ ăn chua, các axit dịch vị tăng cao khiến cho những ô viêm, loét dạ dày trong kích thích làm cho các cơn đau của người bệnh xuất hiện nhiều lần. Như vậy, chúng ta có nên ăn sữa chua khi bị đau dạ dày hay không?

Ai cũng biết sữa chua là loại thực phẩm rất giàu vitamin cùng các khoáng chất khác như kali, canxi chất béo, kẽm, photpho. Chúng là những thành phần rất quan trọng và đóng vai trò thiết yếu cho đường ruột và hệ tiêu hóa.

Trong sữa chua có chứa những dưỡng chất có tác dụng kích thích dạ dày sản xuất những lợi khuẩn cần thiết cho sự co bóp và nghiền nát thức ăn. Hơn nữa, những lợi khuẩn được sinh ra từ sữa chua có tác dụng tuyệt vời trong việc thúc đẩy chuyển hóa dưỡng chất để tránh việc thức ăn còn đọng lại gây ra tình trạng đầy bụng, ợ hơi,...

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Sữa chua có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ, những người bị đau dạ dày hoàn toàn có thể ăn sữa chua vì những nguyên nhân sau:

- Sữa chua có chứa 1 lượng axit ít so với những axit có ở trong dịch vị của dạ dày. Axit có trong sữa chua sẽ làm cho niêm mạc bị tiêu hóa, có thể tiết kháng sinh tự nhiên ức chế sự phát triển của loại vi khuẩn HP gây bệnh dạ dày.

- Trong sữa chua còn chứa 1 lượng vi khuẩn lên men có thể làm tăng lượng interferon giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch và phòng tránh được nhiều bệnh không tốt với sức khỏe.

- Những chất như sắt, vitamin D và omega 3 đều là những chất rất cần thiết với sức khỏe của chúng ta.

Lưu ý khi ăn sữa chua 

- Không ăn sữa chua khi bị đói: Bạn tuyệt đối không được ăn sữa chua khi bị đói vì nó sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe của chính mình. Bạn chỉ nên ăn sữa chua sau khi dùng bữa cơm khoảng từ 1 tiếng trở lên.

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Không ăn sữa chua khi đói - Ảnh minh họa: Internet

- Ăn sữa chua kèm với các thực phẩm khác: Bạn có thể ăn sữa chua chung với một số loại thức ăn khác như bánh mì, xoài,... sự kết hợp giữa sữa chua và các món ăn khác sẽ giúp cho cơ thể tăng cường những chất dinh dưỡng và không bị ngán như khi chỉ ăn sữa chua.

- Với những bạn đang trong quá trình điều trị bằng kháng sinh thì để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên dùng sữa chua.

- Không nên ăn sữa chua quá nhiều: Chúng ta không nên ăn sữa chua quá nhiều trong một ngày mà nên chia nhỏ lượng sữa chua ra ăn.

- Không hâm nóng sữa chua để ăn: Bạn không nên hâm nóng lại sữa chua trước khi ăn vì cách này tiêu diệt các loại vi khuẩn có lợi ở nhiệt độ cao. Hơn nữa, dưới tác dụng của nhiệt độ thì các chất dinh dưỡng có trong sữa chua vô tình cũng sẽ mất đi.

Trào ngược dạ dày có nên ăn sữa chua không?

Theo kết quả từ các cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy rằng, các thành phần của sữa chua chứa nhiều vi khuẩn có lợi có tác dụng điều hòa nhu động ruột, giảm tình trạng tiêu chảy và tăng hệ miễn dịch cho cơ thể. Hơn nữa, ăn sữa chua thường xuyên có thể xoa dịu những tổn thương bên trong cơ thể và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, làm giảm các cơn trào ngược dạ dày.

Đau dạ dày nên ăn gì tốt?

Dưới đây là những món ăn tốt cho người bị đau dạ dày. 

Khoai lang

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Đau dạ dày nên ăn khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang là một loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột, giúp cho cơ thể giảm những cơn đau do bệnh đau dạ dày gây ra. Bạn có thể chế biến khoai lang theo cách luộc hoặc nấu cháo đều có lợi cho sức khỏe.

Táo

Trong vỏ táo có chứa một lớp pectin có tình hòa tan, giãn nở có thể thúc đẩy hoạt động của dạ dày và đường ruột, giúp cho quá trình bài tiết được thuận lợi hơn. Ngoài ra, táo còn có tác dụng bôi trơn hệ tiêu hóa, ngăn chặn bệnh tiêu chảy và cung cấp thêm chất calo cho cơ thể.

Gừng

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Đau dạ dày nên ăn gừng - Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, gừng có tính cay, vị ấm có tác dụng long đờm và kháng viêm, chống oxy hóa nên được dùng để làm thuốc chữa các bệnh về dạ dày. Mỗi ngày, bạn chỉ cần thái một ít gừng và bỏ vào trong tách trà của mình là bạn có thể uống và điều trị bệnh rồi.

Với những thông tin trên, chúng ta đã giải đáp được thắc mắc đau dạ dày có nên ăn sữa chua hay không. Bạn có thể ăn sữa chua nhưng chỉ ăn một lượng vừa phải. Ngoài sữa chua, bạn có thể dùng thêm táo, gừng, khoai tây, mật ong để chữa các bệnh về dạ dày.

Cách chữa đau dạ dày tại nhà hiệu quả

Cách chữa đau dạ dày tại nhà hiệu quả

Dạ dày đau nhức ảnh hưởng trực tiếp đến việc ăn uống và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, mỗi người cần biết cách chữa đau dạ dày tại nhà để bảo vệ sức khỏe.

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