Tìm hiểu u xơ tử cung ác tính là gì và cách điều trị

U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa khá phổ biến và thường gặp ở nữ giới. Người bị u xơ tử cung nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời bởi bác sĩ chuyên khoa thì bệnh có thể tiến triển thành u xơ tử cung ác tính . Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về các dấu hiệu nhận biết và phương pháp điều trị kịp thời bệnh u xơ tử cung ác tính.

U xơ tử cung ác tính là 1 dạng của u xơ tử cung và thường chuyển biến từ u xơ tử cung lành tính. Hầu hết các trường hợp mắc u xơ tử cung ác tính là phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh hoặc tiền mãn kinh. Tương tự như khối u lành tính nhưng khi phát triển trong thời gian dài kết cấu của các khối u xơ này dần bị thay đổi và trở thành khối u ác.

Để hiểu rõ hơn về u xơ tử cung ác tính, bạn cần biết được u xơ tử cung là gì. U xơ tử cung là sự gia tăng các cơ trơn và mô liên kết của tử cung, khối u thường được bao quanh bởi bởi những sợi cơ trơn nén lại. U xơ tử cung có thể có liên quan đến nội tiết tố (estrogen), khối u có thể gia tăng kích thước khi sử dụng estrogen và thường nhỏ đi sau khi mãn kinh. U xơ tử cung bao gồm các loại: U kẽ, u xơ dưới phúc mạc, u xơ dưới niêm mạc.

U xơ tử cung ác tính thường chuyển biến từ u xơ tử cung lành tính - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân hình thành u xơ tử cung ác tính thường gặp là do máu không được cung cấp đủ khi u xơ phát triển to lên. Theo các bác sĩ, tốc độ phát triển của những khối u xơ ác tính là rất nhanh. Khi gặp phải khối u xơ ác tính thì đồng nghĩa với việc sức khỏe của chị em đang gặp nguy hiểm.

Triệu chứng u xơ tử cung ác tính

Khi gặp phải u xơ tử cung ác tính sẽ xuất hiện các triệu chứng sau:

Âm đạo bị xuất huyết thường xuyên và bất thường

Xuất hiện tình trạng đau thắt vùng bụng dưới. Ngoài ra, do kích thước u xơ phát triển nhanh khiến cho kích thước tử cung tăng lên khiến nhiều chị em có cảm giác giống như đang mang thai.

Khi sờ vào phát hiện có cục cứng và không di chuyển được.

Người bệnh thường xuyên đi tiểu, xuất huyết nhiều hơn và tình trạng táo bón cũng tăng lên.

U xơ tử cung ác tính làm xuất hiện tình trạng đau thắt vùng bụng dưới - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, ngay khi thấy cơ thể xuất hiện các triệu chứng này thì các chị em nên nhanh chóng thăm khám phụ khoa. Việc phát hiện được u xơ tử cung ác tính càng sớm sẽ càng có khả năng điều trị dứt điểm.

U xơ tử cung có nguy hiểm không?

Thông thường, u xơ tử cung ác tính là thuật ngữ được ít người biết đến vì nó thường được gọi là “ung thư u xơ tử cung”, điều này cho thấy u xơ tử cung có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nếu di căn thành ung thư.

U xơ tử cung có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nếu di căn thành ung thư - Ảnh minh họa: Internet

U xơ tử cung ác tính nếu không được tiến hành điều trị kịp thời thì người bệnh có thể gặp các biến chứng sau:

Xuất hiện tình trạng chảy máu thường xuyên dẫn đến thiếu máu trầm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Khối u chèn ép các cơ quan khác gây ảnh hưởng đến đường tiết niệu, khiến người bệnh gặp phải các hiện tượng như tiểu nhiều lần, tiểu rắt hoặc bí tiểu…đồng thời khối u có thể chèn ép trực tràng gây táo bón.

Khối u ác tính có thể di căn tiến triển thành ung thư giai đoạn cuối và không thể điều trị được nữa.

Đối với chị em đang mang bầu thì có thể bị sinh non, khó sinh, sảy thai hoặc thai nhi bị dị tật… ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và thai nhi.

Phương pháp điều trị u xơ tử cung

U xơ tử cung ác tính cần được điều trị nhanh chóng và triệt để nhằm tránh tình trạng khối u di căn phát triển thành ung thư. Các phương pháp điều trị u xơ tử cung ác tính thường được áp dụng như dùng thuốc, xạ trị hoặc phẫu thuật, nhằm bóc tách các khối u ác tính. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc u xơ tử cung cần lưu ý không nên tự ý điều trị khi chưa có sự chẩn đoán và chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

U xơ tử cung ác tính cần được điều trị nhanh chóng và triệt để - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều trường hợp bị u xơ tử cung cần phải phẫu thuật ngay. Nguyên nhân là do một số yếu tố sau:

U xơ phát triển làm cho các chị em khó có thai và có thể chèn ép gây sảy thai. Đối với phụ nữ trẻ tuổi mắc u xơ tử cung sẽ khiến tỷ lệ thụ thai thấp hơn và có khả năng vô sinh.

U xơ tử cung khiến các niêm mạc bị tổn thương và gây nên tình trạng rong kinh và băng huyết.

Khi các khối u đã phát triển lớn sẽ gây tác động đến các cơ quan xung quanh như đại tràng (dẫn đến táo bón hoặc tiêu chảy), bàng quang (gây tiểu rắt).

Khi xuất hiện những tình trạng này, bác sĩ sẽ tiến hành thực hiện phẫu thuật can thiệp trực tiếp vào các u xơ để giảm các triệu chứng bệnh và ngăn không cho u xơ tái phát.

Phẫu thuật để giảm các triệu chứng bệnh và ngăn không cho u xơ tái phát - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bệnh lý u xơ tử cung nói chung và u xơ tử cung ác tính nói riêng. Để tránh tình trạng u xơ tử cung phát triển và di căn nguy hiểm đến tính mạng, bạn cần đến các cơ sở y tế để thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời.