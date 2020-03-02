Cách chữa đau dạ dày tại nhà hiệu quả

Sức khỏe 02/03/2020 09:27

Dạ dày đau nhức ảnh hưởng trực tiếp đến việc ăn uống và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, mỗi người cần biết cách chữa đau dạ dày tại nhà để bảo vệ sức khỏe.

Cuộc sống hiện đại, con người ngày càng bận rộn hơn. Mọi người phải đối mặt với những căng thẳng thường xuyên trong công việc, và mọi chuyện có thể tồi tệ hơn khi bạn mắc các bệnh liên quan tới tiêu hóa, điển hình là bệnh đau dạ dày. Để tránh ảnh hưởng đến công việc hay tệ hơn là sức khỏe, mỗi người cần trang bị kiến thức về cách chữa đau dạ dày tại nhà để bảo vệ bản thân. 

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Cách chữa đau dạ dày tại nhà hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đau dạ dày là gì?

Một trong những căn bệnh phổ biến nhất hiện nay về tiêu hóa là đau dạ dày, do tình trạng tâm lý bất ổn, hay căng thẳng. Đau dạ dày là tình trạng dạ dày bị tổn thương do viêm loét, gây đau âm ỉ khó chịu. Người bệnh dễ bị đau hơn khi ăn quá no hoặc quá đói.

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Đau dạ dày có thể do tâm lý bất ổn gây nên, đặc biệt là căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra những cơn đau dạ dày

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày, điển hình như:

  • Thói quen ăn uống không hợp lý của người bệnh như: Ăn uống không đúng giờ, thất thường hoặc bỏ bữa, nhai thức ăn không kỹ, ăn quá nhiều vào ban đêm, thói quen hút thuốc lá.
  • Nguồn thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh như: Các món ăn vỉa hè dễ nhiễm bụi bẩn, thức ăn không rõ nguồn gốc, uống nước chưa lọc hoặc không đun sôi.
  • Tâm lý bất ổn của người bệnh trong cuộc sống, điển hình là tình trạng căng thẳng kéo dài, có thể đến từ công việc, các mâu thuẫn trong những mối quan hệ…
  • Không bảo vệ cơ thể khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là để cơ thể nhiễm lạnh, thói quen tắm đêm. Dạ dày là cơ quan rất mẫn cảm với nhiệt độ và thời tiết bên ngoài, dẫn đến co thắt dạ dày gây đau, nôn, khó tiêu…
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Hút thuốc lá tăng nguy cơ đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng và tác hại của đau dạ dày

Triệu chứng đau dạ dày có lúc biểu hiện rõ ràng, có lúc chỉ là những cơn đau âm ỉ khó nhận biết, điển hình như:

  • Ăn uống kém đi, thể hiện ở lượng thức ăn ít đi và ăn kém ngon miệng.
  • Ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, người bệnh cảm thấy vị đắng, chua khi ăn và hơi lên tận trên họng nhưng chỉ lên nửa chừng.
  • Cảm giác buồn nôn và nôn.
  • Chảy máu tiêu hóa, đây là triệu chứng vô cùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng, người bệnh nên đến bác sĩ ngày để kịp thời xử lý.
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Triệu chứng điển hình của đau dạ dày là ợ chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa đau dạ dày tại nhà thế nào cho hiệu quả?

Trước khi áp dụng những cách dưới đây, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Cuộc sống bận rộn ngày nay, không phải ai cũng có thời gian và điều kiện đến gặp bác sĩ. Lúc này, mẹo chữa đau dạ dày, chủ yếu là những cách chữa đau dạ dày dân gian có thể giúp bạn phần nào. Một số cách tiêu biểu như:

  • Sử dụng tinh bột nghệ và mật ong: Có tác dụng làm ức chế vi khuẩn HP gây viêm loét dạ dày, giảm tiết dịch vị, tăng tiết chất nhầy, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ dạ dày khỏi bị bào mòn bởi acid, kích thích tiêu hóa và giảm viêm loét dạ dày. Cách dùng cực kỳ đơn giản, chỉ cần một thìa tinh bột nghệ và một thìa mật ong, cho vào nước ấm và khuấy đều, uống khi thức dậy và trước lúc ngủ sẽ cho hiệu quả bất ngờ.
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Mật ong và nghệ là hai thực phẩm chữa đau dạ dày rất tốt - Ảnh minh họa: Internet
  • Gừng: Là loại thảo dược tự nhiên, vị cay, có tác dụng làm ấm bụng, xoa dịu các cơn đau dạ dày. Khi sử dụng nên kết hợp một thìa nước gừng tươi với một thìa mật ong và một thìa nước cốt chanh. Uống đều đặn hỗn hợp này vào mỗi sáng sau khi thức dậy, những cơn đau dạ dày sẽ nhanh chóng biến mất.
  • Nước muối ấm: Muối là một loại gia vị có trong tất cả gian bếp của mỗi gia đình với nhiều công dụng. Trong đó có thể kể đến nước muối ấm có tác dụng làm giảm những cơn đau dạ dày.
  • Trà hoa cúc: Bên cạnh tác dụng làm giảm lo âu, trà hoa cúc còn giúp những cơn đau dạ dày nhanh chóng được xoa dịu. Khi uống, nên kết hợp với chanh để cho hiệu quả tốt hơn.
  • Khi ăn uống, nên ăn các loại thực vật như bí đỏ, bắp cải, các loại hạt như hạt bưởi, hạt đậu rồng… giúp đem lại hiệu quả tốt cho việc chữa bệnh đau dạ dày.

Ngoài ra, bạn nên chú ý đến việc phòng ngừa bệnh, vì đó là cách chữa bệnh tốt nhất. Bạn nên ăn uống điều độ, ăn chín uống sôi, chú ý đến nguồn gốc của thực phẩm. Giữ ấm cơ thể, cân bằng trong chế độ sinh hoạt và công việc, tránh căng thẳng, lo âu trong thời gian dài.

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Cân bằng trong cuộc sống và công việc giúp giảm căng thẳng, từ đó giảm nguy cơ đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Dù công việc có nhiều đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian để lắng nghe cơ thể, đặc biệt là dạ dày, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và công việc. Đồng thời, hãy "bỏ túi” những mẹo, cách chữa đau dạ dày tại nhà hiệu quả để bảo vệ bản thân. Nếu bệnh trở nên nghiêm trọng, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

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