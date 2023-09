Cuộc sống hiện đại, con người ngày càng bận rộn hơn. Mọi người phải đối mặt với những căng thẳng thường xuyên trong công việc, và mọi chuyện có thể tồi tệ hơn khi bạn mắc các bệnh liên quan tới tiêu hóa, điển hình là bệnh đau dạ dày. Để tránh ảnh hưởng đến công việc hay tệ hơn là sức khỏe, mỗi người cần trang bị kiến thức về cách chữa đau dạ dày tại nhà để bảo vệ bản thân.

Cách chữa đau dạ dày tại nhà hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đau dạ dày là gì?

Một trong những căn bệnh phổ biến nhất hiện nay về tiêu hóa là đau dạ dày, do tình trạng tâm lý bất ổn, hay căng thẳng. Đau dạ dày là tình trạng dạ dày bị tổn thương do viêm loét, gây đau âm ỉ khó chịu. Người bệnh dễ bị đau hơn khi ăn quá no hoặc quá đói.