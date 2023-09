Nguyên nhân đau xương khớp do bệnh lý thường gặp

Nhóm nguyên nhân cơ học là những nguyên nhân như người bệnh lười vận động, thừa cân hay chấn thương do tai nạn… Đặc điểm chung của nhóm nguyên nhân này là các tác động cơ học đã gây ra tổn thương cho hệ thống xương khớp của người bệnh. Ngoài ra, người bệnh có thể bị đau nhức khớp do viêm gân, đau sơ cơ hay viêm đệm lót quanh khớp…

Báo hiệu nhiều bệnh xương khớp nguy hiểm

Những triệu chứng đau nhức xương khớp thường gặp nhất là khớp sưng đỏ, nóng hoặc mềm khi đụng vào các khu vực xung quanh khớp. Ngoài ra, người bệnh còn có thể xảy ra những cơn đau khớp kéo dài và liên tục, có khi lên đến vài ngày. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể bị đau nhức hoặc cứng khớp, khiến họ không cử động được.

Vận động khó khăn và tàn phế là biến chứng thường gặp của các bệnh xương khớp

Ngoài ra các thầy thuốc tại phòng khám YHCT An Đông còn cho biết, tùy theo nguyên nhân mà bệnh còn có những triệu chứng đặc trưng. Cụ thể dấu hiệu đau nhức khớp gối hoặc khuỷu tay vào ban đêm là báo hiệu của thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm. Dấu hiệu đau nhức, tê bì chân tay là cảnh báo thoái hóa xương khớp hoặc rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra người mắc bệnh về tuần hoàn sẽ bị đau nhức xương khớp và tê bì chân tay khi sử dụng rượu bia.

Biến chứng nguy hiểm đến từ đau khớp

Các bệnh về xương khớp tác động rất lớn đến các sụn khớp và đầu xương, từ đó khiến cho người bệnh đau đớn khi vận động. Nếu không được điều trị tốt, các đầu xương sẽ dính lại với nhau gây biến dạng khớp, làm khớp mất chức năng. Cũng theo các thầy thuốc tại phòng khám YHCT An Đông, có khoảng 90% bệnh nhân bị hạn chế vận động. Đặc biệt nếu không điều trị dứt điểm, khoảng 15% bệnh nhân xương khớp bị tàn phế, không thể sinh hoạt bình thường.

Điều trị xương khớp bằng Đông y là sự lựa chọn của nhiều bệnh nhân.

Bên cạnh đó, các loại thuốc Tây điều trị xương khớp cũng khiến người bệnh tổn thương thận do tác dụng phụ của mình. Nhất là những bệnh nhân không uống thuốc theo liều lượng mà bác sĩ hướng dẫn. Đặc biệt bệnh viêm khớp cũng có ảnh hưởng lớn đến phụ nữ mang thai. Tạp chí “Viêm khớp và Thấp khớp” của Đan mạch đã công bố một bài nghiên cứu cho biết, phụ nữ mắc các bệnh về khớp có nguy cơ sinh non cao hơn so với người bình thường.

Bệnh nhân xương khớp nên làm gì

Khi có những triệu chứng đau xương khớp nhẹ, người bệnh có thể tập thể dục thể thao, kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý giúp cơ thể khỏe hơn. Ngoài ra người bệnh cũng nên bồi bổ bằng các loại thực phẩm có lợi cho khớp như chuối, đậu nành, các hồi… kết hợp với uống trà xanh. Bên cạnh đó người bệnh cũng có thể tạm thời điều trị bệnh đau khớp bằng các loại thuốc Nam như mật ong bột quế, dây đau xương hay rễ trinh nữ tại nhà.

Phòng khám An Đông luôn được người bệnh tin tưởng, ngay cả những người bệnh trẻ tuổi.

Tuy nhiên những phương pháp trên chỉ là những phương pháp điều trị tạm thời. Để được điều trị bệnh hiệu quả, người bệnh nên đến phòng khám xương khớp uy tín để trị dứt điểm bệnh cho mình.